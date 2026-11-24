Goram so bili rojeni in predani beli angeli, katerih mati jim je okoli vratu zavila lastno popkovino, v kratki zgodbi Beli angeli zapiše pesnica in prozaistka Eva Črv (2007), ki pravi, da »umu lahko zatajiš marsikaj, na papirju pa so laži očitnejše«.
Goram, kajti Eva Črv prihaja iz vasi Gozd Martuljek nedaleč od Kranjske Gore, v svojih delih pa se, kot pravi, vedno znova vrača »k domu in domačim goram, do katerih čutim neizmerno ljubezen. Srčno si želim, da bi lahko pravično opisala pogled na skalni amfiteater, a dvomim, da bo kdaj v slovarju obstajala beseda, ki bo zajela vsa občutja.«
Avtorica je obiskovala poljansko gimnazijo, kjer je objavljala besedila v šolski reviji Pravi kot, trenutno pa je študentka prvega letnika anglistike ter primerjalne književnosti in literarne teorije na ljubljanski filozofski fakulteti. Poleg poezije in proze se podpisuje tudi pod kritike, ki jih objavlja na portalu Koridor – križišča umetnosti, sodeluje tudi pri delavnici mlade kritike v okviru festivala Pranger ter pri festivalu Itn.
Danes piše predvsem prozo, pred letom ali dvema pa je med njenimi deli prevladovala poezija, je povedala. »Če me vprašate čez eno leto, bo morda prevladovala kakšna druga forma, kdo ve. So dela, ki jim ni in ni najti prave oblike; so stavki, ki so bili verzi ali dramski monologi, a so dokončno našli obliko v prozi, in obratno.
V tem trenutku je večino idej najti v obliki krajših zgodb, saj v tej formi najlažje uporabim arhaizme in daljše stavke, kar pa ne pomeni, da kdaj za zabavo ne spesnim česa.« Arhaizme, pravi, kajti blizu so ji »nekoliko bolj arhaične in ne tako pogosto rabljene besede. Všeč mi je ritem, ki ga ustvarjajo, prav tako ljubim daljše stavke z mnogo podpičji.«
Ko Evo Črv povprašamo, v čem danes vidi največjo vrednost literature, se spomni besed Jamesa Baldwina, enega od najpomembnejših ameriških pisateljev in intelektualcev 20. stoletja, ki je leta 1961 v pogovoru z ameriškim radijskim voditeljem Studsom Terklom dejal, da »umetnost ne bi bila pomembna, če življenje ne bi bilo pomembno – življenje pa je pomembno«.
Kot pravi avtorica, je »stvaritev nečesa, čeprav še tako enostavnega in kratkega, namreč upor proti letargičnosti, je dejanje življenja. Ni treba, da delu pritičejo razni presežki, potrebno je le, da je. Vsakršno ustvarjanje je boj proti predaji duše, kajti umetnost je relikvija obstoja trpljenju navkljub. Dokler pisatelj še prime za pisalo, je njegov duh neomajen.«
Zadnja prebrana knjiga? Nekropola Borisa Pahorja.
Knjiga, za katero si želiš, da bi jo napisala? Zbogom orožje Ernesta Hemingwaya in Učiteljica klavirja Elfriede Jelinek.
Najljubši prostor za pisanje? Ko sem v Ljubljani, pišem v Kožu, ko sem doma, pa v sobi, največkrat sedim na tleh.
Najljubše umetniško delo? Album Odpotovanja Tomaža Pengova in serija Twin Peaks.
Najljubša beseda? Rekviem.
Sama se, ko je »ideje ne obiščejo tako pogosto«, rada odpravi na sprehod do labodov v Tivoliju, »ko pa sem doma, se odpravim nekam v gozdove, brez pričakovanj ali časovnega okvira. Po takšnih sprehodih se pisanje zdi na dosegu roke, saj je brezciljno pohajkovanje najbolj dobrobitno za pridobitev idej.«
Ob tem poskuša imeti pri sebi vselej vsaj eno beležko in pero, je pojasnila, »da si lahko hitro zapišem zanimive besede in izraze, na katere naletim, najsi bodo to nenavadni priimki, opaženi ob obisku Žal, ali pa nepoznan izraz, ki ga je uporabila sopotnica na troli.« Kot pravi, je njeno pisanje zato podobno »ogrevanju opernega orkestra pred dejanskim koncertom. Po mnogoterih zvezkih in beležkah razpršeni stavki najdejo svoje mesto ob nekem drugem vrstniku in se 'uglasijo' na skupno frekvenco. Potlej le še upam, da bo končni spev zvenel.«
Med pisateljske vzore Eva Črv uvršča Srečka Kosovela, ki ji ga je mama prebirala v otroštvu, je povedala, in poezijo Mile Kačič, ki ji »ob vsakem branju razpara srce. Vedno se rada vrnem h klasikom, kot so denimo John Steinbeck, Toni Morrison in že od nekdaj najljubši Ernest Hemingway. Blizu so mi še dela Fran Lebowitz, Patti Smith in Joan Didion, od sodobnejših domačih avtorjev pa bi izpostavila Manco G. Renko in njeno zbirko esejev Živalsko mesto.«
Kot je pojasnila avtorica, se ji gibalo vsega – tudi pisanja, a ne zgolj – zdi strast. »Privlačijo me vsa umetniška dela, ob katerih lahko začutimo neizmerno predanost in ljubezen. Takšno delo mi denimo predstavlja Pot Nejca Zaplotnika, sicer enega od najpomembnejših alpinistov v zgodovini naše države, čigar opisi gora so definicija neizmerne lepote. Višek bivanja in pisanja se mi zdi povsemšnja predaja strasti, pa naj bo to do pisane besede ali do gora. Verjamem, da se, ko je bilo delo ustvarjeno s srcem, to čuti.«
Tudi sama bi si v prihodnje želela ustvarjati na tak način, je poudarila, želela bi tudi »objaviti novelo ali roman, če bi se le dalo, v letu ali dveh«. Zanima jo tudi pisanje dram in scenarijev, »gotovo bi se posvetila tudi pisanju del za otroke, ki se mi zdijo najzvestejši in najhvaležnejši bralci«.
Beli angeli (odlomek)
Spokojno je jutro v naročju gora. Jasni se med vršaci, da iz vasi gledoč kopreno pred njimi osvetljuje z najtemnejšo modro. Nekje v daljavi krike spuščajo kavke, ki s svojim petjem prebujajo še speče prebivalce višav. Nekje v skalah je opaziti gamse, kljubujoč silam, ki jih vlečejo k tlom; da bi jim bila namenjena krila, bilo bi ne meje, ki jih njihov pogum ne bi presegel. Svita se, ko najambicioznejši plezalci že zarana začenjajo z vzponi. Njih rame so otovorjene vrvi in jedače, nekje po žepih se jim kotalijo klini, da jim med hojo zvončkljanje daje strumen ritem. Da bi slehernik pogledal v srce vzpenjajočega, videl bi le ljubezen.
Ob vzponu jih pota vodijo mimo mnogih obeležij, ki slave padle tovariše, katerih let se je le bil končal. Ne mine več leto, kar ne bi v marmor tolkli imen in datumov, katerih številke imajo med seboj prekratke razdalje. Dvajset, devetnajst, dvajset. Mnogo je bilo takih, katerih prvi samostojni odhod od doma je bil, nevede njim, tudi njihov zadnji. Mladiči so se v rjastih avtih pripeljali pod planine, žareči od novonašle svobode, ki jim omogoča, da jih lahko korak zanese po mili volji. Kot mnogi pred njimi so si oprtali nahrbtnikov; preveze, jabolka, čutare, še nepreznojene majice so dajale težo, da so se naramnice zažrle v rame in pustile rdečo črto. Nekje na vrhu so se znašli dnevniki s žigi in življenja odvzetimi rožami med platnicami. Polno je praznih pisal, ki bi ob prihodu na vrh onemogočila vpis v knjigo. Nekje po torbah bodo ostali vodniki, pokopani globoko pod snežno odejo. Morda se katera izmed malih knjižic, vključujoč tajne gorništva, nikdar več ne bo vrnila na svoje mesto v knjižnici. Nabiralo se bo cvenka kot nekje na telesih snega.
Žalost je zasidrana v srcih vaščanov, ki prepogosto spremljajo poslednje odhode mladih alpinistov. Videli so že oditi širokoplečate moške in brhke žene, katerih lica so v dolino prišla nazaj siva in usahla. Bili so plezalci mnogih vzponov, ki so jih navsezadnje pokopala domača hribovja, čeravno naj bi jim bila še najbolj znana. Da bi bilo življenje francoski roman, bi dejali, da so smrt srečali skrito pod masko ljubezni in jo sprejeli z odprtimi rokami, posnemajoč let njihovih zadnjih sekund, preden se povrnejo k tlom. Slednja jih bodo pestovala, dokler jih možje iz dolin ne zmotijo med mirnim spancem v beli zibki ter jih povrnejo v njim neljube ravnine vasi in mest. Telo bo vzeto goram, duša pa bo svoj spokoj našla v previsih, čeravno bodo svojci bentili nad lakoto očakov, ki so si vzeli mlada srca, a prositi vrnitve bi bilo prositi hudournikov plovbe; li še tako mirno izgledajo, moje sestre so drzne!
Tisočkrat so bile že klete, a še vedno jedo, kot bi bila lakota nekaj, kar so podedovale od očetov, dedov in vseh nazaj, vključno s tem, kar je prvič prilezlo hlastati za zrak. Naj ne krivimo gora, kajti njih noči so samotne in hladne, držeč se le za sestre, ki jih bodrijo že od pamtiveka. Jim mar lahko očitamo tega, da si tu in tam le vzamejo k sebi ljubezen, ki jim je ponujena. Same so, same, ponoči, ko plezalcev več ni, saj le ti vedrijo v čumnatah in pod nadstreški prenatrpanih koč. Nihče ne ostane v skalah ponoči, ko hlad reže členke, da popoka koža in umaže tisto nekaj, kar je še snega, ob času najvišjega sonca pa ima srečati na poteh trume pohodnikov in postopačev. Nestanovitni ljubimci pobočja zapustijo z zgodbami, goram pa ostane le hudourniški sunek ljubezni. Je in ponovno ni.
Gore so mi sestre tujih staršev; tajinstvene v svoji lepoti mi bodo venomer pokazale drug obraz. Naj bodo temne in mrke v novembrski luči, ki bo vzšla in zašla tak hitro, da se ne bodo imele časa v njej okopati. Naj bodo mile in brhke v dnevu aprilskem, da bo slehernik v njih uvidel nebesnega svoda. Nekdaj se odločijo prijaznosti v prid, da iz svojih roka spustijo tudi nespametne, ki v njih revir brezglavo rinejo. Nemalo je zaletavih, ki nikdar ne pridelajo hujšega od lahnih prask ali udarnin; njihove roke ne brazgotinijo žuljev črno in purpurno. Slednje so relikvije obstoja najdrznejših, opominjajoč jih na pretekle vzpone. Tistim, ki pripada kilometrina, je težko najti še nerazbrazdano koleno ali dvajset nohtov. Ponosno nosijo rane, njihovih ljubih gora poljube.
Preko ur, ki so minile od odhoda, bi najostrejše oko opazovalcev z uporabo daljnogleda v skalovju lahko zapazilo gibka telesa, ki se nad previsi krivenčijo pod lastno težo. Gibajo se kot da plešejo, le z vetrom kot pričo. Nekje tam gori se krčijo mišice, da bolečina trga meča, a predati se ni mogoče. Trese, trese, trese – veter in noge. Kaj njim so žilave roke, če ne le orodje in krhko ogrodje za zemeljske dni, kaj jim bo koža, če ne brhek plašč, ki mu nekdaj Bog bo nalašč ukazal: »Strohni! Gibka telesa trepetajo, vpeta v skalovja, le s prepadom pod seboj. Kaj si misli slehernik, da preveva plezalca ob takem trenutku? Mu je križ ostati tako dolgo časa le sam s seboj, ga prime kdaj, da bi razkrečil roke v predaji in si sodil sam? Povprašal bi človek gornika o razgledih vrh očakov, a sam razumeti tega ne more; šele da si svoboden, spregledaš pred seboj razprostrto širjavo.
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