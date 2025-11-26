Lara Božak: Poezija kot zgoščeni prostor refleksije

Veliko pišemo o telesih/in ko rečemo/telo/mislimo zapuščine/odrivov, v ciklu * zapiše pesnica in glasbenica Lara Božak (1999), avtorica pesniških zbirk Z luknjami v prepihu (Črna skrinjica, 2023) in Kap lje kap lje (Pivec, 2025), ki pravi, da ji je pri poeziji ljubo, da pesem ne sugerira čisto vsega, ampak pripusti nekaj prostora za tišino.

Lara Božak, magistrska študentka humanističnih znanosti, ki se je na dodiplomski stopnji zanimala za presek filozofije metafore in politične filozofije, zdaj pa se, pravi, poglablja v filozofijo pisanja, je svoja dela doslej objavljala v literarnih revijah, kot so Literatura, Apokalipsa, Spirala in Rast, na spletnih portalih, v mednarodnem zborniku Rukopisi ter v okviru Literarnega nokturna radijskega programa Ars. Njen pesniški prvenec Z luknjami v prepihu je bil nominiran za najboljši literarni prvenec leta, izbran je bil tudi za kritiško obravnavo na festivalu Pranger.

Izid svoje druge pesniške zbirke Kap lje kap lje je avtorica na Dnevih poezije in vina ter festivalu Plavajoči grad pospremila z besedno-zvočnim performansom Kap lja bregove dere, dialogom poezije ter zvočnih gest kontrabasa (Vid Luka Narea) in elektronike (Janiki Citti), s svojo poezijo in performansi je nastopila tudi na festivalih Ignor, Rdeče zore in O'brk.

Kot pevka je Lara Božak del etno-jazzovskega dua Peta stran neba, »v katerem s kitaristom Adamom Čehovinom napajava svoj repertoar pri melodijah jazza in južnoameriških balad«, deluje pa tudi kot članica slovenskega Pena ter upravnega odbora Mire – ženskega odbora slovenskega Pena.

Kot pravi, se ji od nekdaj zdelo pomembno, »da stvari zapišem, in tako kaotični snovi, ki se razrašča 'zunaj' in 'znotraj', nadenem formo in strukturo. Odziv na stanje sebe in stanje sveta poleg medija glasbe najlažje prevedem skozi poezijo, ki mi tako pri pisanju kot pri branju pomeni dragocen in zgoščen prostor refleksije in samorefleksije. Pri poeziji je ravnovesje med zvočnostjo, melodiko, ritmom in pomenom tako občutljivo, da je pisanje zame specifična vrsta izziva in zadovoljstva, poleg tega me zanima tudi njen uporniški značaj; razumem jo namreč tudi kot upor hitenju in neoliberalnim načinom delovanja«.

Kajti poezija napotuje k ustvarjanju novih, nelinearnih miselno-čutnih povezav, pojasnjuje, »je nekakšen trening branja med vrsticami, ki je pogoj za kritično mišljenje, je trening intelektualnega poguma v smislu kreacije lastnih, še neuhojenih in neuniformiranih interpretacij. Literaturo in pisanje povezujem s prostorom posebne občutljivosti za Drugega in zato nekakšnega nevidnega tkanja družbene vezi.«

Pesmi Lare Božak nastajajo na precej heterogene in raznotere načine, pravi, saj vsaka potrebuje svoj, njej lasten proces. »Redko nastanejo v enem dihu, pogosteje po nekakšnem principu arhitekture, pri katerem misli oziroma verze spletem okoli začetne, jedrne misli.« Avtorica, ki ceni poezijo Vesne Liponik, Kaje Teržan, Barbare Korun, Audre Lorde, Petre Kolmančič, Aljaža Koprivnikarja, Alenke Jovanovski, Nine Dragičević, Lucije Stupica in drugih, je dodala, da je dobra poezija »izvirna, da je na delu določena inovacija, ter da pesmi ne 'postavljajo pik', ampak odpirajo vprašanja in osvetljujejo reže sveta tako, da jih lahko uzremo skozi novo optiko«.

Na kratko Zadnja prebrana knjiga? Roman Ujemi zajca Lane Bastašić. Knjiga, za katero si želiš, da bi jo napisala? Te želje nimam, včasih pa to pomislim na ravni pesmi. Najljubši prostor za pisanje? Kjerkoli, če pesem steče. Najljubše umetniško delo? Trenutno predelava skladbe My favourite things Brada Mehldaua, Chopinova Balada št. 2 in film Wima Wendersa Popolni dnevi. Najljubša beseda? Medprostor.

Življenje prednikov

To velja tudi za njeno najnovejšo zbirko Kap lje kap lje, ki po besedah pesnice vsebuje različna jezikovna preigravanja: možnosti večpomenskosti, večsmerne miselne kolokacije, lomljenje besed ter zamike, ki nakazujejo zaustavitev med branjem oziroma zamolke, ki so zaradi izpovedovanja večplastne bolečine vitalni del zbirke.

»Pojav­ljajo se tudi teme, verzi in motivi, ki jih nelinearno in kitasto pletem skozi zbirko: motiv rož iz babičine spalne halje, motiva modre in vijolične barve, ki signalizirata čustveno bolečino in fizično nasilje, motiv raka, ki ga imenujem 'žival, ki na leto uklešči približno deset milijonov ljudi', motiv kapelj, madežev in vode v njenih različnih pojavnostih, teme iskanja doma, rodbinskih korenin in nezmožnosti popolnega vstopa v drugega.«

Pesnica in glasbenica Lara Božak je avtorica pesniških zbirk Z luknjami v prepihu (Črna skrinjica, 2023) in Kap lje kap lje (Pivec, 2025). FOTO: Voranc Vogel

Ob tem je struktura zbirke Kap lje kap lje dvojna, saj naslovljene in z ločili zapisane pesmi premišljujejo predvsem življenje in dediščino prednikov, »zlasti zgodbe žensk, katerih odtisi so me izoblikovali«, ter transgeneracijsko prenašanje vzorcev, bolečine in bolezni. Drugi del te strukture so »nenaslovljene pesmi, likovno bolj fragmentarne in kapljajoče, pri katerih gre za tokove zlivajočih se besed, podob in refleksij neke sedanjosti«.

Avtorica usod svojih prednikov ne dojema kot izolirane od svoje sedanjosti, pravi, pri čemer ženske svoje družine oriše kot »nosilke nevidnega dela, čustvenega dela in 'tihega prenašanja', torej vsega, kar se v družbi tradicionalno pripisuje ženskam, a je obenem sistematično spregledano«.

V zbirki jo zanima, »kako ta dediščina sooblikuje moje doživljanje sveta, odnose in telo, ter zasledujem misel o nuji preseganja patriarhalnih in drugih transgeneracijskih vzorcev«. Kajti intimno in družbeno sta neločljivo povezana, poudarja, sta »del istega utripa; ta učinek poglabljam v zadnjem delu zbirke«.

Na vprašanje, kam bi si svojo poetiko želela razviti v prihodnje, je Lara Božak pojasnila, da »v smislu nastajanja naslednje knjige smer razvoja še ni povsem začrtana, jo pa slutim skozi v tem času nastajajoče pesniške fragmente, ki nakazujejo formo daljše pesnitve«. V vsakem primeru se pri naslednji zbirki noče ponavljati, pravi, »zato bom s sabo potrpežljiva in z resnejšim pisanjem počakala tako dolgo, da se bo kreativni bazen tega obdobja dodobra izpraznil in znova napolnil«.