Julija Lukovnjak: V svetu svetlobnih nimf in goste teme

Ko se je Julija Lukovnjak (2000) pred leti prvič predstavila v rubriki Mlado pero, je bil za njo romaneskni prvenec Imaginarni svetovi Edgarja Kaosa, prvi del megalomanske pustolovščine o fantu, ki se znajde v svetu čarovnikov, nimf in zloglasnih razduševalcev. Danes se avtorica podpisuje pod že tretji del načrtovane petdelne fantazijske serije in pravi, da se v njene imaginarne svetove vpenja vse več izzivov sodobnosti.
V zadnji roman Julije Lukovnjak vstopimo z besedami »umrl sem pred približno enim sončevim krogom, ampak je šlo pri tem nekaj narobe«. Gre za Živo temo Edgarja Kaosa, ki je z ilustracijami Maje Poljanc letos izšla pri založbi Goga; dve leti pred tem so bralci lahko listali po romanu Svet je senca (Edgarja Kaosa), avtoričin prvenec pa je sprva izšel pri založbi Sanje, v prenovljeni izdaji pa prav tako pri založbi Goga.
Julija Lukovnjak, ki je maturirala na II. gimnaziji v Mariboru, je predlanskim na ljubljanski filozofski fakulteti diplomirala iz filozofije ter primerjalne književnosti in literarne teorije, trenutno pa je magistrska študentka filozofije. Kot pravi, se ji je Edgar Kaos, »človeški fant, ki je edini odrešitelj Inkrematere in bitij, ki ga skrivoma prezirajo, utrnil pri enajstih letih, njegova zgodba pa se je v petih letih razvila v magično epiko na skoraj štiristotih straneh«. Za prenovljeno izdajo prve in drugo knjigo je Julija Lukovnjak prejela zlato hruško, serija jo je ponesla na festivale doma in v tujini (v okviru projekta Cela je obiskala kijevski festival Book Arsenal).
Zadnja prebrana knjiga?
Monografija Vidno in nevidno Mauricea Merleau-Pontyja.
Knjiga, za katero si želiš, da bi jo napisala?
Znanstvenofantastični roman Izničenje Jeffa VanderMeera.
Najljubši prostor za pisanje?
Moja soba.
Najljubše umetniško delo?
Slika Duh Georgea Rouxa iz leta 1885.
Najljubša beseda?
Svetobolje.
Kot je poudarila, se njena pisava, čeprav zavezana fantaziji, vse bolj »bliža realizmu, pa ne v smislu, da bi se vloga fantastičnega iz ene knjige v drugo manjšala, ampak se magičnost, ki je bila prej nekoliko bolj izolirana, zdaj prepleta z realnimi problemi, kot so telesno zdravje in psihologija likov, politika, zgodovina, medsebojni odnosi in tako dalje, prav tako so opisi magičnega bolj realistični. To povezujem s svojim odraščanjem ter z razliko v doživljanju in stopnji zavedanja sveta okrog sebe. Zdi se mi, da ugotavljam, kako govoriti o nečem stvarnem, celo osebnem, s pomočjo zgodbe, ki se sploh ne dogaja na tem svetu.«
V fantazijsko literaturo je avtorica zakorakala v zgodnjem otroštvu, ko si je kot bralka »nenehno želela, da bi našla kakšno omaro, ki bi me pripeljala v Narnijo, ali zmajsko jajce, ali odkrila, da imam nadnaravne moči. Mislim, da te želje nikoli nisem zares opustila in da je pisanje fantazije še največji približek njeni izpolnitvi.« Meni, da se najlažje izraža skozi fantazijo, »saj mislim, da ne zmorem in ne znam neposredno in natančno izraziti tistega, kar hočem, vsaj ne da bi ponovila to, kar je zapisalo že nešteto ljudi. Realnost znam najbolj spretno prikazati s fantazijo.«
Julija Lukovnjak je bila med izdajo prve in druge knjige nekaj časa »dokaj nezadovoljna s svojim delom, zaradi česar nisem imela veliko motivacije in samozavesti v navezavi s svojo pisateljsko potjo«, toda serija je kmalu dosegla široko bralstvo, avtorica pa je dobila »vedno več pozitivnih odzivov, ki so skupaj z opaznim napredkom pri pisanju poskrbeli, da sem ponovno vzljubila svojo serijo«.
Pisanje ji, kot je dodala, pomaga razvijati zmožnost artikulacije lastnega doživljanja in vživljanja v druge, prav tako je zanjo domišljanje zgodb velika sprostitev. »Želim si, da bi to – sprostitev, samoprepoznanje v likih – moje knjige lahko prinesle tudi bralcem. Nasploh se mi zdi prednost literature to, da v njej najdemo misli, ki jih sami nismo znali izraziti, in se prepoznamo tako v piscu kakor v likih, ob tem pa se počutimo manj same, bolj razumljene v svojih težavah. Prijatelji vedno ne bodo razumeli vsega, kar se nam dogaja, ker so njihove izkušnje drugačne od naših, skoraj zmeraj pa obstaja knjiga o nekom, čigar situacija in doživljanje sta srhljivo in terapevtsko podobna našima,« je povedala.
Julija Lukovnjak največkrat piše v svoji sobi, saj je v njej »najbolj sproščena. Sicer sem že pisala po knjižnicah, v službi, na javnem prevozu, v kavarni, na faksu, praktično povsod, ampak tam skorajda nikoli ne morem pasti v stanje, v katerem se mi zgodba praktično odvije pred očmi, jaz pa jo le kanaliziram skozi tipke. V drugih okoljih torej bolj urejam besedilo, ki je že napisano.«
Njeni pisateljski vzori so, je poudarila, raznoliki, njihova dela pa se s področja fantazijske književnosti razraščajo še na polja filozofije, poezije in nežanrske literature. »Pri teh piscih najdem vsebinski ali slogovni element, ki me navdihuje, težko pa bi rekla, da imam glavni vzor. Posebno mesto v mojem srcu bodo zmeraj imeli J. R. R. Tolkien, Robin Hobb, C. S. Lewis, Fjodor Dostojevski, Albert Camus, Ottessa Moshfegh, Donna Tartt in gotovo še kdo.«
Za serijo o Edgarju Kaosu si želi, da bi knjige »dobile nekaj prevodov v tuje jezike – angleški sicer že nastaja –« ter da bi imele čim več bralcev, »ki jim bodo nekaj dale«, o razvoju znanstvenofantastične književnosti v Sloveniji pa je povedala, da je »resnično vesela, da sta tako naše bralstvo kot založništvo v preteklih letih kljub nekaterim manj uspešnim poskusom domače fantazije v preteklosti ponovno dali priložnost mojim knjigam ter knjigam drugih avtorjev.
Mislim, da smo v tem času dobili nekaj zelo dobrih žanrskih del, ki so celo kakovostnejša od mnogih trenutno popularnih fantazijskih del v tujini. Upam samo, da naraščajoča priljubljenost domače fantazije ne bo sprožila plaza na hitro napisanih in nepoglobljenih domačih fantazijskih del, ki bi lahko žanr znova spravila na slab glas oziroma v bralstvu vzbudila nezaupanje.«
Umrl sem pred približno enim sončevim krogom, ampak je šlo pri tem nekaj narobe.
Sklanjal sem se nad modrikastim hladnim telesom, sramotno premazanim z belim bruhanjem in smogom in še z nečim drugim, in tuhtal, kako presneto mi ni bilo jasno, da je bila tista doza črnega sladkorja obupno prevelika zame, ko se je truplo nenadoma premaknilo.
Pomaknil sem se nazaj, stal in razmišljal, da je to čisto normalno. To je najbrž kak posmrtni mišični spazem ali nekaj takega. Malo sem še oprezno zrl vanj, ali se bo ponovilo, pa se k sreči ni. Truplo je čisto počasi tonilo v sivino kot podrto drevo v mrtvi ribnik, dokler se ni nazadnje skupaj s pokrajino omrtvičilo v temačno, statično podobo, kakor da bi bile vse reči v resnici kipi ali kakor da bi gozdni prostori postali ploski kot slika, dokončana slika, ki jo lahko le z nelagodjem gledam in je ne morem spremeniti. Slika, ki ni resnična. Ta prostor ni resničen. Mrtev sem, sem dojel s smešno dolgim zamikom.
»To je naravnost nezaslišano,« se je zaslišal razločen glas, ki ga sprva nisem mogel locirati. Potem se mi je zazdelo, da je za nenaravno statičnimi jelkami zamigotala zelo temna pojava. Spominjala ni na čisto nič, pa vendar se mi je ob njej zazdelo, da sem tukaj že enkrat bil. Nenavadne slike nenavadnih prizorov so pričele pritekati vame kot stare sanje, ki se jih spomniš zgolj v novih sanjah, ampak presenečenje se je pojavilo nekje zunaj mene; počutil sem se tako, kot se počutijo mrtvi, mrtvo. »Spomnim se te,« sem povedal stvari, ki je zdaj pričenjala dobivati obliko. Visoka je bila nekje toliko kot jaz. Težko bi rekel, da je njena oblika spominjala na telo, ampak z dovolj domišljije bi v dveh zgoščenih teminah na njenem vrhu lahko prepoznal oči ali celo obraz, njenemu drsečemu premikanju pa bi lahko rekel hoja (ali plazenje). Najbrž je bila neke vrste bitje, ne samo pojav. Zdela se mi je bolj resnična kot druge reči s slike. Kot ne bi bila njen del.
Takrat pa je moje truplo zopet trznilo in malce skrhalo splošno okamenelost prizora. Prikazen se je nasršeno približala tej moreči, izstopajoči podrobnosti, ki je pričela spokojnost na jelkah, na nebu, na trdi zemlji srkati v vrtinec. Nato je premerila mene. »Nekaj manjka,« je rekla.
»Najbrž življenje.« Glede svoje smrti še nisem utegnil izoblikovati nekega mnenja. Ampak ko se je truplo spet premaknilo, sem pa vedel, da to nikakor ni v redu. »Zakaj, em …« Zakaj se premikam? Premika? »To pa ni normalno, ne?« sem z nervoznim smehom vprašal temno reč, ki je zgroženo buljila v dogajanje pred sabo. Mislim, da še ona ni čisto vedela, kaj točno gleda. Moje nekdanje zelo umazano telo je najprej premaknilo roke in potem pokrčilo levo nogo z mlahavim gibom. Vstalo je, malo ga je zaneslo. »Nekam gre,« sem rekel podobi. »Pojdi za njim,« je odločno odvrnila, »in ga ustavi.«
»Zakaj pa jaz?« Res mi ni bilo do lovljenja živih trupel. Hotel sem samo … ne vem, mirovati. Ne več gledati te neprijetne slike ali broditi po njej.
»Ker imaš z njim povezavo.«
To ni bilo res, ker dobesedno nisem čutil tal pod svojimi nogami ali mraza ali česarkoli s slike. Samo nelagodje. »Ne, pa ne …«
»Sama neposredno ne morem posegati v svet živih, poleg tega pa si to dolžan,« se je razburila temna meglena stvar. »Ne morem te še enkrat vrniti vanj, ker je v njem očitno že nekaj, najbrž kak tvoj ostanek. Sploh pa ne po tem, ko sem ti enkrat že dala novo življenje. Ki si ga ti končal tako.«
»Saj ga sploh ne morem doseči!« sem se uprl. S polprosojno dlanjo sem demonstrativno zdrsnil skozi vejo jelke nad sabo. »Ničesar ne morem doseči.«
»Ne zanima me,« je rekla temna meglica z očmi. »Uredi to zadevo. Ko se vrneš, bova poračunala za tvoje izdajstvo.« [...]
