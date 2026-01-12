Julija Lukovnjak: V svetu svetlobnih nimf in goste teme

Ko se je Julija Lukovnjak (2000) pred leti prvič predstavila v rubriki Mlado pero, je bil za njo romaneskni prvenec Imaginarni svetovi Edgarja Kaosa, prvi del megalomanske pustolovščine o fantu, ki se znajde v svetu čarovnikov, nimf in zloglasnih razduševalcev. Danes se avtorica podpisuje pod že tretji del načrtovane petdelne fantazijske serije in pravi, da se v njene imaginarne svetove vpenja vse več izzivov sodobnosti.

V zadnji roman Julije Lukovnjak vstopimo z besedami »umrl sem pred približno enim sončevim krogom, ampak je šlo pri tem nekaj narobe«. Gre za Živo temo Edgarja Kaosa, ki je z ilustracijami Maje Poljanc letos izšla pri založbi Goga; dve leti pred tem so bralci lahko listali po romanu Svet je senca (Edgarja Kaosa), avtoričin prvenec pa je sprva izšel pri založbi Sanje, v prenovljeni izdaji pa prav tako pri založbi Goga.

Julija Lukovnjak, ki je maturirala na II. gimnaziji v Mariboru, je predlanskim na ljubljanski filozofski fakulteti diplomirala iz filozofije ter primerjalne književnosti in literarne teorije, trenut­no pa je magistrska študentka filozofije. Kot pravi, se ji je Edgar Kaos, »človeški fant, ki je edini odrešitelj Inkrematere in bitij, ki ga skrivoma prezirajo, utrnil pri enajstih letih, njegova zgodba pa se je v petih letih razvila v magično epiko na skoraj štiristotih straneh«. Za prenovljeno izdajo prve in drugo knjigo je Julija Lukovnjak prejela zlato hruško, serija jo je ponesla na festivale doma in v tujini (v okviru projekta Cela je obiskala kijevski festival Book Arsenal).

Na kratko Zadnja prebrana knjiga?

Monografija Vidno in nevidno Mauricea Merleau-Pontyja. Knjiga, za katero si želiš, da bi jo napisala?

Znanstvenofantastični roman Izničenje Jeffa VanderMeera. Najljubši prostor za pisanje?

Moja soba. Najljubše umetniško delo?

Slika Duh Georgea Rouxa iz leta 1885. Najljubša beseda?

Svetobolje.

Kot je poudarila, se njena pisava, čeprav zavezana fantaziji, vse bolj »bliža realizmu, pa ne v smislu, da bi se vloga fantastičnega iz ene knjige v drugo manjšala, ampak se magičnost, ki je bila prej nekoliko bolj izolirana, zdaj prepleta z realnimi problemi, kot so telesno zdravje in psihologija likov, politika, zgodovina, medsebojni odnosi in tako dalje, prav tako so opisi magičnega bolj realistični. To povezujem s svojim odraščanjem ter z razliko v doživ­ljanju in stopnji zavedanja sveta okrog sebe. Zdi se mi, da ugotavljam, kako govoriti o nečem stvarnem, celo osebnem, s pomočjo zgodbe, ki se sploh ne dogaja na tem svetu.«

V fantazijsko literaturo je avtorica zakorakala v zgodnjem otroštvu, ko si je kot bralka »nenehno želela, da bi našla kakšno omaro, ki bi me pripeljala v Narnijo, ali zmajsko jajce, ali odkrila, da imam nadnaravne moči. Mislim, da te želje nikoli nisem zares opustila in da je pisanje fantazije še največji približek njeni izpolnitvi.« Meni, da se najlažje izraža skozi fantazijo, »saj mislim, da ne zmorem in ne znam neposredno in natančno izraziti tistega, kar hočem, vsaj ne da bi ponovila to, kar je zapisalo že nešteto ljudi. Realnost znam najbolj spretno prikazati s fantazijo.«

Julija Lukovnjak je bila med izdajo prve in druge knjige nekaj časa »dokaj nezadovoljna s svojim delom, zaradi česar nisem imela veliko motivacije in samozavesti v navezavi s svojo pisateljsko potjo«, toda serija je kmalu dosegla široko bralstvo, avtorica pa je dobila »vedno več pozitivnih odzivov, ki so skupaj z opaznim napredkom pri pisanju poskrbeli, da sem ponovno vzljubila svojo serijo«.

Pisanje ji, kot je dodala, pomaga razvijati zmožnost artikulacije lastnega doživljanja in vživljanja v druge, prav tako je zanjo domišljanje zgodb velika sprostitev. »Želim si, da bi to – sprostitev, samoprepoznanje v likih – moje knjige lahko prinesle tudi bralcem. Nasploh se mi zdi prednost literature to, da v njej najdemo misli, ki jih sami nismo znali izraziti, in se prepoznamo tako v piscu kakor v likih, ob tem pa se počutimo manj same, bolj razumljene v svojih težavah. Prijatelji vedno ne bodo razumeli vsega, kar se nam dogaja, ker so njihove izkušnje drugačne od naših, skoraj zmeraj pa obstaja knjiga o nekom, čigar situacija in doživljanje sta srhljivo in terapevtsko podobna našima,« je povedala.

Julija Lukovnjak največkrat piše v svoji sobi, saj je v njej »najbolj sproščena. Sicer sem že pisala po knjižnicah, v službi, na javnem prevozu, v kavarni, na faksu, praktično povsod, ampak tam skorajda nikoli ne morem pasti v stanje, v katerem se mi zgodba praktično odvije pred očmi, jaz pa jo le kanaliziram skozi tipke. V drugih okoljih torej bolj urejam besedilo, ki je že napisano.«

Njeni pisateljski vzori so, je poudarila, raznoliki, njihova dela pa se s področja fantazijske književnosti razraščajo še na polja filozofije, poezije in nežanrske literature. »Pri teh piscih najdem vsebinski ali slogovni element, ki me navdihuje, težko pa bi rekla, da imam glavni vzor. Posebno mesto v mojem srcu bodo zmeraj imeli J. R. R. Tolkien, Robin Hobb, C. S. Lewis, Fjodor Dostojevski, Albert Camus, Ottessa Moshfegh, Donna Tartt in gotovo še kdo.«

Za serijo o Edgarju Kaosu si želi, da bi knjige »dobile nekaj prevodov v tuje jezike – angleški sicer že nastaja –« ter da bi imele čim več bralcev, »ki jim bodo nekaj dale«, o razvoju znanstvenofantastične književnosti v Sloveniji pa je povedala, da je »resnično vesela, da sta tako naše bralstvo kot založništvo v preteklih letih kljub nekaterim manj uspešnim poskusom domače fantazije v preteklosti ponovno dali priložnost mojim knjigam ter knjigam drugih avtorjev.

Mislim, da smo v tem času dobili nekaj zelo dobrih žanrskih del, ki so celo kakovostnejša od mnogih trenut­no popularnih fantazijskih del v tujini. Upam samo, da naraščajoča priljubljenost domače fantazije ne bo sprožila plaza na hitro napisanih in nepoglobljenih domačih fantazijskih del, ki bi lahko žanr znova spravila na slab glas oziroma v bralstvu vzbudila nezaupanje.«