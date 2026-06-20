Igor Bratož: Olajšanje pride na kresni večer

Upokojeni novinar Delove kulturne redakcije Igor Bratož je letos sklenil drugi mandat na čelu kresnikove žirije, ki jo je prej dolgo spremljal kot sekretar nagrade. Potek dela mu je znan z vseh strani in v vseh podrobnostih. Ta je ustaljen in utečen, različne pa so si literarne letine izvirnega romanopisja, sestave in dinamika žirije, pa tudi nabor nominirancev, kar vsakokrat postreže z novimi uvidi in zanimivimi anekdotami.

'Bivanje na kavčih, v postelji ali na travi, v bralskih foteljih in knjižnih budoarjih je skoraj pri koncu,' ste dejali ob razglasitvi finalne peterice. Kako bi opisali letošnje bralno potovanje?

Kar najbolj vljudno bi lahko rekel, da sem hvaležen za branje, ki sicer ni običajno, ležerno, knjigoljubsko početje, ampak malce drugačno. Kot žirant se namreč med branjem ne moreš znebiti občutka, da gre za branje z razlogom, za premišljanje o prebranem, ki mora biti kar se da razkošno, lucidno, reflektirano, odgovorno. Preprosto poskušaš biti kar najbolj natančen, odprt in pozoren bralec, tako rekoč kit ali manta, ki neutrudno filtrira skupke literarnega planktona.

Precej preprosto, skoraj banalno je lahko slišati, da žirantska igra zahteva primerjanje in rangiranje naslovov, iskanje šibkosti na eni strani in literarne moči na drugi. Ves čas se moramo tudi spraševati, ali vidimo spremembe v načinih upovedovanja, kakšne signale morda sporoča naše izbiranje bralskemu občestvu, o čem na primer govorijo romani v nominirani deseterici in peterici, vsaj sam sem se zmeraj spraševal tudi o pravi tehniki hierarhiziranja.

Lahko dodam še to, da je pogovarjanje o knjigah včasih enako globoko doživetje kot samo branje, čisti užitek, eno od najbolj sladkih početij na svetu. Poleg tega je počasno drsenje po različnih literarnih pokrajinah – zadnja leta jih je v sezoni skoraj dvesto – nekaj res razburljivega, pravzaprav prava bralska avantura. Ne morem se bolj strinjati z britanskim literarnim kritikom Chrisom Powerjem, ki je lani, ko je bil v žiriji nagrade booker, navrgel, da je članstvo v taki združbi nekaj takega, kot da bi bil včlanjen v najbolj intenziven knjižni klub na svetu. Je lahko kaj bolj izzivalnega in lepšega?

Kdaj je pravzaprav za žirijo olajšanje največje?

Zadeve so preproste in hkrati skrajno subjektivne: ker je življenje, kot vemo, prekratko za slabe knjige, je treba med prebijanjem skozi desetine naslovov večino pač izločiti. Nekateri predsedniki žirij, no, najmanj enega se spomnim, so od kolegov zahtevali popis kriterijev, ki jih upoštevajo pri tem razsodniškem delu, vsekakor pa je jasno, da si kot zastopniki bralskega plemena ne smemo dovoliti morebitnih spregledov upoštevanja vrednih del, pokazati moramo na tisto, kar je v posamezni literarni sezoni najboljše od dobrega, ambicioznega, kompleksnega, nadpovprečnega, slogovno in kompozicijsko suverenega, nekonvencionalnega, prepričati nas, skratka, mora literarna moč posameznega dela, knjige, ki zmorejo bralca zaslepiti z razkošjem, zapeljati s tematiko in očarati s slogom.

Preprosto poskušaš biti kar najbolj natančen, odprt in pozoren bralec, tako rekoč kit ali manta, ki neutrudno filtrira skupke literarnega planktona.

Seveda ima vsak član žirije svoj bralski okus, a domišljam si, da smo hkrati strpni, potrpežljivi, kredibilni bralci, verjetno se ne bom zmotil, če rečem, da je pomemben del žirantskega procesa tudi hotenje po ujetju s tistim, kar je bil in je še zmeraj kulturnopolitični namen oziroma duh nagrade za roman leta – opozarjati bralsko javnost na dobre slovenske romane. Februar, marec in polovica aprila so zato bralsko skrajno naporni časi, s krajšanjem seznama in potencialnih 'preživelih' naslovov in bližanjem aprilskega svetovnega dneva knjige, na katerega po tradiciji razglasimo izbrano deseterico romanov, pridejo mirnejši časi, ker je veliko laže razpravljati o le nekaj knjigah. Olajšanje pride na kresni večer, po podelitvi.

Ostaniva še malo pri kavčih, postelji, travi, foteljih in budoarjih: kakšni so vaši bralski rituali?

Hotena izolacija, nobenih informacij o posamezni knjigi pred branjem, nič branja, poslušanja, gledanja kritik, intervjujev, predstavitev, podkastov ... če bi šlo, bi se najbolj zavzemal za tisto, čemur poznavalci vin pravijo slepa degustacija. V našem poslu bi bilo to branje golega besedila, neokuženost z imeni avtorjev in založb, saj nas mora zanimati zgolj in samo, kako dobro je zgodba napisana. Dvomim, da bi to utegnilo koga zanimati, ampak berem največkrat doma, v fotelju ali na kavču, zvečer in ponoči, ob dobri svetilki, odlično je, če je na dosegu roke skodelica dobrega kitajskega čaja. Čokolade se ne branim. Na začetku pa je zmeraj upanje, da bo knjiga tako dobra, da ne bom šel v posteljo, dokler je ne bom prebral do konca.

Na Nukovem seznamu je bilo tokrat nekaj več kot dvesto del, a to ne odraža realne slike. Boris Rifl vsako leto skrbno pripravi seznam, hkrati ostaja odprt za predloge, kako ga še bolje pripraviti.

Seznam, kakor ga izvrže iskalnik z ustreznimi filtri, je vsakokrat takšen, kakršen je, ponatise, mladinska dela, biografije in vsakršne neromane seveda odkrijemo z branjem, tukaj česa velikega najbrž ni mogoče narediti, razen – to je moje laično mnenje – če bi uvedli drugačno uniformno označevanje, ki bi se razlikovalo od uveljavljene univerzalne decimalne klasifikacije in njene natančnosti pri vrstilcih.

Bolj je vznemirljiva sama številka. Število izdanih romanov se je res precej povečalo od tistih let, ko jih ni bilo več kot sto, kaj šele od znamenite številke prvega leta, ko je žirija izbirala med natančno sedemnajstimi deli. Številke govorijo tako o slovenskem založništvu kot o avtorjih, in če si dovolim manjši miselni preskok: po razglašeni smrti avtorja in smrti tragedije so nekateri videli tudi smrt romana, a nič ne kaže, da je zadeva kolikor toliko smiselno utemeljena, kar zadeva sodobni slovenski roman ravno kresnik govori o drugem, o vitalnosti in kreativnosti, ki ne izgublja zagona.

»O selitvi z Rožnika v Tivoli imam skromno mnenje, da v tem ni nič napačnega, saj ohranja navezavo na Ivana Cankarja, ki je na obeh krajih nekaj časa prebival in pisal.« FOTO: Leon Vidic

Tako kot lani je bilo tudi letos na seznamu precej žanra. Ste ob primerjavi letin opazili kakšen ponavljajoč se ali nov trend?

Tematske krajine, v katere avtorji vabijo bralce, so seveda po pričakovanju skrajno številne, tudi letošnji predfinalni izbor je razkril žiriji široko tematsko obzorje slovenskega romanopisja in raznolike slogovne prijeme. Na podobno vprašanje Slovenske tiskovne agencije sem te dni odgovoril, da je iz vsakoletne romaneskne bere razvidno morje pristopov, med njimi je seveda zadnja leta nespregledljiva poplava kriminalnih romanov, morda bi za mikro trend lahko označili pripovedi, ki izhajajo iz avtobiografskosti oziroma avtofikcijskosti ter drugače obravnavajo problematiko posameznikove identitete.

Tu in tam se najde knjiga, ki ponuja bralcu vsaj delno fantastiko ali različne hibridne žanrske kombinacije. Morda bi kot zanimivo izhodišče pisateljskega oblikovanja sveta lahko omenil še pripovedne zamahe, v katerih je izhodišče zgodbe resnična oseba, taka so na primer dela Dohtar in Povodni mož Aljoše Harlamova, Tam, kjer plešejo tulipani Irene Svetek​, Voranc Toneta Partljiča, Nostalgija po prihodnosti Gabriele Babnik Ouattara in Ogenj Aleša Štegra. Najbrž bi se našlo še kakšno. Ob tem mi pridejo na misel besede zdajšnje predsednice britanske nagrade booker Mary Beard, ki je kot intrigantno vprašanje postavila premislek, kakšna je vloga romana v odnosu do preteklosti in kaj lahko domišljija naredi z dejstvi.

Izpostavili ste, da 'kresnik kaže tisto, kar v zadnjih letih kažejo tudi druge, domače in tuje literarne nagrade – med avtorji odličnejših del nenadoma prevladujejo avtorice'. Čemu to pripisujete? In še: pišejo več ali bolje?

Pisateljice pišejo malce več, na Nukovem začetnem seznamu romanov za lansko leto jih je bilo nekaj več kot polovico, čemu pripisati to dejstvo, je onkraj mojega vedenja. Leta 2021 je bil v deseterico uvrščen zgolj en roman avtorice, leto pozneje sta bila dva, potem pa se je vsulo: pred tremi leti je bilo v deseterici izbranih sedem del pisateljic, pred dvema letoma enako, lani jih je bilo šest. Sestava žirije se je v omenjenih letih vsaj delno spreminjala, zato bi lahko rekel, da je indice za ta fenomen treba iskati drugje, vsekakor pa je očitno, da gre za širši pojav.

Z zaslona sem prebral, da ima zadeva morda vsaj malo opraviti s spolno diverzifikacijo žirij odmevnejših nagrad pa spremenjeno demografijo založniške industrije ter ugotovitvijo, da večinoma knjige berejo in kupujejo ženske. To velja za angloameriško založništvo, za Slovenijo imam v spominu podatek, da je med uporabniki javnih knjižnic žensk od 55 do 65 odstotkov. Pravzaprav je to nekaj zunanjega, hlepimo po dobro napisanih zgodbah, informacija o avtorjevem spolu me niti ne zanima.

Izbor petih velikih finalistov je po vašem 'delček večjega, veselega bralskega praznika, ki ga – če lahko rečemo s puhlico – uprizarja, udejanja, uresničuje blagovna znamka kresnik'. V čem vidite potencial te znamke?

Ob tem vprašanju mi pridejo na misel tuje strategije in namigi. Britansko založniško prizorišče je pred desetletji precej razburilo imenovanje manekenke in igralke Jerry Hall v žirijo, ki je odločala o nagradi whitbread (pozneje nagrada costa) za knjigo leta. Nalogo je opravila več kot odlično, resno se je lotila branja in kljub namigom, da bo poskušala promovirati kak popkulturni zmazek, pomagala z resno argumentacijo za najodličnejšo knjigo izglasovati v sodobni verz prevedeno staroangleško epsko pesnitev Beowulf irskega Nobelovega nagrajenca za literaturo Seamusa Heaneyja.

Medijski trušč je nagradi koristil. Nekaj pozneje je bil med žiranti tudi igralec Hugh Grant, precej upravičeno, saj je na oxfordski univerzi diplomiral iz angleške književnosti. Za lansko nagrado booker je bila v žiriji igralka Sarah Jessica Parker, zgodilo se ni nič groznega, ravno nasprotno, otoški mediji so bili polni novic o tem, da je prebrala 153 knjig in da jo je pred sestankom, na katerem je žirija odločala o finalistih, obhajala vesela tesnoba.

Morda je čas, da se v kresnikovo žirijo vrne – kot je nekdaj že bilo – predstavnik bralske javnosti in je lahko znana osebnost.

Prejšnji mesec je na slovesnosti ob deseti obletnici nagrade mednarodni booker z govorom nastopila pevka Rita Ora, sicer ustanoviteljica spletnega knjižnega kluba Service95, nič manj ni z bralskimi namigi vplivna igralka Emma Watson s feminističnim knjižnim klubom Naša skupna polica in združbo Knjižne vile, katere prostovoljke so po svetu na javnih mestih nastavljale brezplačne izvode izbranih knjig.

Kaj hočem povedati? Da je morda čas, da se v kresnikovo žirijo vrne – kot je nekdaj že bilo – predstavnik bralske javnosti in da je lahko znana osebnost.

Podelitev se letos seli na novo lokacijo. Kakšni so vaši spomini na Razkrižje, Muljavo, Ljubljanski grad in Rožnik?

Spomini na muljavsko prireditev so zgolj drobci, precej občinstva je prihajalo, tudi predsednik države Milan Kučan si je vzel več ur časa za druženje, prav lepo se je kot uvertura prireditvenemu ceremonialu obnesel vsakokratni simpozij o slovenskem romanu, tradicija, ki se je sčasoma žal izgubila. Ploščad Ljubljanskega gradu se je pokazala za malce neposrečen poskus, zato pa je na Rožnik običajno prišlo številno knjigoljubno občinstvo opazovat zadrego finalistov in obračunat s skodelo odličnega golaža.

O selitvi z Rožnika v Tivoli imam skromno mnenje, da v tem ni nič napačnega, saj ohranja navezavo na Ivana Cankarja, ki je na obeh krajih nekaj časa prebival in pisal. Poleg tega daje prizorišče blizu nekdanje ljubljanske promenade dogodku nekaj posebne avre, morda še toliko bolj vedenje, ki ga pobiramo iz pričevanj, da je bila Švicarija nekdaj bohemski prostor, zabavišče, po Cankarjevo tudi »prizorišče grehov« oziroma »pribežališče grešnikov«. Kaj bi lahko bilo lepšega in odličnejšega od toplega večera, na katerem so glavni igralci sodobni slovenski roman, njegovi avtorji in bralci?