Zmaga za ženske

Evropska komisija je sporočila svojo odločitev glede evropske državljanske pobude za varen in dostopen splav My Voice, My Choice. Pod peticijo se je podpisalo več kot 1,1 milijona ljudi po vsej Evropski uniji. Pri pobudi gre za uporabo podporne pristojnosti Evropske unije v skladu s pravili, določenimi v evropskih pogodbah, in ne za pozive k usklajevanju zakonov in drugih predpisov držav članic.

Države članice bodo lahko črpale sredstva za pomoč ženskam, ki želijo opraviti splav, iz evropskega socialnega sklada, so odločili v Bruslju. Predložitev novega pravnega akta, ki so ga zahtevali pobudniki, se jim ni zdela potrebna. Kljub nekoliko grenkemu priokusu so podporniki pobude jasni, da gre za pomembno zmago v boju za pravice žensk.