Ko sem bila majhna, nisem razmišljala, kaj je literatura. Brala sem in imela rada zgodbe ali pa ne. Potem sem malo zrasla in sem kar naenkrat odgovarjala na pomenljiva vprašanja profesoric za slovenščino, pa filozofijo in umetnost, angleščino, češ, kaj je literatura. Čeprav nihče ni pričakoval svojstvenega odgovora. V srednji šoli je lahko literatura kanon in predvsem izobrazba. In je šlo tako naprej, artilerija odgovorov povsem opremljena. Spomnim se, kako sem pisala prvo zgodbo. Zdela se mi je tako lepa in literarna in prav nič ji ni manjkalo. Bila je Literatura. Čisto takšna, kakršno sem brala. Skoraj se je pisala brez mene. Pisala jo je moja predstava o literaturi. Zato se zdaj sprašujem predvsem, kdaj in kako nam ta predstava omogoča, da nekaj napišemo, in kdaj začne pisati namesto nas.

Takšne misli se mi motajo po glavi, ko prebiram kratke zgodbe Eve Črv, ki se v rubriki predstav­lja s Kasači, zgodbo Vagabundu, Tednikom in Belimi angeli. Zgodbe pripovedujejo o zapuščanju doma, družinskem nasilju in hrepenenju po ljubezni, o smrti v gorah ter želji po svobodi in priznanju. Ob preletavanju pomislim na pisanje, ki se razlikuje od modernega izraza. Avtoričin jezik se z veseljem podreja vsemu arhaičnemu – starinskim izrazom, podobam, motivom. Izrazita obravnava krivde je na primer živa slika Cankarja; misli zavzemajo obliko rekel in pregovorov; Beli angeli se začenjajo kot bajka, pisateljica vpelje še podobo gamsa.

Zakaj bi bilo s tem kaj narobe? Literarna tradicija je lahko vir novih izraznih možnosti, ne le zbirka preživelih oblik. Pa se vendar ne morem znebiti vprašanja, koliko avtorici takšna navezava na tradicijo omogoča in koliko jo omejuje prestava o tem, kako bi morala izgledati prava literatura.

Rubriko Mlado pero, v kateri že sedmo leto predstavljamo mlade avtorje in literarne kritike, časopisna hiša Delo pripravlja v sodelovanju s pisarno Ljubljane, Unescovega mesta literature.

Poglejmo si samo začetek zgodbe Kasači: »Burja bije bridke bitke, doli tam, na kraškem jugu domovine.« Avtorica ima očiten občutek za jezik; njegov ritem, aliteracijo in dramaturgijo. Stavek je udaren in sunkovit. V sebi nosi nekaj ljudsko-pesemskega, značaj izštevanke. Dvojno prostorsko označevanje drugega dela povedi prenaša občutek zamaknjenosti, kraški jug domovine pričara mitsko starodavnost. Potem pa se poved prelije: »Bije in vije, a sliši jo le malokdo, kajti ti, ki so ostali, ne slišijo več.« Tukaj opazim nagnjenost k ponavljanju že izvedenih zvočnih učinkov. Bije ponovi in oslabi predhodno, močnejšo formulacijo.

Prav tako tvori očitno rimo, pri čemer namesto sunkovitega ritma prve povedi podobi burje ne doda ničesar novega. Pisateljičin jezik se ne le zapleta sam vase, ampak s svojimi učinki obvladuje tudi svet, ki ga upodablja. Avtorica se razlagalnemu vzgibu vdaja na mestih, ko bi bilo tekstu bolje pustiti, da je bralka na trnih.

Tako na primer na koncu povedi pravi, da pesem slišijo redki, pri čemer karakterizacija ni ne slogovno ne vsebinsko uspešna. Še preden sem jih spoznala, je bil odnos domačinov do sveta, v katerem živijo, določen. Njihova neobčutljivost je bila preprosto razglašena za dejstvo. Prostor je imel izdelano literarno podobo, še preden je bil naseljen.

Kaj pomeni biti zaljubljena prav v tisto, kar ti omogoča izrekanje? In kaj, če ti ta ljubezen nazadnje prepreči, da bi povedala, kar hočeš? Tako nekako mestoma deluje pisanje Eve Črv, predvsem zaljubljeno v svoj slog in manj v njegov dejanski učinek. V odlomku iz Kasačev: »Dano mi je biti sama in brez besed. […] Trga mi srce, a dano mi je, da odidem. […] Vas, ti bodeš večno moj greh. […] Moj obstoj bode biti večno vaša bolest. Vi bodete biti večno moja bolest.«

Pisateljica uporablja pretirano vzvišen jezik, ki njenemu izkustvu vsiljuje usodnost. Odsotnost sposobnosti izrekanja izpoveduje v vsej baročnosti pisanja; pravi, da ji je »dano biti brez besed«, hkrati pa govori, ponavlja, stopnjuje, ustvarja metafore, izreka sodbe o sebi, o mestu, o vasi. Arhaizem je več kot slogovna poteza; prihodnost je že znana, besedi večno in bolest ne dopuščata možnosti drugačnega odnosa do doma. Trenutno občutje je že trajna zakonitost odnosa med sabo in svetom. »Bode biti« je tudi skladenjsko vprašljiva arhaizacija; želja po določenem izrazu se stopnjuje do motnje v jezikovni zgradbi.

Čeprav je pripovedovalka nekdo, ki doživlja in opisuje življenje izrazito fatalistično, je upodobitev takšnega osebnega razpoloženja lahko legitimna literarna odločitev. Zato je ključen razmislek, koliko literarni svet Eve Črv dopušča možnosti neznanega in koliko preizpraševanja subjektkinega fatalizma prenese. V Kasačih se pisateljica posveča predvsem razmišljanju o jazu, osebnih odločitvah in lastnem odnosu do doma, v zgodbi Vagabundu pa skozi pripovedovalko naseli miselni svet svojega prijatelja. Zato lahko preoblikujem pomislek v vprašanje o tem, koliko nespoznavnega notranjega življenja dopušča prijatelju subjektkina interpretacija.

K zgodbi: opazujemo prijatelja kadilca, pripovedovalko-opazovalko in obsežno pripoved o njegovi družini, o krivdi, nasilnem dedku, materini smrti, dobroti, hinavščini in odrešitvi. Začne se s kajenjem in konča s povabilom na novo cigareto. Medtem je opazovalka iz zapletene družinske zgodovine rekonstruirala psihološko strukturo sošolčeve potrebe po ljubezni in moralni čistosti. Avtorica ne razvije profila psihološko enoznačne osebe; v nekom, ki si na vsak način želi biti prepoznan kot dober, prepoznava razsežnost pretiranosti, ki njegovo željo skrivenči. Prepoznava torej mehanizem, zaradi katerega lahko pretirana želja izkrivi svoj predmet in človeka, ne opazi pa, kako pretirana želja po literarnosti ovira njeno pripoved.

Besedilo bi bolje učinkovalo, če avtorica prijateljeve razsežnosti ne bi nekoliko sploščila s tem, ko se pripovedovalka v zadnjem odstavku zateče k posplošitvi njegove notranjosti: »Diha in diha, ne namenja mi ne pogleda ne besede. Dano mi je, da odidem, da se pokesa v miru lastnih misli in pogovori z Bogom, katerega frekvence ne lovim, a je njemu kamorkoli se obrne. […] Bog mu je v vsaki pori.«

Ko prijatelj preseže domet karakterizacij, ko za opazovalko postane nem in nedosegljiv, pisateljica prevede manko razumevanja v vnaprej pripravljen moralni in religiozni red, znotraj katerega sta njegovo trpljenje in molk že razložljiva. Pisateljičin jezik ne izraža zgolj predstave o svetu, ampak jo mestoma tako dokončno določi, da ji svet ne more več nasprotovati. Namesto da bi molk ostal odprt, postane pokora, pogovor z Bogom in potrditev prijateljeve večne izgubljenosti. Drugi je pomensko obvladan.

Prav ta struktura veže Vagabunda s Kasači in preostalima dvema zgodbama – Belimi angeli ter Tednikom. Zgodbe pomensko večplastnost in protislovja prepogosto rešujejo tako, da jih podrejajo nekemu višjemu smislu. Dogodek je redko samo dogodek; postati mora znamenje nečesa večjega od sebe. V Belih angelih na primer smrt mladih plezalcev v gorah postane izraz najvišje oblike ljubezni. Slogovna in pripovedna sredstva mestoma ustvarijo svet, v katerem so pomeni vnaprej določeni, zato ljudje in dogodki nimajo možnosti, da bi kljubovali redu. Pisateljičina proza bi bila učinkovitejša, če bi življenjskim protislovjem večkrat pustila, da ostanejo nerešena.

Pisanje Eve Črv je prepričljivo, ko prispodoba pripada simbolnemu redu, ne da bi bila z njim izčrpana. Ko je podoba živa tudi brez njega. Na primer: »Ded je bil proti koncu življenja rumen kot pravoslavna figura na nočni omarici.« Primerjava je nepričakovana in groteskna. Religiozna podoba ne povzdigne dedovega trpljenja v nekaj višjega, ampak ga naredi presenetljivo konkretnega. Ko se odveže od pričakovanja literarnosti in odpove popolni vednosti, si pusti biti malo smešna, malo drugačna in ne takšna, kot si najprej predstavljamo ali kot bi morala biti.

Kako preprečiti, da bi moja predstava o tem, kakšna mora biti literatura, prevzela moje pisanje in mi onemogočila pisati, kar dejansko želim povedati? Morda je težava v tem, da si na vprašanje, kaj je literatura, želim dokončnega odgovora. Čeprav kanon poznam, nikoli nimam pred sabo vsakega velikega dela. Nekaj literature me vedno čaka. Nekaj je literature, ki bo vedno nova. Zato je dovolj že, da svoji predstavi ne pripišem zadnje besede. Da lahko preberem, česar še ne znam razumeti, ali napišem nekaj, česar si prej nisem znala predstavljati.