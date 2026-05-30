Nagrada kresnik se približuje bralcem

Delova nagrada za najboljši slovenski roman je od nastanka leta 1991 doživela več sprememb: po nekaj letih je bil zamenjan podeljevalec – najprej je bilo to pisateljsko društvo, Delo pa jo je sponzoriralo –, večala se je njena vrednost, nekajkrat sta se spremenila koncept in lokacija podelitve. Stalno domovanje je po Razkrižju ob Muri, Jurčičevi Muljavi in hipnem preskoku na Ljubljanski grad z Rožnika leta 2005 našla na slednjem. Na tokratni kresni večer se bo s Cankarjevega vrha preselila v bližnjo – malo tudi Cankarjevo – Švicarijo.

Največji slovenski pisatelj in dramatik, čigar 150. obletnico rojstva z več dogodki zaznamujemo vse leto, se je iz Švicarije preselil na Rožnik, kresnik pa zdaj počne ravno nasprotno. V sobi na vrhu tega nekdanjega hotela v Tivoliju, zgrajenega v gorenjskem ljudskem slogu, pribežališča meščanov, umetnikov, intelektualcev, politikov in boemov, je bival pozimi leta 1909 in 1910. Tam je napisal del polemičnega eseja Bela krizantema, dokončal ga je na Rožniku, kjer je živel do leta 1917. Po njem so poimenovali vrh Rožnika in mu tam ob 30. obletnici smrti postavili kip, delo Frančiška Smerduja, ter uredili spominsko sobo, v kateri je od leta 1997 do 2002 ter od leta 2005 do predlanskega žirija nagrade kresnik zasedala na klavzuri in izbirala lavreata.

»Kresnik je na Rožniku zaslovel po marsičem, predvsem pa po golažu, potici in nagrajencih,« je v popisu selitev podelitve nagrade ter njeni ustalitvi na Rožniku ob 23. izvedbi zapisal Peter Kolšek. »Cankar iz Švicarije, po pisateljevo 'pribežališča grešnikov', na Rožnik, kresnik z Rožnika, doslejšnjega pribežališča bralskega plemena, v Švicarijo. Nič napačnega ni v tem,« je zdaj podobno hudomušno komentiral predsednik kresnikove žirije, upokojeni novinar Delove kulturne redakcije Igor Bratož. Kljub selitvi nagrada ohranja vez z naravo, Rožnikom in Ivanom Cankarjem.

Sodobna izvedba s pridihom tradicije

»Z novo lokacijo se želimo približati našim bralcem, ljubiteljem pisane besede. V resnici gre za praznik slovenskega ustvarjanja in prav je, da najboljšim avtorjem na prireditvi širša javnost nameni ustrezno pozornost,« je odločitev pojasnil direktor družbe Delo mediji Dejan Novaković. »Lažja dostopnost ter zelo lep in primeren ambient kar kličeta po obisku prireditve. Že zdaj lepo vabljeni, da z nami in v družbi odličnih literatov preživite prijetno poletno popoldne in večer,« je dodal.

Urednik kulturne redakcije Dela Andrej Predin je poudaril, da se je odločitev za selitev kresnika v Švicarijo, »karizmatični prostor z bogato zgodovino, ki velja za svojevrstno zibelko boemstva v Sloveniji«, pojavila kot naravni del razvoja nagrade. »Sprejeli smo jo po poglobljenem premisleku in z vso odgovornostjo. Prepričan sem, da bo odlično sprejeta tako med bralci in obiskovalci kot med avtorji,« je dejal. Obenem je izrekel globoko hvaležnost direktorici MGLC Nevenki Šivavec in Dušanu Dovču za širokogruden sprejem ter izrazil vznemirjenje ob pričakovanju letošnje izvedbe. Nova lokacija bo po njegovih besedah »omogočala izvedbo sodobne produkcije dogodka, hkrati bomo ohranili vse tradicionalne elemente podelitve te osrednje slovenske literarne nagrade, umanjkali ne bodo ne kresnice ne slavnostni prižig kresa«.

Od prenove leta 2017 Švicarija deluje kot mednarodno ustvarjalno in rezidenčno središče. FOTO: Blaž Samec

Tudi v MGLC se veselijo, da bo Švicarija novo prizorišče osrednjega literarnega praznika, posvečenega slovenskemu romanu. Kot je zatrdila Nevenka Šivavec, »gostovanje podelitve nagrade kresnik v nekdanjem zatočišču revežev, boemov in umetnikov in današnjem živahnem ustvarjalnem središču prinaša čudovito simbolno vez. Švicarija ponuja ravno pravšnji, nekoliko iracionalen odmik, da lahko umetnost zaživi kot neposredna izkušnja. Njen navdihujoč duh, ki so ga sooblikovali Ivan Cankar in številni drugi slovenski umetniki, bo tako dobil novo poglavje. Prepričani smo, da bomo z medijsko hišo Delo ustvarili odprt, vključujoč kulturni dogodek.« Poleg približanja nagrade vsem generacijam si želijo izpostaviti »neprecenljiv pomen branja, zgodb in ustvarjalnosti v današnjem času«.

Zadovoljni tudi nominiranci

Nagrada kresnik in Švicarija druga drugi nista popolna neznanka, saj zadnjih nekaj let tam organiziramo delovno druženje s peterico finalistov. Delov fotograf posname njihove portrete, fotografije nominiranih romanov in utrinke dogajanja, ekipa družbenih omrežij z njimi izvede kratke videointervjuje, snemalec pa jih zajame v razpoloženjske kadre, ki se na sklepni prireditvi odvrtijo skupaj s kratko predstavitvijo vsakega posebej. Snemalni dan je tudi prvo in v okviru kresnika edino srečanje peterice pred dnevom D, kjer si izmenjajo vtise o nominacijah, se pogovarjajo o knjigah in (bolje) spoznajo.

Tokratni je zaradi usklajenosti in učinkovitosti hitro minil, pa tudi vreme je kljub neugodnim napovedim zdržalo ter omogočilo izvedbo fotografiranj in snemanj na soncu pred Švicarijo. »Vedno se mi je zdela poseben kotiček Ljubljane. Všeč mi je, ker ima mirno, umetniško energijo, prostor je povezan z ustvarjalci in zgodovino umetnosti. Ko grem mimo, imam občutek, da se tam še vedno prepletajo ideje, ustvarjalnost in malo boemskega duha. Lepo je tudi, ko se stara arhitektura poveže z naravo Tivolija in da prostoru čisto svoj značaj,« je o Švicariji povedala Irena Svetek, nominirana z zgodovinskim romanom Tam, kjer plešejo tulipani (Beletrina), ki je na srečanju manjkala zaradi bolezni.

Nominiranci z leve: Ajda Bračič, Vesna Lemaić, Roman Rozina in Agata Tomažič; na fotografiji manjka Irena Svetek. FOTO: Blaž Samec

Tudi Agato Tomažič, nominirano z »antikriminalko« Ušabti (Goga), ta kraj navda z razmišljanji, zlasti kako se je v slabem stoletju spremenilo naše dojemanje razdalj in oddaljenosti nasploh. »Nekdaj priljubljen izletniški cilj Ljubljančanov je danes neločljivo zrasel z mestnim tkivom, meščanstvo pa se na nedeljske izlete poda mnogo dlje,« je razmišljala. Zamisel o obuditvi romanj na »ta še vedno malce skriti dragulj v mestnem parku« se ji je zdela sijajna; »če ima vse skupaj literarni prizvok, pa tem bolj«.

Vesna Lemaić, avtorica nominiranega romana Obraz (Cankarjeva založba), ki se spogleduje z žanrom grozljivke, je pozdravila selitev prireditve iz sredine krajinskega parka [Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib] na njegovo obrobje. Hkrati je opozorila na spoštljiv odnos do sosedov, prebivalcev gozda. »Naj imajo vsaj ponoči prostor za mirno prehranjevanje in gibanje. Razveselilo bi me, če bi bila podelitev kresnika tišja in manj spektakularna,« je poudarila.

V gozdu, kjer biva neobičajna skupnost, se dogaja nominirani romaneskni prvenec Ajde Bračič Kresničevje (LUD Literatura). Avtorico veseli, »da se praznovanje literature fizično, s tem pa morda tudi simbolno, približuje mestu«, s čimer bo Švicarija iz Cankarjevega »pribežališča grešnikov« postala tudi zavetje bodočih kresnikov. Roman Rozina, edini od tokratnih nominirancev (za roman Trafikant, Mladinska knjiga), ki se je podelitve v preteklosti udeležil kot finalist ter takrat, leta 2022, z več kot 500-stranskim delom Sto let slepote (iste založbe) o rudarskih revirjih 20. stoletja tudi dobil 32. kresnika, meni, da je bolj kot menjava lokacije pomembno, »da se kres še vedno prižiga knjigam v čast in ne v pogubo«. K temu je Zasavec dodal lokalno obarvan drobec o gostoljubju: »Rožniškega Ivana Cankarja so leta 1907 toplo sprejeli v Zagorju in mu izglasovali zmago na državnozborskih volitvah, zasavskemu Stojanu Batiču pa je pol stoletja kasneje Švicarija dolgo ponujala ustvarjalni dom.«