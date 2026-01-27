Lučka Neža Peterlin: Kako misliti svet, v katerem človek ni središče

Lučka Neža Peterlin (1998) je marsikaj – avtorica drame ­Jagnje, ki ji je na lanskem Tednu slovenske drame prinesla nagrado za mladega dramatika, dramaturginja ter avtorica in producentka na neodvisni sceni. Je tudi človek, ki verjame, da je največja vrednost literature in gledališča danes »v potencialu, da družbenopolitično relevantne teme razširjata in ne posplošujeta v imenu populističnih interesov ali časovnih stisk«.

Lučka Neža Peterlin, katere dela so doslej izšla v Sodobnosti, Akademijskem listu, na platformi Koridor ter v številnih gledaliških listih, je absolventka magistrskega študija dramaturgije in scenskih umetnosti na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo, pa tudi avtorica performativnih del Now, Suddenly, I Was a Creature of Vice (2025) ter Ali se (s)plača skrbeti (2024, soavtorstvo in sokuratorstvo z Linnom Julianom Koletnikom in Aljo Lobnik).

Ob tem deluje kot dramaturginja, pri čemer delo dramatičarke in dramaturginje razume prepleteno, pravi. Dramaturška praksa jo »uči poslušanja, potrpežljivosti in natančnosti, predvsem pa vztrajanja pri vprašanju, torej da ostanem z nečim tudi takrat, ko odgovor ali oblika še ni jasna. Ta izkušnja se neposredno prenaša v moje avtorsko pisanje, pri katerem si lažje dovolim odprtost forme in zaupanje, da se struktura lahko razvije skozi proces, ne vnaprej.«

Kot avtorico jo vsebinsko privlačijo teme skrbi, telesnosti, izčrpanosti, več kot človeškega, pa tudi vprašanja skupnosti, odgovornosti in etike pogleda, pojasnjuje, piše predvsem »iz obrobnih, ­neheroiziranih pozicij ter mikropercepcij, pri katerih se konflikt ne kaže jasno ali binarno, ampak kot počasno trenje med potrebami, pričakovanji in možnostmi (so)bivanja«. Slednje se kaže tudi v drami Jagnje, v kateri je žirija Tedna slovenske drame kot posebno odliko prepoznala »umeščenost v neurbani svet, naravo, okolje, ki nagovarja prek nečloveških živali. Obenem je v njem možno brati tudi izpovednost, kritično držo, stališče in iskanje sebstva.«

Kot je dodala Lučka Neža Peterlin, se slogovno giblje med dramskim, esejističnim in dokumentarnim, pri čemer jo dokumentarizem zanima »predvsem kot odnos, torej kot način dela z resničnimi arhivi in izjavami, kar zahteva previdnost in preizpraševanje lastne pozicije. Zanima me tudi pisava v odprti formi, ki gre proti linearni pripovedi kot primarnemu nosilcu smisla. Najraje imam, kadar jezik nekako ne obvladuje situacije, ampak jo samo poskuša spremljati, dohajati. Prav zato me zanimajo srečanja literarnega besedila s čim bolj raznovrstnimi nosilci pomena – zapiski, navodili, seznami, recepti, naslovi, strokovnimi traktati in podobnim.«

Na kratko Zadnja prebrana knjiga? Raving McKenzie Wark Knjiga, za katero si želiš, da bi jo napisala? Enciklopedija živali. Najljubši prostor za pisanje? Doma, na kavču. Najljubše umetniško delo? Dela raziskovalne skupine Forensic Architecture. Najljubša beseda? Ježek.

Zato ne preseneča, da avtorica med pisateljske vzore uvršča pisce, kot so Donna Haraway, James Bridle, Ed Yong, Clarice Lispector, Mariana Enrí​quez, Virginie Despentes in Franco Bifo Berardi, ter poudarja, da ni ljubiteljica »držanja kanonov; zanimajo me prečne umetniške oblike in dramatika nekako najbolj namiguje na to. Odlično se mi zdi, da moja misel po 'končanem' tekstu ni avtorsko nadzorovana, da ni namenjena 'le' branju, ampak da se v neki drugi obliki obstoja sooči z realnimi pogoji izvedbe in nepredvidljivostjo živih situacij.«

Ob tem je, je dodala Lučka Neža Peterlin, dramsko pisanje »zame praksa pozornosti, upočasnjevanja, osredotočanja na specifično temo«, ki ponuja možnost, da bralci »v specifični razširitvi teme zadržijo in določajo naprej svoje pomene, brez pritiska, da morajo nekaj razumeti, zavzeti stališče ali se prepoznati«.

Kot najljubši kraj za pisanje je navedla katerikoli kraj, v katerem se lahko umakne iz občutka, da mora biti produktivna, njen pisateljski proces pa je »pogosto fragmentaren, sestavljen iz zapiskov, odlomkov, vprašanj in nastavkov. Veliko pišem okoli teksta, preden sploh začnem pisati sam tekst. Pomemben del procesa je tudi nepisanje in vse, kar pride od tam. Šele ko se nekaj dovolj dolgo nalaga, lahko začne dobivati ­obliko.«

Svoje pisanje in gledališko delo si Lučka Neža Peterlin želi razvijati v smeri, »ki še bolj vztraja pri razrahljanju antropocentrične perspektive. Jagnje je bilo zame predvsem poskus ekocentrične dramske pisave, torej kot premik zaznave: vprašanje, kako misliti svet, v katerem človek ni samoumevno središče, ampak eden izmed mnogih, krhkih in odvisnih elementov. Ta interes izhaja iz občutka nujnosti, saj obstoječi načini pripovedovanja pogosto reproducirajo iste hierarhije zaznavanja, moči in ­vidnosti.«

V prihodnje želi v svoje delo še bolj vključiti »več kot človeške perspektive, ne kot metaforo, temveč kot soudeležence v procesu: okolje, materiale, infrastrukture, časovne ritme, ki niso človeški. To zame pomeni tudi iskanje pisav in formatov, ki ne temeljijo na psihološki identifikaciji ali reprezentaciji, temveč na atmosferi, odnosih in pogojih sobivanja.« Obenem se želi še naprej ukvarjati z dokumentarističnimi postopki, predvsem z vprašanjem, »kako delati z resničnimi glasovi in izkušnjami brez apropriacije, brez moralnega nadzora in brez spektakularizacije«.