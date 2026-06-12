Irena Svetek: Tulipani so figura ženskega preživetja

Za kresnika nominirano delo Tam, kjer plešejo tulipani lahko označimo za zgodovinsko družinsko sago, ki se začne v mestu Vršac v Banatu v 19. stoletju ter spremlja usodo in razpad dveh družin v burnem 20. stoletju, a kot pravi njegova avtorica, tudi doktorica književnosti, se, če že kam, umešča na presečišče med družinsko kroniko, zgodovinsko fresko in intimno arheologijo.

Prvenec Irene Svetek Od blizu je bil leta 2005 v deseterici za kresnika, pred tem je dobil nagrado Slovenskega knjižnega sejma za najboljši prvenec. Njena kriminalna trilogija (Rdeča kapica, Beli volk, Princ teme) je žanr kriminalke pri nas postavila na novo raven. Kot scenaristka je poleg serij in nanizank podpisala tudi celovečerni film Skupaj ­režiserja Marka Šantića.

Ali v mestu Vršac na Dvorni ulici še rastejo 'tulipani, rdeči kot kri'?

Ne vem, ali ti tulipani še rastejo natanko tam, kjer sem si jih predstavljala, in v nekem smislu to ni najpomembnejše.

V romanu obstajajo kot simbolna pokrajina, kot podoba, ki presega konkretno botanično resničnost.

Kaj vam predstavljajo?

Tulipani so zame predvsem simbol vzdržljivosti. V romanu jih ledeni banatski veter upogne skoraj do tal, vendar se ne zlomijo. Ko sunek mine, se ponovno dvignejo in začnejo divje plesati. To ni podoba krhkosti, ampak je podoba vitalnosti, odpora, neuklonljivosti. Ne gre za to, da bi ostali nedotaknjeni, nasprotno, veter jih zaznamuje.

Toda prav v tem je njihova moč: v sposobnosti, da se po vsakem nasilnem upogibu znova vzpostavijo. Na ta način so povezani tudi z mojimi tremi glavnimi protagonistkami. Zgodovina jih vedno znova upogiba: skozi družinske zapovedi, vojne, režime, nasilje, izgube, materinstvo, prisilo in sram. A jih ne zlomi.

Roman ne romantizira njihovega trpljenja in ne trdi, da preživetje ne pušča posledic. Pušča jih. Ampak je v njihovem preživetju neka temeljna, skoraj prvinska moč življenja.

Tulipani zato niso samo estetski motiv ali krvava podoba, ampak so tudi figura ženskega preživetja: telesa, ki se ukloni sili, vendar ji ne pripade.

Kako ste se lotili raziskovanja, tudi izziva prepletanja zgodovinskih podatkov z zgodbami resničnih in fiktivnih ljudi?

Raziskovanje je bilo dolgotrajno in večplastno. Začelo se je kot družinska arheologija, kot sestavljanje fragmentov iz zgodb, fotografij, imen in krajev. Z intimne ravni se je raziskovanje razširilo na zgodovinski prostor Banata in mesta Vršac, v Avstro-Ogrsko, balkanske vojne, prvo in drugo svetovno vojno, Kraljevino SHS, Kraljevino Jugoslavijo, povojno Jugoslavijo, nacionalizacijo, politične čistke in taborišča.

Toda zgodovine nisem hotela­ obravnavati kot kronologijo velikih dogodkov. Zanimala me je predvsem zgodovina kot pritisk na zasebno življenje. Recimo, kako ideologija vstopa v družino, kako se politični režim naseli v zakon, materinstvo, dedovanje, telo. Kako velika zgodovina svojo vlogo vsakič znova odigra v najbolj intimnih prostorih.

Kot da sta protagonista romana tudi hacienda in mesto Vršac, ki ju vidimo v različnih časovnih preoblekah. Kako ste doživeli mesto Vršac, v katero je iz Brna na Češkem konec 19. stoletja prišel vaš prapraded Michal Romančik?

Najbolj me je zanimala njegova zgodovinska in kulturna plastovitost. Vršac je bil prostor izrazite heterogenosti, mesto, v katerem so sobivali različni jeziki, narodi, vere, razredi in družbene navade. Srbi, Nemci, Madžari, Romuni, Judje, Čehi, Slovaki, vsi ti svetovi so se srečevali v vsakdanjih odnosih.

Mogoče sem na začetku 20. stoletja gledala na ta svet kot na idealizirano multikulturno podobo, po drugi strani pa kot na živo, pogosto napeto in protislovno resničnost. Zanimalo me je, kako v takšnem prostoru identiteta nikoli ni enostavna, saj ljudje pripadajo več svetovom hkrati, in prav ta večplastnost, ki je v enem trenutku bogastvo, lahko v drugem postane nevarnost. Jezik, vera, poreklo, vse, kar tvori človekovo identiteto, se lahko v nasilnem zgodovinskem trenutku spremeni v razlog za izključitev, pregon ali celo smrt.

»Transgeneracijski prenos travme je eno od temeljnih vprašanj romana,« je povedala. FOTO: Leon Vidic

Vsa grozota vojne, okupacij, se lomi na telesu žensk. Skozi vaš roman še enkrat podoživimo strahote minulih vojn in političnih sistemov, najbolj pretresljivi so prav opisi koncentracijskih taborišč. Kako ste pisali te prizore?

Z velikim nelagodjem in odgovornostjo. Pri literarnem upodabljanju nasilja vedno obstaja nevarnost estetizacije, nevarnost, da bo groza postala zgolj učinek. Temu sem se hotela izogniti. Zanimalo me je razčlovečenje kot proces, kako sistem človeku odvzame ime, telo, dostojanstvo, voljo in včasih celo sposobnost, da bi se še prepoznal kot človek. Posebej me je pretresala razlika med oblikami taboriščnega nasilja.

Eno je fizično uničenje, drugo je psihološko in ideološko lomljenje človeka, recimo prevzgoja, prisila, da sodeluješ pri lastnem ponižanju. To je ena od najbolj perverznih oblik mučenja, ki ne zahteva samo pokorščine telesa, ampak tudi in predvsem notranji zlom.

Potovanje nazaj, po krvni liniji prednikov, je gotovo drugačno kot potovanje v psiho morilcev v kriminalki?

Bistveno drugačno. Kriminalka ­temelji na veri, da je resnico ­mogoče rekonstruirati, obstaja zločin, obstajajo sledi, obstaja preiskava in na koncu vsaj delna razjasnitev. Pri pisanju tega romana sem se ­soočila z drugačno logiko. ­Družinske ­zgodovine ni mogoče razrešiti oziroma kar razreševati na tak način. Nekateri dokazi so izgubljeni, nekatere resnice so poškodovane ali takšne, da jih ni mogoče izreči.

Ko pišeš po lastni krvni liniji, ne moreš vzpostaviti popolne distance, ker tvoja pozicija ni zunanja, ampak je vpisana v snov, kar pomeni, da ne raziskuješ samo prednikov, v bistvu raziskuješ pogoje lastnega nastanka. To pomeni, kaj si podedoval, česa nisi vedel, pa je kljub temu vplivalo nate, katere družinske travme so, recimo, oblikovale tvojo notranjost. V tem smislu roman ni bil samo pripoved o preteklosti, ampak je bil tudi raziskava tega, kako preteklost ustvarja sedanjost. To spoznanje me je na koncu pisanja v bistvu najbolj zadelo.

Pri literarnem upodabljanju nasilja vedno obstaja nevarnost estetizacije, nevarnost, da bo groza postala zgolj učinek. Temu sem se hotela izogniti.

Skozi roman lahko čutimo vprašanje, kako se travma prenaša iz roda v rod. Kaj ste o sebi spoznali na tej poti?

Transgeneracijski prenos travme je eno od temeljnih vprašanj romana. Zanimalo me je, kako travma vztraja tudi brez neposrednega pričevanja. Mogoče se najmočneje prenaša prav tam, kjer ni izrečena. Travma se ne prenaša samo skozi zgodbe. Prenaša se skozi prepovedi, afekte, telesne odzive, družinske mite, sram, nenadne izbruhe, obsesivna ponavljanja in slepe pege.

V kriminalni trilogiji vaš lik Mio Aurelli razrešuje zločine, ki izhajajo iz storilčeve travme. Tudi Tam, kjer plešejo tulipani se začne z umorom, ki ga zagreši deček.

Nikoli me ni zanimalo samo, kdo je koga umoril. To je zame najmanj zanimiva raven zločina. Bolj me zanima, kako nekdo postane subjekt nasilja. Kaj se mora v človeku, družini, družbi in zgodovini naložiti, da določeno dejanje sploh postane mogoče. V kriminalki je to vprašanje vpeto v žanrsko strukturo preiskave, v tem romanu pa je preiskava razpršena na več generacij, umor na začetku ni samo dramatični sprožilec, ampak je tudi simptom, je izbruh nečesa, kar se je dolgo kopičilo, potlačevalo, prenašalo in premeščalo. Nasilje v romanu ne nastane iz nič; vedno ima svojo genealogijo.

V tem romanu zaznamo tudi prvine magičnega realizma. Vaša praprababica Maria Madera ponekod spomni na veliko mater rodbine Úrsulo Iguarán iz Márquezove klasike Sto let samote.

Maria Madera je zame predvsem figura izjemne notranje organizacije in preživetvene modrosti. Ni velika mati zato, ker bi bila monumentalna v patetičnem smislu, ampak zato, ker razume, da družina ne preživi sama od sebe. Nekdo mora držati skupaj hišo, zemljo, delo, otroke, rituale, spomin in vsakdanjo disciplino. Zanimalo me je, kako se ženska v zgodovini pogosto ne vpiše kot velika politična figura, pa v resnici prav ona omogoča kontinuiteto sveta.

Maria Madera je takšna os, skoraj kot mit brez napak, a v svojem bistvu je preprosto človek, ki zna v najbolj nepredvidljivih časih ohranjati red, življenje in občutek, da rodbina še ima prihodnost.