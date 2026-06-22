(VIDEO) Kresnik seli literarni vrhunec v Švicarijo

Pred 36. podelitvijo nagrade kresnik Nina Gostiša razkriva intenzivno zakulisje priprav: od usklajevanja žirije in kulturnega uredništva do stikov z založbami, nominiranci in organizacijsko ekipo. »Smo v nizkem startu zdaj že za jutri,« je povedala sekretarka žirije nagrade kresnik.

Letošnji izbor je nastal iz seznama 233 naslovov, pri tem pa žirija opaža tudi nove izzive, med njimi dela, ki naj bi bila napisana z umetno inteligenco. V ospredju so letos žanrsko raznoliki romani, med finalisti pa so Irena Svetek, Vesna Lemajić, Agata Tomažič, Roman Rozina in Ajda Bračič.

Kresnik se letos z Rožnika seli v Švicarijo v Tivoliju, s čimer želi biti prireditev bliže bralcem in dostopnejša širšemu občinstvu.

V torek, 23. junija, ob 19. uri bodo podelili tudi nagrado mlado pero, na programu so še pogovori z nominiranci, razglasitev zmagovalca, prižig ognja in zaključek z DJ-programom.