    Božji plamen: o dramatiki Ive Štefanije Slosar

    Intrigira avtoričina sposobnost spodnesti tla pod nogami s prepletanjem žanrov in enkrat subtilnejšo, drugič konkretnejšo, a nikoli suhoparno družbeno kritiko.
    Brina Jerko (2002) končuje dodiplomski študij sociologije kulture na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Literarne in gledališke kritike piše kot sodelavka kulturne redakcije Radia Študent. FOTO: Voranc Vogel
    Brina Jerko
    31. 3. 2026 | 11:00
    Zašli bi v težave, če bi dramatiko Ive Štefanije Slosar poskušali prebirati na javnem kraju, ki zapoveduje tišino. V knjižnici, na primer, muzanje, krohot in glasni zvoki odobravanja niso zaželeni, nemara so preprosto prepovedani. Glavna odlika avtoričinega pisanja je vedno posrečena hudomušna družbena kritika, ki je nekoliko subtilnejša v groteski Kako se smeji papež in bolj neposredna v čudaški ljubezenski štoriji Zapali mi kres. Če niti aplavz v knjižnici ni zaželena gesta, pa je tako vsaj v gledališču.

    Komična groteska ali groteskna komedija Kako se smeji papež je pripoved o svetnici, umeščeni v 17. stoletje, natančneje v čas po njenem štiriintridesetem godovanju. »In kot se svetnikom rado zgodi, je svetnica tekom življenja po spletu naključij povzročila čudež.« To je bil gotovo najbolj slovenski od čudežev, saj je po spletu predvsem vodovodnih in gradbenih naključij iz fontane na mestnem trgu namesto vode priteklo rujno vince, natančneje bevanda za Primorce, špricar za Dolenjce. A: »kljub pomembni vlogi pri oblikovanju slovenske kulture je bila njena zgodba dolgo zamolčana«.

    Tako je nakazano prehajanje med 17. stoletjem in prihodnostjo, ki je polno ironizacije nacionalnih, kulturnih navad in dejstev. Avtorica uspešno uporablja sodobne floskule (svetnica »[...] deluje lokalno, [...] misli globalno«) in fenomene, od omenjenega slovenskega popivanja do inflacije in prekarnega dela, saj je še sama svetnica: »samozaposlena v cerkvi [...]«. Naštete značilnosti sodobne slovenske družbe skozi zafrkantski slog pisanja tako še bolj bodejo v oči. Satirični pristop deluje tako dobro, ker ne popusti niti v kratkih dialogih niti v dolgih pripovednih odstavkih.

    Dramsko delo odlikuje prepletanje dramskih z nedramskimi elementi. Besedilo namreč vključuje pismo, ki je bolj podobno esemesu po prekrokani noči, polnemu slovničnih napak in nerazumljivega pijanskega žlobudranja (npr. »to je to gkhrmkrnjKMLgrtnccc«). Takšne slogovne odločitve bralko vedno znova katapultirajo v neko novo realnost, ritem teksta je daleč od predvidljivega in še branje pisma naredi vznemirljivo.

    Mila Kodrič Cizerl: Premalo dovzetni smo za mite

    Avtorica s prepletom dogajanja v preteklosti ter uporabo sedanjega žargona in fraz bralki venomer uspešno spodnaša tla pod nogami, saj nič ni določeno, niti popolnost in čistost, ki naj bi ju poosebljala posvečena. Njeno nesvetniško obnašanje potencira nenavadnosti teksta, saj bi lahko bila zgolj dekle današnjega časa.

    Tekst je poln nepričakovanega tudi v sicer značilnih prvinah. Četudi je dogajalni prostor znan – mestni trg, nekakšen prostor združevanja –, nas avtorica v nadaljevanju ponese drugam, med drugim v prizor svetničinega pisanja pisma v soju sveče, pa pogovora med svetnico in škofom na stopnicah hiše. Čeravno se na koncu vrne na začetek, na trg torej, nas napetost in nepredvidljivost vmesnega fragmentiranega dogajanja pusti tako na robu, da skoraj telebnemo s stola. Sprehajamo se namreč od požurerskega pisma do dialoga o pozni menstruaciji svetnice, pa do prizora, v katerem svetnica hrani ljudstvo z rozinami, ki jih pljuva iz ust.

    Fragmentacija je tesno povezana s satiričnim slogom, ki uspešno ironizira s tem, da se loteva profane sodobne družbene kritike v sakralnem prostoru in nekem čisto drugem času. Obenem se navedene vrline teksta kažejo kot izziv za uprizoritev, predvsem zaradi velike količine pripovednih odstavkov in nekoliko manj dialoga.

    Dialoško bogatejši, a kljub temu z obilico nedramskih prvin, je dramski tekst Zapali mi kres, katerega rdeča nit je ponovno satirična družbena kritika, tokrat postavljena v sodobni čas, natančneje v prvomajski čas prižiganja kresov. Žanrsko jo je težko strogo umestiti, saj je obenem polna komičnih vložkov, ironije in sarkazma, prav tako je tudi ljubezenska zgodba.

    Ta vzplamti med požigalko Rozo in piromanom Boletom. Ona požiga iz političnih razlogov, on iz obsedenosti. Odnos med protagonistoma deluje kot nekakšen konflikt med požiganjem kot političnim aktom in bolezenskim užitkom, je torej meja med družbenim in individualnim, obe pa sta bogati z namigi na realno, zunajfikcijsko dogajanje.

    Rubriko Mlado pero, v kateri že peto leto predstavljamo mlade avtorje in literarne kritike, časopisna hiša Delo pripravlja v sodelovanju s pisarno Ljubljane, Unescovega mesta literature. FOTO: Voranc Vogel
    Rubriko Mlado pero, v kateri že peto leto predstavljamo mlade avtorje in literarne kritike, časopisna hiša Delo pripravlja v sodelovanju s pisarno Ljubljane, Unescovega mesta literature. FOTO: Voranc Vogel

    Takoj je jasna aluzija na ti si ziher požigalec, predvsem v prizoru, ko Roza obtoži Boleta: »Pa ti si piroman!« Z navezavo na resnično slovensko vest avtorica opusti bolj splošno navezavo na slovenske fenomene (kot je popivanje) iz prvega teksta; slovensko specifičnost namreč umesti bolj neposredno še z uporabo narečja: » [...] ma prejšnji teden, pa člov'k nej mogu niti malu počinit [...]«, s kritiko (pre)dragih vstopnic v Cankarjevem domu in delovanja železnic: »Če zapalimo karkoli vezano s Slovenskimi železnicami, bodo ljudje še sami začeli zlivat gor bencin.« Reference učinkujejo prav zaradi banalnosti, prepozna jih lahko katerakoli bralka; čeprav se dotikajo konkretnih problemov, namreč ostajajo dovolj splošne.

    V dramskem tekstu je iz navedenih primerov jasna dobršna mera humorne družbenokritičnosti, ki je učinkovita prav zato, ker odslikava dejansko človeško obnašanje. Ko nam v življenju kaj ni pogodu, to tudi sami pospremimo z dobršno mero humorja, da ublažimo bednost situacije. Humor v tekstu deluje ravno nasprotno; poudari namreč že tako bizarno situacijo, ko je na primer strokovnjak za razlike med piromanom in požigalcem ironično poimenovan kar ChatGPT.

    Tematika umetne inteligence je v sodobna literarna dela pogosto vrinjena zgolj zaradi aktualnosti. V tem tekstu pa je njena umestitev jasna; celotna premisa teksta stoji na humorni družbeni kritiki, ki prepleta realno s fiktivnim. Subtilna sarkastična kritika tega velikega jezikovnega modela je torej jasna in predvsem smešna: »Rekli ste: / Kaj pa bi zažgal? // ChatGPT: / Vso ljubezen. // Rekli ste: / Kaj res? //ChatGPT je rekel: / Heckam se. Samo eno.«

    Dialog s strojem je absurden prav v – dasiravno klišejskem – dejstvu, da fikcija v tem primeru odslikava resnico njegove brezbrižne uporabe. Nesmiselni odgovori umetne inteligence so učinkoviti, ker je absurd takoj viden, medtem ko je (ne)resničnost trditev treba dokazati.

    Zapali mi kres in Kako se smeji papež sta vsebinsko in tematsko različna teksta, a ju združuje satirični slog pisanja, ki vedno zadene žebljico na glavico. Ko se v obe deli Ive Štefanije Slosar poglobimo, ugotovimo, da intrigira prav njena sposobnost spodnesti tla pod nogami s prepletanjem žanrov in vsebinsko, enkrat subtilnejšo, drugič konkretnejšo, a nikoli suhoparno družbeno kritiko.

    Komentarji

