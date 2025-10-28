Luka Školč: Pisanje zgodb je izraz svobode

»Zbegano so se ozirali naokrog in s pogledom obupano iskali nekaj, kar bi jim dalo vedeti, koga naj ugriznejo in komu naj položijo roko čez ramo,« v kratki zgodbi O dveh mestih zapiše prozaist in fizik Luka Školč (2000), ki s svojimi deli otvarja že šesto sezono rubrike Mlado pero. V njej vsak zadnji torek v mesecu predstavljamo mlade avtorice in avtorje ter literarne kritike in kritičarke.

Lahko bi rekli, da je Luka Školč ubral za prozaista dandanes neobičajno pot – po diplomi iz fizike na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani je magistrski študij nadaljeval v Švici, na ETH Zürich, kjer zdaj stopa proti doktoratu iz teoretične fizike, v katerem med drugim raziskuje, »kaj se zgodi, ko vstavimo mrzle pline ali dvodimenzionalne materiale med mikroskopska zrcala in na njih posvetimo z laserjem; takrat namreč lahko začnejo sevati izjemno čisto svetlobo, se uredijo v progaste vzorce ali pa se nagubajo«. Seveda pa to še ni vse: med magisterijem in doktoratom je Školč dva meseca z gorskim kolesom in šotorom sam potoval čez Novo Zelandijo.

Pisati je začel že kot dijak Gimnazije Bežigrad, pri čemer ga je močno spodbujala profesorica slovenščine Mojca Osvald, svoja dela pa je doslej objavljal v revijah Literatura, Mentor in Apokalipsa, na portalu Ludliteratura.si ter v Dnevniku in v oddaji Literarni nokturno na radiu Ars. Kot pravi, so njegove kratke zgodbe zaradi njegove nagnjenosti k raziskovanju precej raznovrstne.

»Redko pišem dialoge, raje opisujem razmišljanje oseb; zanima me meja med resničnostjo in neverjetnim. Zgodbe razvijam v svetovih, na videz enakih našemu, kjer se lahko dogajajo nemogoče stvari, ob tem pa osebe rad postavljam v absurdne situacije in pustim svoji domišljiji, da prosto teče. Ker sem še na začetku pisanja, se ne želim ustaliti v eni tematiki ali slogu.«

Kot dodaja, je pisanje zgodb zanj »izraz svobode; in proza me dela svobodnega«. Poleg tega pa gre tudi za »zabavo, izziv, izpoved in izpolnitev. Poleg fizike potrebujem miselne izzive, saj se potem naslednji dan z večjim veseljem spet vržem v znanost. Skoraj nikoli ne pišem le zase, zato vse svoje izdelke ostro presojam. Kadar sem vznesen, poskušam čustva iz patetike preusmeriti v naboj energije za pisanje. Preizkušam se v različnih tipih zgodb, saj se z iskanjem zame novih slogovnih rešitev zelo zabavam. Pisanje je zame tudi radovednost, saj moram za veliko zgodb raziskati zakulisje zgodbe, ki ga potrebujem, da prepričam bralca.«

Od prvega zametka ideje za novo zgodbo do zapisa prve besede lahko sicer traja več mesecev, včasih tudi let, pravi avtor. Najprej si v beležko zapisuje ideje in gradi ogrodje zgodbe, pojasnjuje. »Če se le da, se čim bolj vživim v zgodbo in si predstavljam prizorišče, o katerem še nisem nič napisal. Ko začnem končno pisati, pa pustim zgodbam, da oživijo. Besedila pilim obsesivno: vsako zgodbo prerešetam vsaj desetkrat, dokler nisem zadovoljen s slogom. Čas za pisanje imam le konec tedna, ali pa če si za to vzamem počitnice.«

Tako morda ne preseneča, da Luka Školč občuduje pisatelje, »ki pišejo tako prepričljivo, da postanem oseba njihovega romana, na primer Kazuo Ishiguro s svojimi Ostanki dneva. Čeprav nisem še nikoli srečal butlerja, sem zaradi Ishigurovega mojstrskega sloga lahko verjel, da mi je naenkrat mar za loščenje srebrnine in druge malenkosti, ki bi me v resničnem življenju spravljale ob pamet. Enako me je v kožo rimskega cesarja prestavila Marguerite Yourcenar v Hadrijanovih spominih.«

Navdušujejo ga tudi knjige in filmi, ki si, pravi, pustijo »sprejeti neverjetna naključja, odbite osebe in čudaške zaplete. Morda bi me v opisu na zadnji strani knjige ali v povzetku celo odvrnili, v trenutku odjemanja pa imajo izjemen zanos. Primeri so Murakamijeva Kronika ptiča navijalca, Vonnegutova Mačja zibka in film Tima Burtona Batmanova vrnitev.«

Če je Školč doslej pisal izključno kratke zgodbe, pa se ob tem trenutno posveča tudi daljšemu delu »o samoti, snegu in moči domišljije, ki lahko odžene norost in žalost. Sproti se učim, kako vpeljati zastranitve, razviti osebe in voditi več zgodb naenkrat. To znanje pridobivam s kritičnim branjem, tako kot večino svojih pisateljskih veščin.«

Kajti kadar prebere izjemno knjigo, posluša koncert, gleda film ali balet, si zaželi, pravi, »da bi tudi sam lahko dal svetu nekaj tako lepega. Navdih, da bi svetu nekaj vrnili in se dotaknili drugih, je zame največ, kar lahko literatura da.«