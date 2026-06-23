Nocoj bo znan dobitnik 36. kresnika

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Medijska hiša Delo bo nocoj šestintridesetič podelila nagrado kresnik za najboljši roman preteklega leta. Podelitev se po dvajsetih letih z Rožnika seli v Švicarijo, pri tem pa ohranja povezavo z Ivanom Cankarjem. Ta je na Rožniku dokončal polemični esej Bela krizantema ter tam bival do leta 1917, pisati pa ga je začel prav v Švicariji, kjer je stanoval pozimi leta 1909 in 1910.
Za nagrado, vredno 7000 evrov, se potegujejo Ajda Bračič s Kresničevjem (LUD Literatura), Vesna Lemaić z Obrazom (Cankarjeva založba), Roman Rozina s Trafikantom (Mladinska knjiga), Irena Svetek s Tam, kjer plešejo tulipani (Beletrina) in Agata Tomažič z Ušabtijem (Goga).
Preberite si intervjuje z letošnjimi nominiranci:
Prireditev, ki jo bodo popestrile tudi glasbene točke, povezuje Bernarda Žarn, režira pa jo Matej Filipčič. Govornica bo direktorica medijske hiše Delo Nataša Luša. Najprej bosta podeljeni nagradi mlado pero v okviru projekta, ki ga vodi Delova novinarka Pia Prezelj, sledijo kratki pogovori z nominiranci za kresnika ter razglasitev in podelitev nagrade. Lani jo je prejela Ana Schnabl za roman September, ki je izšel pri Beletrini.
Več o zakulisju in pripravah si poglejte v videu.
S spremljanjem razglasitve v blogu v živo pričnemo ob 19. uri.
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