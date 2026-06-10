Gozd predstavlja možnost drugačnega reda

Živimo v času, ko smo precej zaskrbljeni, nezadovoljni in pogosto nelagodni v svetu, kakršen je. Z vseh strani prihajajo različne krize in pritiski, zato se pojavlja hrepenenje po prostoru, ki bi bil drugačen. Gozd je v tem smislu močan simbol.

Hkrati se verjetno zavedamo, da ta kraj, h kateremu se želimo vrniti, v resnici ne obstaja. Ne gre za neko konkretno preteklost in ne za idealizirano naravo. Prav zato je gozd tako privlačen literarni prostor. Predstavlja možnost drugačnega reda, kraj, kjer stvari niso odvisne samo od človeka in njegove volje.