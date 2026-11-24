Goram so bili rojeni in predani beli angeli, katerih mati jim je okoli vratu zavila lastno popkovino, v kratki zgodbi Beli angeli zapiše pesnica in prozaistka Eva Črv (2007), ki pravi, da »umu lahko zatajiš marsikaj, na papirju pa so laži očitnejše«.

Goram, kajti Eva Črv prihaja iz vasi Gozd Martuljek nedaleč od Kranjske Gore, v svojih delih pa se, kot pravi, vedno znova vrača »k domu in domačim goram, do katerih čutim neizmerno ljubezen. Srčno si želim, da bi lahko pravično opisala pogled na skalni amfiteater, a dvomim, da bo kdaj v slovarju obstajala beseda, ki bo zajela vsa občutja.«

Avtorica je obiskovala poljansko gimnazijo, kjer je objavljala besedila v šolski reviji Pravi kot, trenutno pa je študentka prvega letnika anglistike ter primerjalne književnosti in literarne teorije na ljubljanski filozofski fakulteti. Poleg poezije in proze se podpisuje tudi pod kritike, ki jih objavlja na portalu Koridor – križišča umetnosti, sodeluje tudi pri delavnici mlade kritike v okviru festivala Pranger ter pri festivalu Itn.

Danes piše predvsem prozo, pred letom ali dvema pa je med njenimi deli prevladovala poezija, je povedala. »Če me vprašate čez eno leto, bo morda prevladovala kakšna druga forma, kdo ve. So dela, ki jim ni in ni najti prave oblike; so stavki, ki so bili verzi ali dramski monologi, a so dokončno našli obliko v prozi, in obratno.

V tem trenutku je večino idej najti v obliki krajših zgodb, saj v tej formi najlažje uporabim arhaizme in daljše stavke, kar pa ne pomeni, da kdaj za zabavo ne spesnim česa.« Arhaizme, pravi, kajti blizu so ji »nekoliko bolj arhaične in ne tako pogosto rabljene besede. Všeč mi je ritem, ki ga ustvarjajo, prav tako ljubim daljše stavke z mnogo podpičji.«

Avtorica je študentka prvega letnika anglistike ter primerjalne književnosti in literarne teorije na ljubljanski filozofski fakulteti. FOTO: Voranc Vogel

Kot uglaševanje orkestra

Ko Evo Črv povprašamo, v čem danes vidi največjo vrednost literature, se spomni besed Jamesa Baldwina, enega od najpomembnejših ameriških pisateljev in intelektualcev 20. stoletja, ki je leta 1961 v pogovoru z ameriškim radijskim voditeljem Studsom Terklom dejal, da »umetnost ne bi bila pomembna, če življenje ne bi bilo pomembno – življenje pa je pomembno«.

Kot pravi avtorica, je »stvaritev nečesa, čeprav še tako enostavnega in kratkega, namreč upor proti letargičnosti, je dejanje življenja. Ni treba, da delu pritičejo razni presežki, potrebno je le, da je. Vsakršno ustvarjanje je boj proti predaji duše, kajti umetnost je relikvija obstoja trpljenju navkljub. Dokler pisatelj še prime za pisalo, je njegov duh neomajen.«

Na kratko Zadnja prebrana knjiga? Nekropola Borisa Pahorja. Knjiga, za katero si želiš, da bi jo napisala? Zbogom orožje Ernesta Hemingwaya in Učiteljica klavirja Elfriede Jelinek. Najljubši prostor za pisanje? Ko sem v Ljubljani, pišem v Kožu, ko sem doma, pa v sobi, največkrat sedim na tleh. Najljubše umetniško delo? Album Odpotovanja Tomaža Pengova in serija Twin Peaks. Najljubša beseda? Rekviem.

Sama se, ko je »ideje ne obiščejo tako pogosto«, rada odpravi na sprehod do labodov v Tivoliju, »ko pa sem doma, se odpravim nekam v gozdove, brez pričakovanj ali časovnega okvira. Po takšnih sprehodih se pisanje zdi na dosegu roke, saj je brezciljno pohajkovanje najbolj dobrobitno za pridobitev idej.«

Ob tem poskuša imeti pri sebi vselej vsaj eno beležko in pero, je pojasnila, »da si lahko hitro zapišem zanimive besede in izraze, na katere naletim, najsi bodo to nenavadni priimki, opaženi ob obisku Žal, ali pa nepoznan izraz, ki ga je uporabila sopotnica na troli.« Kot pravi, je njeno pisanje zato podobno »ogrevanju opernega orkestra pred dejanskim koncertom. Po mnogoterih zvezkih in beležkah razpršeni stavki najdejo svoje mesto ob nekem drugem vrstniku in se 'uglasijo' na skupno frekvenco. Potlej le še upam, da bo končni spev zvenel.«

Med pisateljske vzore Eva Črv uvršča Srečka Kosovela, ki ji ga je mama prebirala v otroštvu, je povedala, in poezijo Mile Kačič, ki ji »ob vsakem branju razpara srce. Vedno se rada vrnem h klasikom, kot so denimo John Steinbeck, Toni Morrison in že od nekdaj najljubši Ernest Hemingway. Blizu so mi še dela Fran Lebowitz, Patti Smith in Joan Didion, od sodobnejših domačih avtorjev pa bi izpostavila Manco G. Renko in njeno zbirko esejev Živalsko mesto.«

Kot je pojasnila avtorica, se ji gibalo vsega – tudi pisanja, a ne zgolj – zdi strast. »Privlačijo me vsa umetniška dela, ob katerih lahko začutimo neizmerno predanost in ljubezen. Takšno delo mi denimo predstavlja Pot Nejca Zaplotnika, sicer enega od najpomembnejših alpinistov v zgodovini naše države, čigar opisi gora so definicija neizmerne lepote. Višek bivanja in pisanja se mi zdi povsemšnja predaja strasti, pa naj bo to do pisane besede ali do gora. Verjamem, da se, ko je bilo delo ustvarjeno s srcem, to čuti.«

Tudi sama bi si v prihodnje želela ustvarjati na tak način, je poudarila, želela bi tudi »objaviti novelo ali roman, če bi se le dalo, v letu ali dveh«. Zanima jo tudi pisanje dram in scenarijev, »gotovo bi se posvetila tudi pisanju del za otroke, ki se mi zdijo najzvestejši in najhvaležnejši bralci«.