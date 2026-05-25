Ironija in humor kot način preživetja: o poeziji in prozi Alena Goleža

Besede so kot nekakšne žive enote, ki se opomenjajo šele med sabo, so odvisne druga od druge. Le v pravem kombiniranju in učinkovitih sopostavitvah prenašajo jasna sporočila ali pa dvoumnosti – kar je čar literature. Besede v zgodbah in pesmih Alena Goleža so postavljene na pravo mesto, saj ustvarjajo sveže, živahne, pogosto nepredvidljive kombinacije.

Besede, ki jih uporablja avtor, odsevajo živost jezika – bralec naleti na anglicizme, tujke, kratice in znanstvene termine, presenetijo tudi nekatere redko rabljene slovenske besede. Goleževi literarni svetovi odsevajo naš realen svet – drvijo v krize in slutijo bližajoče se katastrofe, se pa takšnega stanja ne otepajo, temveč se ga lotevajo z izvrstno, ponekod ostro in drugje humorno ironijo.

V zgodbi Blaženi v močvirju, katere dogajanje je postavljeno v leto 2084, nekakšno orwellovsko leto 21. stoletja, protagonist piše elektronsko sporočilo Katki, svoji bivši ljubezni. Čeprav gre za neprijetno, a znano situacijo odgovarjanja na nepričakovane čustvene izlive bivših ljubimcev, je realnost prvoosebnega pripovedovalca distopična in zato vse prej kot običajna. Pisma dostavljajo ščurki, okolje je močvirnato, divjih živali tako rekoč ni več, so le še insekti, vse je zavito v meglo, v zraku je visoka koncentracija močvirskega klorofila, študentje na pripovedovalčevi fakulteti so kronično utrujeni, zbegani in zgubani, profesorji so »skoraj brez izjeme pohabljene persone, neenakomerno plešasti, zabuhli in hkrati bolehavo suhceni«. Avtor tako z močnimi podobami naslika zelo neprijetno (potencialno) bližnjo prihodnost, ki pa, zanimivo, ne nastopi kot absolutna resnica. Močvirnat svet v zgodbi ni vseobsegajoč ali vsesvetoven (vsaj ne še), ampak je nekaj, kar je zadelo »Pantano Libre«.

Ta zamejenost distopije razpre prostor za ironijo in omogoči avtorju preizpraševanje prioritet in odločitev sodobnega posameznika precej nenavadne vrste, takšnega, ki bi se izpostavil klorofilnim hlapom samo zaradi znanja, a hkrati takšnega, ki z mačkom in hrčkom živi v iluziji normalnosti. Pripovedovalec bi namreč lahko ostal v Mariboru, »največji beznici povojnega obdobja«, ki je hudomušno predstavljen kot alternativna možnost »močvirnati nočni mori«. Toda on se izobražuje, vsak dan se ozre na svoj napredek, predvsem pa se mu uspe znebiti »zdolgočasene brezciljnosti«, si torej osvobodi duha. Golež s pomočjo ironije in humorja učinkovito prikaže diskrepanco med zunanjim svetom in notranjostjo posameznika, ki verjame v lastno presojo in višji cilj, hkrati pa ne spregleda resnosti situacije.

Prvoosebni pripovedovalec ves čas preizprašuje lastno pisanje – odnaša ga v digresije, potem pa se z metanarativnimi komentarji vrača k osnovni pripovedni niti (»Kako naj začnem, Katka?«, »Šlo je takole.«, »A vrniva se v sedanjost.«, »Kakorkoli.«). Slog, ponekod namenoma pretenciozno vzvišen, drugje običajen, dobro opolnomoči pripovedovalčev značaj, z uporabo medmetov (»haha«, »oj«, »mah«) podpre tudi formo elektronskega sporočila. Ker takšna forma sama po sebi predvideva bralca, ta v besedilu nastopa skoraj kot pripovedna struktura, ko na koncu realni bralec iz besedila izstopi, pa bi si želel nadaljevanja, a je, tako kot bi bil kot prav naslovnik sporočila, temu primerno vznemirjen.

Podobne motive kot v prozni formi avtor preigrava tudi v pesmih. Pesem Poslušaj najbolj neposredno nagovarja bralca, saj v imperativu in z veliko ironije bralcu zapoveduje, kaj in kakšen naj bo v modernem svetu, polnem protislovij, ki protislovnost izvablja tudi iz nas. Čeprav je v času kriz morda vse pogostejši vzgib usedi se na stol, // nasloni se na sveder in pritisni, na koncu vseeno prevlada znana floskula: sledi srcu, živi v trenutku, // bodi abonent neštetih abonmajev. Zaradi vsebinske aktualnosti in močnih metafor pesem učinkuje najbolje med vsemi.

Slogovno so pesmi zgrajene na besednih igrah, zvočnih ujemanjih, predvsem aliteracijah (»melanholično mrmranje malih bitij v mojih mitohondrijih«), ponekod tudi rimah, ki pa so rabljene nekoliko neenakomerno, kar zmoti za prosti verz nujen ritem. Ta se najbolj izgubi v treh, med seboj tudi vsebinsko prepletenih pesmih, Osturžkov smrad, Gozdar in Osturžkov dih, ki so izrazito pripovedne in se zaradi pomanjkanja ritma berejo skoraj prozno oziroma celo kot možni nastavki, izhodišča za kratke zgodbe. Tudi v kratkoprozni formi Golež odlično izrablja vse jezikovne adute in dobro izkorišča lasten občutek zanje, ki ga gotovo krepi prav s pesnjenjem. V zgodbi S srebrno žlico v ustih na primer frazem »rojen s srebrno žlico v ustih« že v drugi povedi pridobi nepričakovan dobesedni pomen, na vsebinski ravni pa ta jezikovni obrat podkrepi še pripovedovalčeva nenavadna, skoraj obratna, neoliberalna ideo­logija, ki mu ne dopusti, da bi ga socialno-ekonomski izvor ­zaznamoval ter postal njegova »žlica«.

Slog, ki v kratkih zgodbah dobro odgovarja vsebini, v pesmih z njo še ni uglašen. Zmotijo različno dolgi verzi, ki so kdaj zamejeni prehitro, drugič pa se zdi, da sta v eni vrstici dve enoti, ki bi bolje učinkovali ločeno. Po vzoru pesmi Poslušaj, Po kletvici in Zatisnem oči, katerih očitno pesniški ritem je zgrajen na smiselno izbranih zvočnih figurah, na primer ponavljanjih, bi lahko avtor pri pesnjenju tudi v prihodnje izhajal iz (bolj kot vsebini) ritmu podrejenega deljenja verzov in fokus s predstavljanja široke vsebine – gre vendarle za pesniško formo – prestavil na posamezne manjše motive, ki so lahko prav tako močni.

Goleževo pisanje je izrazito dialoško – bodisi neposredno nagovarja nedefiniranega bralca (»Uprite se že danes ali jutri!«) bodisi specifično osebo (Katko, Anjo), pogosto pa dialogizira kar z zunanjo realnostjo, s svetom. Avtorjevi protagonisti in ­pesemski jazi so usmerjeni izven sebe, ven, v družbo, njihovi razmisleki pa so vpeti v širše družbeno dogajanje, ki se ga vsi dobro zavedajo; nekateri bolj, drugi manj uspešno ­prepoznavajo pasti modernosti. Prav v tem je Golež aktualen, ­njegovo pisanje bi lahko v ­prihodnje dobilo še drznejšo distopično in ekokritiško noto, v pesmih tudi aktivistično, nekateri motivi pa bi avtorju morda lahko služili kot nastavki za preizkus v znanstvenofantastičnem žanru.