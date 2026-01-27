  • Delo mediji d.o.o.
    Mlado pero

    Lučka Neža Peterlin: Kako misliti svet, v katerem človek ni središče

    Obstoječi načini pripovedovanja pogosto reproducirajo iste hierarhije moči in vidnosti, pravi Lučka Neža Peterlin, ki se predstavlja v rubriki Mlado pero.
    Lučka Neža Peterlin (1998) je absolventka magistrskega študija dramaturgije in scenskih umetnosti na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo. FOTO: Voranc Vogel
    Lučka Neža Peterlin (1998) je absolventka magistrskega študija dramaturgije in scenskih umetnosti na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo. FOTO: Voranc Vogel
    Pia Prezelj
    27. 1. 2026 | 06:00
    9:12
    Lučka Neža Peterlin (1998) je marsikaj – avtorica drame ­Jagnje, ki ji je na lanskem Tednu slovenske drame prinesla nagrado za mladega dramatika, dramaturginja ter avtorica in producentka na neodvisni sceni. Je tudi človek, ki verjame, da je največja vrednost literature in gledališča danes »v potencialu, da družbenopolitično relevantne teme razširjata in ne posplošujeta v imenu populističnih interesov ali časovnih stisk«.

    Lučka Neža Peterlin, katere dela so doslej izšla v Sodobnosti, Akademijskem listu, na platformi Koridor ter v številnih gledaliških listih, je absolventka magistrskega študija dramaturgije in scenskih umetnosti na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo, pa tudi avtorica performativnih del Now, Suddenly, I Was a Creature of Vice (2025) ter Ali se (s)plača skrbeti (2024, soavtorstvo in sokuratorstvo z Linnom Julianom Koletnikom in Aljo Lobnik).

    Ob tem deluje kot dramaturginja, pri čemer delo dramatičarke in dramaturginje razume prepleteno, pravi. Dramaturška praksa jo »uči poslušanja, potrpežljivosti in natančnosti, predvsem pa vztrajanja pri vprašanju, torej da ostanem z nečim tudi takrat, ko odgovor ali oblika še ni jasna. Ta izkušnja se neposredno prenaša v moje avtorsko pisanje, pri katerem si lažje dovolim odprtost forme in zaupanje, da se struktura lahko razvije skozi proces, ne vnaprej.«

    Julija Lukovnjak: V svetu svetlobnih nimf in goste teme

    Kot avtorico jo vsebinsko privlačijo teme skrbi, telesnosti, izčrpanosti, več kot človeškega, pa tudi vprašanja skupnosti, odgovornosti in etike pogleda, pojasnjuje, piše predvsem »iz obrobnih, ­neheroiziranih pozicij ter mikropercepcij, pri katerih se konflikt ne kaže jasno ali binarno, ampak kot počasno trenje med potrebami, pričakovanji in možnostmi (so)bivanja«. Slednje se kaže tudi v drami Jagnje, v kateri je žirija Tedna slovenske drame kot posebno odliko prepoznala »umeščenost v neurbani svet, naravo, okolje, ki nagovarja prek nečloveških živali. Obenem je v njem možno brati tudi izpovednost, kritično držo, stališče in iskanje sebstva.«

    Kot je dodala Lučka Neža Peterlin, se slogovno giblje med dramskim, esejističnim in dokumentarnim, pri čemer jo dokumentarizem zanima »predvsem kot odnos, torej kot način dela z resničnimi arhivi in izjavami, kar zahteva previdnost in preizpraševanje lastne pozicije. Zanima me tudi pisava v odprti formi, ki gre proti linearni pripovedi kot primarnemu nosilcu smisla. Najraje imam, kadar jezik nekako ne obvladuje situacije, ampak jo samo poskuša spremljati, dohajati. Prav zato me zanimajo srečanja literarnega besedila s čim bolj raznovrstnimi nosilci pomena – zapiski, navodili, seznami, recepti, naslovi, strokovnimi traktati in podobnim.«

    Zadnja prebrana knjiga? Raving McKenzie Wark

    Knjiga, za katero si želiš, da bi jo napisala? Enciklopedija živali.

    Najljubši prostor za pisanje? Doma, na kavču.

    Najljubše umetniško delo? Dela raziskovalne skupine Forensic Architecture.

    Najljubša beseda? Ježek.

    Zato ne preseneča, da avtorica med pisateljske vzore uvršča pisce, kot so Donna Haraway, James Bridle, Ed Yong, Clarice Lispector, Mariana Enrí​quez, Virginie Despentes in Franco Bifo Berardi, ter poudarja, da ni ljubiteljica »držanja kanonov; zanimajo me prečne umetniške oblike in dramatika nekako najbolj namiguje na to. Odlično se mi zdi, da moja misel po 'končanem' tekstu ni avtorsko nadzorovana, da ni namenjena 'le' branju, ampak da se v neki drugi obliki obstoja sooči z realnimi pogoji izvedbe in nepredvidljivostjo živih situacij.«

    Ob tem je, je dodala Lučka Neža Peterlin, dramsko pisanje »zame praksa pozornosti, upočasnjevanja, osredotočanja na specifično temo«, ki ponuja možnost, da bralci »v specifični razširitvi teme zadržijo in določajo naprej svoje pomene, brez pritiska, da morajo nekaj razumeti, zavzeti stališče ali se prepoznati«.

    Kot najljubši kraj za pisanje je navedla katerikoli kraj, v katerem se lahko umakne iz občutka, da mora biti produktivna, njen pisateljski proces pa je »pogosto fragmentaren, sestavljen iz zapiskov, odlomkov, vprašanj in nastavkov. Veliko pišem okoli teksta, preden sploh začnem pisati sam tekst. Pomemben del procesa je tudi nepisanje in vse, kar pride od tam. Šele ko se nekaj dovolj dolgo nalaga, lahko začne dobivati ­obliko.«

    Rubrika Mlado pero, v kateri vsak zadnji torek v mesecu predstavljamo mlade avtorje in literarne kritike, nastaja v sodelovanju s pisarno Ljubljane, Unescovega mesta literature

    Svoje pisanje in gledališko delo si Lučka Neža Peterlin želi razvijati v smeri, »ki še bolj vztraja pri razrahljanju antropocentrične perspektive. Jagnje je bilo zame predvsem poskus ekocentrične dramske pisave, torej kot premik zaznave: vprašanje, kako misliti svet, v katerem človek ni samoumevno središče, ampak eden izmed mnogih, krhkih in odvisnih elementov. Ta interes izhaja iz občutka nujnosti, saj obstoječi načini pripovedovanja pogosto reproducirajo iste hierarhije zaznavanja, moči in ­vidnosti.«

    V prihodnje želi v svoje delo še bolj vključiti »več kot človeške perspektive, ne kot metaforo, temveč kot soudeležence v procesu: okolje, materiale, infrastrukture, časovne ritme, ki niso človeški. To zame pomeni tudi iskanje pisav in formatov, ki ne temeljijo na psihološki identifikaciji ali reprezentaciji, temveč na atmosferi, odnosih in pogojih sobivanja.« Obenem se želi še naprej ukvarjati z dokumentarističnimi postopki, predvsem z vprašanjem, »kako delati z resničnimi glasovi in izkušnjami brez apropriacije, brez moralnega nadzora in brez spektakularizacije«.

    Odlomek iz drame Jagnje

    OVCA

    Enkrat sem bila kot otrok priča bitki med kozo in ovco.
    Stepli sta se
    in seveda je zmagala koza.
    In potem je nek moški v delavski uniformi prišel po truplo ovce
    in ker je bila velika, torej težka, pretežka, da bi jo moški dvignil,
    je ovco zgrabil za zadnje noge in jo vlekel za seboj.
    Potem je prišel do stopnic in vlekel naprej in njena glava je udarjala ob vsako betonsko
    stopnico in s prvim udarcem se ji je prebila koža in z drugim je udarec naredil razpoko v lobanji.
    Sled iz kapelj krvi je vedno daljša z drajsanjem ovčje glave naprej po stopnicah.
    Prebije se lobanja in curek krvi pljuskne ven in se razmaže po njeni puhasti dlaki
    zdaj mezi stezica iz krvi po stopnicah
    in iz lobanje počasi lezejo možgani.
    Gledam, kako jo vleče po stopnicah
    in to kar traja in traja
    in moškemu je neprijetno
    in meni ni neprijetno
    in okoli se pasejo druge ovce in druge koze in jih ne zanima, kaj se dogaja z ovco na
    stopnicah, tudi njim ni neprijetno
    mulijo travo ali gledajo v prazno
    in moški ovco povleče na svoj pick-up in odpelje stran.
    In od takrat naprej se velikokrat spomnim te ovce,
    še posebej takrat, ko ne morem zaspat.
    Zvečer je ta prizor z mano in kdaj je namesto ovčjega telesa moje telo
    in namesto ovčje glave moja glava,
    ki topo udarja ob beton in namesto v volno se kri lepi v moje lase
    in ker je že več let mrtva, ji lahko dlake z davno posušeno krvjo brez upora pulim ven iz kože
    kot da bi potegnil las iz puloverja
    in ta volna je zame vata
    in si jo pričnem drgnit ob obraz
    drgnem si jo ob lice tako dolgo, dokler lica ni več
    in potem si drgnem celo glavo, dokler glave ni več
    in potem nadaljujem po telesu in drgnem in drgnem, dokler od mene ne ostane le
    dlan z izmučeno volno.
    In sploh ni strašno, ampak me pomirja.

