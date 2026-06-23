Nocoj bo znan dobitnik 36. kresnika

Medijska hiša Delo bo nocoj šestintridesetič podelila nagrado kresnik za najboljši roman preteklega leta. Podelitev se po dvajsetih letih z Rožnika seli v Švicarijo, pri tem pa ohranja povezavo z Ivanom Cankarjem. Ta je na Rožniku dokončal polemični esej Bela krizantema ter tam bival do leta 1917, pisati pa ga je začel prav v Švicariji, kjer je stanoval pozimi leta 1909 in 1910.

Za nagrado, vredno 7000 evrov, se potegujejo Ajda Bračič s Kresničevjem (LUD Literatura), Vesna Lemaić z Obrazom (Cankarjeva založba), Roman Rozina s Trafikantom (Mladinska knjiga), Irena Svetek s Tam, kjer plešejo tulipani (Beletrina) in Agata Tomažič z Ušabtijem (Goga).

Prireditev, ki jo bodo popestrile tudi glasbene točke, povezuje Bernarda Žarn, režira pa jo Matej Filipčič. Govornica bo direktorica medijske hiše Delo Nataša Luša. Najprej bosta podeljeni nagradi mlado pero v okviru projekta, ki ga vodi Delova novinarka Pia Prezelj, sledijo kratki pogovori z nominiranci za kresnika ter razglasitev in podelitev nagrade. Lani jo je prejela Ana Schnabl za roman September, ki je izšel pri Beletrini.

Več o zakulisju in pripravah si poglejte v videu.

S spremljanjem razglasitve v blogu v živo pričnemo ob 19. uri.