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    Mlado pero

    Glas izza robov telesa: o poeziji Nejke Jevšek

    V sedmo sezono rubrike Mlado pero vstopamo s poezijo Nejke Jevšek. Recenzijo pesničinega dela je izpisala kritičarka Pia Zala Meden.
    Pia Zala Meden (2002) je magistrska študentka primerjalne književnosti, diplomirala je tudi iz anglistike. FOTO: Voranc Vogel
    Galerija
    Pia Zala Meden (2002) je magistrska študentka primerjalne književnosti, diplomirala je tudi iz anglistike. FOTO: Voranc Vogel
    Pia Zala Meden
    27. 10. 2026 | 06:00
    7:53
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    Izbor pesmi Nejke Jevšek iz zbirke Robovi telesa, ki bo v drugi polovici novembra izšla pri Mladinski knjigi, prek odnosa med mlajšo žensko in starejšim moškim tematizira mladost, preteklost, žensko telesnost, materinstvo, razmerja med spoloma v intimnem odnosu, osamljenost in bližino.

    V pesmih prevladuje motivika iz narave, predvsem dreves, lesa in vode v različnih pojavnih oblikah – morja, snega, sopare, ki predstav­lja notranji, čustveni svet lirske subjektke. Zunanji svet zaznamuje motivika sobe, vrat, ki se nočejo zapreti, spet drugod nepovratno zaprtih, hiše, bloka, barake, knjig na policah, predvsem pa postelje, ki si jo delita ljubimca, s tem pa tudi čipkastega perila in drugih oblačil.

    Inovativna metaforika se v pesmih meša s konvencionalno, včasih klišejsko metaforiko, kar v nekaterih primerih deluje, drugič pa klišejska metafora, posebej ko se pojavi na koncu pesmi, banalizira stopnjevanje in končno sporočilnost. Ponekod Nejki Jevšek iz nekoliko klišejskih nastavkov – močno estetizirana motivika postelje, perila, koktajlov, osamljene ženske, s katero moški spi, ker je mlada – uspe poglobiti sporočilnost o položaju ženske v intimnem odnosu, v katerem zmeraj igra umetelno verzijo sebe in v odnosu nikoli ni sproščena.

    V izboru najdemo tudi pesem, ki na vsebinski in formalni ravni celo ustreza t. i. instapoeziji, saj v štirih vrsticah ena poved razumljivo opisuje izjemno osebno in čustveno izkušnjo, ki je hkrati skorajda univerzalna. Pesem, ki se glasi Nikoli ne moreš toliko vsega/ljubiti božati nositi/slej ko prej raniš/in potem mine, je izjemno dostopna, a nima kompleksnosti, ki jo Nejka Jevšek premore.

    Med zaprtimi prostori intime in svobodno odprtostjo notranjega sveta lirska subjektka kot poseben prostor postavlja tudi svoje telo. Prav to je namreč prostor, ki nosi v sebi nezdružljivo razdrtost teh dveh svetov, hkrati je telo izrazito časovno zaznamovano, saj se v njem prepletajo in si sočasno nasprotujejo različne časovne ravni. Skozi odraščanje se v njem nalaga preteklost, ki bi jo subjektka rada odložila, in ker je ne more, telo samo postane breme: ne znaš ga pokriti vedno nekaj gleda ven [...] vdihniti dovolj zraka ker si imel včasih manj prostora v pljučih. Pesnica tudi pri telesu uporabi motiviko narave, vrat in postelje, preteklost na primer rjove iz tebe/zaletava se v robove tvojega telesa kot mrčes v kozarec in se ti lepi na rebra kot stare pajčevine.

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    Do besed čutim odgovornost, vsaka ima zame veliko težo

    Rastlinsko motiviko pesnica uporabi tudi pri eni izmed poetoloških pesmi, v kateri pojmuje poezijo kot religijo, ko pravi: besede so zadnja cerkev, in nadaljuje: besede so zadnja svoboda zadnji brezov list zadnje lubje zadnja/zemlja. V pesmi lahko prepoznamo zrelo poetološko držo, ki razširja notranji svet lirske subjektke in poglablja nazorsko podstat intimnih pesmi, saj se do poezije opredeli kot do temeljne vrednote. Motivika iz narave tu dobi nov, kritični vidik, skozi katerega zaznamo ogroženost pesništva, ki zadeva ne le lirsko subjektko, temveč tudi – na to nakaže tudi sama z uporabo druge osebe – človeka.

    Prelomi med vrsticami se ponekod zdijo arbitrarni, zato zmanjšajo pomenski naboj pesmi, ponekod pa Nejka Jevšek ponovitve in premore uporablja zelo efektivno. Pri tem njen slog zaznamujejo predvsem anafore z vezniki in drugimi nepolnopomenskimi besedami, pa tudi ponavljanja vprašanj, na primer: Kam poslati preteklost. Premori so najbolj učinkoviti v pesmih, v katerih dolžina verza in zarezi med njimi delujejo kot premori med mislimi ali likovno predstavljajo vsebino pesmi.

    Njena poezija zaradi intimnosti in posnemanja toka misli briše mejo med lirsko pesmijo in dnevniškim zapiskom. Pesnica v svojih večinoma pripovednih pesmih v prostem verzu brez ločil – novo misel navadno zaznamuje velika začetnica – vseskozi uporablja vsakdanjo motiviko, tudi bruhanje v wc in znoj v popku, a je njena uporaba reflektirana.

    Pogrešamo lahko večjo zvočnost pesmi na ravni verza, predvsem ko ne gre za naštevanje in ponavljanje, ampak za izbiro polnopomenskih besed, ki ga tvorijo. V eni izmed pesmi zmotijo tudi slengovski izrazi in vulgarizmi, saj rušijo slogovno koherenco izbora pesmi. Namesto slenga in kletvic bi bila veliko bolj efektivna uporaba močne podobe, ki bi se naslanjala na estetiko grdega, saj bi ohranila slogovno povezanost, hkrati bi podoba delovala bolj šokantno od vulgarizma.

    Pia Zala Meden literarne ocene piše za program Ars, prispevke o literaturi za portal AirBeletrina, nekaj literarnih oddaj Tu pa tam je pripravila za Radio Študent. FOTO: Voranc Vogel
    Pia Zala Meden literarne ocene piše za program Ars, prispevke o literaturi za portal AirBeletrina, nekaj literarnih oddaj Tu pa tam je pripravila za Radio Študent. FOTO: Voranc Vogel

    V zaporedju pesmi se tvori dialog med glasovoma ženskega in moškega lirskega subjekta. Nepričakovana menjava fokalizacije odpira različna pogleda na odnos, ki se kažeta v vlogi ženske znotraj tega. Ženski glas izraža pasivnost in ujetost v odnosu, moški jo opisuje kot enakovredno in samovoljno, svež obrat ponudi dejstvo, da tudi moški prepoznava njen notranji svet.

    Znotraj ločevanja dveh lirskih subjektov ostaja nedodelana predvsem njuna razločitev na formalni ravni, saj gre slogovno za isto govorico. Ker pesnica skozi celoten izbor uporablja isti register izpovedovanja, moški in ženska nimata ločene ontološke drže in obratno. Jezikovna in slogovna razločitev subjektov bi lahko bila eden od načinov preseganja občasne konvencionalnosti njenega pesniškega izraza.

    Vrhunec izbora je zaradi vseskozi prisotne kompleksne in inovativne metaforike ter učinkovite medbesedilne navezave na Tolstojevo Ano Karenino pesem, ki se začne z verzom Moja ženska se je rodila v Rusiji. Skozi individualno izkušnjo oriše medgeneracijsko travmo žensk in samomor, razpira različne interpretacijske možnosti zaradi prepleta več kompleksnih tem, hkrati ima močno jezikovno koherenco s ponavljanji, vsakdanjo motiviko in metaforo barake in bloka, v katera se iz telesa in skupaj z njim naseli preteklost, ki lirsko subjektko vseskozi bremeni.

    Hkrati preizprašuje moč poezije (morda poezije kot ideološko, patriarhalno zaznamovane kategorije, v kateri so ženske skozi zgodovino predmet pesniške obravnave in ne subjekt, ki pesni), ko pravi: Moja ženska/si zasluži drugo zgodbo // ampak tega pesem/ne zmore.

    V ozadju izbora ostaja temeljno vprašanje, s kom deliti življenje. Tako v bolj pripovedno naravnanih kot v izpovednih pesmih se to vprašanje vpleta v doživljaje ljubimcev in drugih bližnjih odnosov lirskega subjekta ali subjektke; v nekaterih pesmih ne le do ljudi, temveč tudi do sveta in lastne preteklosti. Za to pesnica spretno uporablja zapleteno metaforiko, njen pesniški izraz pa se ponekod iz inovativnosti nagne proti konvencionalnosti.

    Možnost razvoja osebnoizpovedne poezije Nejke Jevšek zato vidim predvsem v preseganju ustaljenih shem podobja z inovativno metaforiko, jezikovnim ločevanjem moškega in ženskega lirskega subjekta ter širjenju nabora motivnih sklopov, da bi se izognili tematski repetitivnosti pri nadaljnjem upesnjevanju medgeneracijske, celo zgodovinske krutosti, ki jo nosi v sebi vsakdanjost žensk.

    Rubriko Mlado pero, v kateri že sedmo leto predstavljamo mlade avtorje in literarne kritike, časopisna hiša Delo pripravlja v sodelovanju s pisarno Ljubljane, Unescovega mesta literature.

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    Mlado peropoezijaknjigaliteraturanejka jevšekPia Zala MedenRobovi telesaMladinska knjiga

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