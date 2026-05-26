    Alen Golež: Politiko in zgodovino je treba dobro razumeti

    Pesnik in prozaist se je v literaturo podal predvsem zato, ker si želi ustvarjati z jezikom in ga raziskovati onkraj meja vsakdanjega, banalnega.
    Zadnjih nekaj let Alen Golež ne more prebirati literature – dobre ali slabe –, ne da bi ga vseskozi vleklo k ustvarjanju. FOTO: Voranc Vogel
    Pia Prezelj
    26. 5. 2026 | 05:00
    7:20
    A+A-

    Kako kamnito sem prebrodil tisto­ plišasto močvirje svojega otroštva, v kratki zgodbi S srebrno žlico v ustih zapiše pesnik in prozaist Alen Golež (1999), ki službuje kot profesor družboslovja in filozofije ter filmski in literarni kritik. Kot poudarja, je lahko literatura danes, »v dobi pomanjkanja pozornosti, neprecenljiv način sprostitve in pobega od dopaminskih odvisnosti na družbenih omrežjih«.

    Alen Golež je diplomiral iz filozofije in prevajalstva, nato je obiskoval magistrski program sociologije in se posvečal filmski kritiki. Svoja dela je objavljal tudi na ­platformi Koridor – križišča umetnosti, pri kateri je bil več let urednik za področje televizije in filma, v reviji Ekran, časopisu Delo, reviji ­Literatura in na portalu ­ludliteratura.si. Udeležil se je številnih filmskih delavnic (Zagreb Animafest, Talents Press Sarajevo) in bil leta 2024 član žirije FIPRESCI na festivalu kratkega filma FeKK.

    Ocenjujemo: Napoleon

    V letih 2024 in 2025 je somoderiral filmski klub Kinopolis, lani pa magistriral z delom Shitpostanje in metamodernizem: kultura internetnega vsakdana. V njem se, kot pojasnjuje, ukvarja »s spletno kulturo memanja in shitpostanja, pri čemer vzpostavim definiciji mema in shitposta ter ju povežem s sodobno senzibiliteto metamodernizma, ki se poraja kot odziv na nezadostnost postmodernizma. Glavna teza dela je pokazati, da je shitpostanje – objavljanje na videz brezzveznih, ničvrednih, nesmiselnih objav na spletu – v resnici zelo pomenljivo, saj temelji na postironiji, prepletu ironije in iskrenosti. Prav to trenje je značilen izraz metamodernizma, sodobne senzibilnosti, ki nadomešča skrajno distanciranost postmoderne ironije. To navežem tudi na sodobno politiko progresivnih gibanj in skrajne desnice.« Kot pravi, ga iskanje »trenja in ravnotežja med iskrenostjo in ironično distanco zanima tudi v lastnem umetniškem ustvarjanju«.

    Zadnja prebrana knjiga?

    Plen Émila Zolaja.

    Knjiga, za katero si želiš,
    da bi jo napisal?

    Bledi ogenj Vladimirja Nabokova.

    Najljubši prostor za pisanje?

    Sedežna v stanovanju, ki ga najemava s punco.

    Najljubše umetniško delo?

    Bratovščina prstana Petra Jacksona ali Varuhi Zacka Snyderja.

    Najljubša beseda?

    Hiperobjekt.

    Pisanje kot sestavljanka

    Od lanske jeseni Alen Golež službuje v Strokovnem izobraževalnem centru Ljubljana, »kjer bodoče avtomehanike, avtoličarje in tekstilke učim družboslovje, etiko in aktivno državljanstvo. Dodatno poučujem še filozofijo na Srednji šoli za gastronomijo in turizem Ljubljana. Čez leto ali dve nameravam vpisati doktorat, saj se zdaj še uvajam v delo. Mi je pa to delo zelo pri srcu, saj lahko poučujem o delovanju družbe, o politiki in zgodovini, ki jih je treba dobro – ali vsaj okvirno – razumeti.«

    Vsebinske in slogovne lege svojega pisanja še išče, pravi, njegove pesmi in kratke zgodbe pa so vselej prežete s humorjem in igrivostjo, vezano na »motiviko grotesknega in grozljivega. Najbolj uživam v prepletanju iskrenosti in ironične distanciranosti. Zaradi tega je moj slog pogosto gostobeseden in baročen, a uživam tudi v raziskovanju načinov jedrnatosti. Pisanje je zame kot reševanje sestavljanke – le da moram vse delčke sam najti in povleči iz neskončnega vodnjaka besed in občutkov.«

    Kot dodaja, njegove pesmi zaznamuje tudi »averzija do tega, da bi se v njih kakorkoli samoizpovedoval. Zato uživam v ustvarjanju lirskih subjektov, praviloma takih, ki so pretirano dramatični, romantični ali naivni. Šele skoznje nato raziskujem človeške izkušnje, ki včasih izvirajo iz mene, včasih pa iz moje okolice ali današnjega sveta in kulture. Zanima me predvsem prikazovanje človeške izkušnje, ki se bralcu upira, a ga hkrati privlači.« Kajti »največja vrednost literature je po mojem v tem, kako nas lahko potopi v tuje notranjosti, nam da prebrati in izkusiti miselne procese in miselnosti ter s tem razvija našo zmožnost refleksije in poistovetenja z drugimi«, izpostav­lja sogovornik. »Pa tudi razumevanja sebe, ustvarjanja distance do svojih občutenj in misli.«

    Nekonvencionalni navdihi

    Alen Golež se je podal v literaturo predvsem zato, ker si želi »ustvarjati z jezikom in ga raziskovati onkraj meja vsakdanjega, banalnega. To me vedno znova žene k pisanju. Poezija mi v tem smislu omogoča kratko, jedrnato obravnavo bolj mimobežnih občutkov, vtisov in razmišljanj, proza pa mi omogoča obravnavo bolj kompleksnih situacij, odnosov in družbenih konfliktov.« Ob tem zadnjih nekaj let ne more prebirati literature, ne da bi ga vleklo k ustvarjanju, pravi, »naj bo ta literatura dobra ali slaba – včasih je slaba literatura še večji navdih. Pisanje ni vedno najbolj sproščujoča stvar, a ravno takrat, ko je najbolj naporno, vem, da se učim in spoznavam nekaj novega. Še vedno sem namreč globoko v procesu, v katerem razvijam svoj slog prek pozornega raziskovanja drugih avtorjev – kolikor mi čas seveda dopušča.«

    Melanholija na pragu težkih odločitev

    Njegova zgodnja pisateljska navdiha sta bila Stephen King in Haruki Murakami, trenutno pa se obrača k avtorjem, kot so Vladimir Nabokov, Herman Melville, Lev Nikolajevič Tolstoj, H. P. Lovecraft, T. S. Eliot in Božo Vodušek. »Moji navdihi so malce nekonvencionalni. Morda bo to komu zvenelo svetoskrunsko, ampak za posamezne pesmi ali verze me veliko pogosteje kot poezija ali proza navdihujeta rock in predvsem rap. Trenutno sta to predvsem raper JPEGMAFIA in zasedba Blur. Nemalokrat izhajam tudi iz spletnih memov ali shitpostov, ki jih uporabim kot odskočno desko za pesem. Potem si zapišem ideje v beležko na telefonu poleg nakupovalnega seznama. Tudi filmska umetnost je zame pomemben navdih.«

    Kot pojasnjuje, bi se rad v prihodnjih mesecih »osredotočil na pisanje kratke proze in napisal dovolj zgodb za zbirko, sicer pa se moram bolj konkretno posvetiti oglaševanju svoje poezije, prijavljanju na javna branja in podobno. Na zalogi imam dovolj pesmi za zbirko, zato se nameravam aktivno posvečati temu, da jih bom izpilil, zbral in poslal založbam.«

