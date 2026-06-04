Novi vladi Janeza Janše se v prvih mesecih mandata vendarle ne bo treba ukvarjati s postopkom čezmernega primanjkljaja, ki bi ga proti Sloveniji lahko predlagala evropska komisija. V njegovem okviru bi država morala sprejemati ukrepe za ureditev javnih financ.

V Bruslju so ocenili, »da v tej fazi ni podlage za začetek postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem za Slovenijo«. K taki odločitvi so po neuradnih informacijah prispevali varčevalne napovedi odhajajoče vlade Roberta Goloba, višji obrambni izdatki (zaradi tega je Slovenija s primanjkljajem nad tremi odstotki BDP) in prihod nove vlade. Razvoj javnofinančnega stanja v Sloveniji, ki je zaradi napovedanih ukrepov, tudi iz interventnega zakona, negotov, bodo ponovno ocenili jeseni.