Kresnik 2026: Intenzivni bralni maraton je že v teku

Konec junija bo medijska hiša Delo podelila 36. kresnika za najboljši roman preteklega leta. Žirija, ki jo je zapustil Igor Žunkovič, pridružil pa se ji je Peter Svetina, se je nedavno sestala na prvem srečanju te sezone in zastavila načrt dela za štiri mesece intenzivnega branja. Na seznamu, ki ga je zanjo v Nuku pripravil Boris Rifl in ga bo zdaj temeljito prečistila, je več kot dvesto naslovov.

Razen novega člana, pravzaprav povratnika v žirijo, je njena sestava enaka kot lani: nekdanji Delov novinar Igor Bratož, predsednik, literarna zgodovinarka in prevajalka Seta Knop, pesnica in prevajalka Kristina Kočan ter literarna kritičarka in književna prevajalka Tanja Petrič.

Z leve: Igor Bratož, predsednik, Seta Knop, Tanja Petrič, Kristina Kočan, Nina Gostiša, sekretarka žirije, ter Peter Svetina. FOTO: Leon Vidic

Peter Svetina je bil njen član že leta 2020, ko ji je predsedovala nekdanja novinarka Dela Mimi Podkrižnik, kresnika pa je prejel roman Ivana pred morjem Veronike Simoniti (Cankarjeva založba). Je profesor za slovensko in južnoslovanske književnosti na Inštitutu za slavistiko Alpsko-jadranske univerze v Celovcu, pa tudi pesnik, pisatelj in prevajalec. Med drugim je prejel tri večernice, Večerove nagrade za najboljše leposlovje za otroke in mladino, ter bil dvakrat med šestimi finalisti za Andersenovo nagrado, najvišje mednarodno priznanje na področju mladinske književnosti.

Žanrsko pestra letina

»Domišljam si, da je žirija, okrepljena z novim starim članom, literarnim zgodovinarjem Petrom Svetino, ki je sicer tudi sam avtor, vredna zaupanja, na prvem sestanku sem imel vtis, da se bomo svoje naloge, z lučavo kresnikovskih bakel kazati bralstvu pot do dobrih knjig, lotili tako kot zmeraj doslej, prenikavo in odločno, pustili se bomo presenetiti novim glasovom, od znanih in uveljavljenih pa pričakovali literarni presežek,« je po prvem sestanku dejal Igor Bratož.

Po njegovem bo poleg vseh drugih zanimivo brati romane tako ali drugače znanih imen: »V tej kategoriji so po hitrem prvem pregledovanju dela Marija Čuka, Toneta Freliha, Jureta Godlerja, Branka Gradišnika, Simone Hamer, Aljoše Harlamova, Alojza Ihana, Mihe Lamprehta, Vesne Lemaić, Vinka Ošlaka, Lare Paukovič, Drage Potočnjak, Zorana Predina, Agate Tomažič, Alenke Vesenjak in drugih. Sodeč po naštetih imenih – in tudi neomenjenih – torej razkošno, očitno žanrsko raznoliko romaneskno leto, ki nam bo s pisateljskimi uvidi in literarno magijo dalo misliti o svetu, v katerem živimo.« Kot je še dodal po pregledu seznama, so na njem tudi dela dveh doslejšnjih dobitnikov kresnika, Tadeja Goloba in Romana Rozine, ter knjige enkrat ali večkrat nominiranih avtorjev, to so Gabriela Babnik, Cvetka Bevc, Branko Cestnik, Avgust Demšar, Evald Flisar, Igor Karlovšek, Mirt Komel, Matej Krajnc, Vinko Möderndorfer, Anja Radaljac, Sarival Sosič, Irena Svetek, Aleš Šteger in Tina Vrščaj.

Lani je kresnika prejela Ana Schnabl za roman September, ki je izšel pri založbi Beletrina ter po mnenju žirije »z bolečo natančnostjo uvida in lovljenja morastih trenutkov odziva na družinsko in partnersko nasilje ponuja po eni strani zgodbo o spominu, o tistih zadevah, o katerih se večinoma ne govori, po drugi pa zgodbo o nasprotniku spomina, ki je pozaba«. Pred podelitvijo letošnje nagrade je potek že znan: 23. aprila, na dan knjige, bo znana deseterica, mesec zatem pa peterica.