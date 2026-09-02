Zdravje je bogastvo

Zdravje vpliva na produktivnost, ustvarjalnost, izobraževalne rezultate, našo pripravljenost za delo, inovacijske sposobnosti, družinsko življenje, demografijo in podobno. Večina vzrokov za zdravje – pa tudi posledic (slabega ali dobrega) zdravja – se dogaja zunaj zdravstvenega sistema. Zdravje določa, koliko imamo delovno aktivnih ljudi, kako zavzeti, vzdržljivi in motivirani so, zdravo aktivno prebivalstvo pa je tudi pomemben signal za investicije, prav tako dober zdravstveni sistem.