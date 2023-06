Če ne bo zapletov, bo razpis za izvedbo gradbenih del na avtocestnih vpadnicah v Ljubljano v prvi polovici prihodnjega leta. V Darsu že dlje časa snujejo širitev vpadnic med glavnim mestom ter Domžalami in Vrhniko, s katero bi sedanji odstavni pas preoblikovali v vozni pas. Za obe vpadnici je trenutno v zaključni fazi izdelava projektov za izvedbo del. Za štajersko vpadnico so bili projekti v tem mesecu predani v recenzijo, za primorsko bodo to storili v prihodnjih tednih. Vzporedno pripravljajo dokumentacijo za presojo vplivov na okolje, ki bo predvidoma končana in predana v pregled prihodnji mesec. Vsaj del ministrstva za okolje, podnebje in energijo sicer meni, da je širitev cest najslabši ukrep v urejanju prometa, zato je izdaja vseh dovoljenj nekoliko vprašljiva.