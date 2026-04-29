Med razpadom sveta in razpadom forme

Dramski opus Nike Šoštarič se od dramskega realizma vse bolj nagiba k poetični drami, pri čemer njena zbirka poezije Solo ni stranski produkt, ampak je nekakšen laboratorij za njen dramski jezik. Deluje kot izčiščen prostor njenega glasu, kjer se že nakazane poteze iz dramskih besedil razprejo v popolnoma lirski obliki. Gre za poezijo, ki je izrazito neposredna, telesna in fragmentarna: subjekt govori iz razpoke med ironijo in ranljivostjo, med željo po bližini in občutkom praznine.

Motivi potovanja, naveličanosti, telesa in ljubezni se ponavljajo kot refreni, pri čemer jezik pogosto prehaja med konkretnim in poetičnim. Zbirka tako ne gradi na klasični metaforiki, ampak na toku zavesti, naštevanju in ritmu, ki razkriva razdrobljeno, nestabilno identiteto subjekta. V tem smislu Solo ni zgolj pesniška zbirka, temveč je tudi ključ do razumevanja njenega celotnega dramskega opusa, ki se bliža poetizaciji. Drama se lomi v liriko, lirika pa prevzema dramsko napetost. Prav zato tudi forma ne more ostati nedotaknjena.

Drama Finding Dory: Ponedeljki gradi dramaturgijo skozi zavestno menjavanje slogov, ki niso zgolj formalna vaja, ampak so tudi način pripovedovanja. V ospredju sta Karin, glasna in impulzivna frizerka, in Dora, zadržana študentka, ki zaradi prometne nesreče, ki jo je povzročila, opravlja družbenokoristno delo; vsak ponedeljek se skupaj z drugimi znajdeta na različnih lokacijah in pobirata smeti. Prav v tem banalnem, ponavljajočem se okviru se razpirata njun odnos ter širša slika sveta, ki ga zaznamujeta razpad in dezorientacija.

Posamezni prizori vzpostavljajo različne perspektive istega sveta: realistični dialog med Karin in Doro deluje kot surov, skoraj dokumentaren zapis vsakdanjega govora, naturalistične didaskalije pa s pretirano natančnostjo ustvarjajo ironično distanco in razkrivajo nesorazmerje med urejenostjo zunanjega sveta in notranjo razpoko likov.

Vpeljava notranjega glasu Dory dodatno razgradi enotnost prizora in subjekt razcepi na več ravni. Čeprav se včasih zdi, da besedilo svojo simbolno os izriše zelo zgodaj, zaradi česar posamezni motivi morda ne dobijo vedno prostora za dodatno plastenje, je zanimivo, da avtorica skozi to slogovno heterogenost drame ne pripoveduje zgodbe linearno, ampak jo sestavlja kot niz pogledov, ki se med seboj ne ujemajo. Prav v tem razhajanju se izriše njena glavna poanta: realnost ni enotna, ampak je razpršena, tako kot identiteta njenih likov.

Osrednji »konflikt« se vzpostavlja med Karinino hiperverbalnostjo in Dorino zadržanostjo. Ta asimetrija ni le psihološka, ampak je tudi slogovna, saj se prav zaradi tega Dorin lik cepi na več perspektiv iste subjektivnosti, ki jih omogočajo različni slogi. Slogovna razpršenost torej postane nosilka njene psihologije – bolj ko je Dora navzven tiha, bolj se znotraj razmnožuje – ne kot oseba, ampak kot niz stilno pogojenih načinov zaznavanja in izrekanja.

Kako si odšiti senco? je ena od ključnih dram v avtoričinem opusu. V njej so jasno vidne skoraj vse glavne poteze njene pisave: razcepljen subjekt, konflikt med mamo in hčerjo, otroška domišljija kot obrambni mehanizem, močna predmetnost prostora, pa tudi prehod iz realističnega dialoga v poetično, skoraj pravljično dramsko strukturo.

Prvi prizor narekuje celotno logiko besedila. Na verandi stare hiše sedemletna Wendy vstopi v piratsko igro, v kateri z domišljijo preoblikuje prostor v ladjo in vsakdanje predmete v elemente pustolovščine. Toda ta prostor se hitro destabilizira, ko v igro vdre figura Kapitana Kljuke, ki ni le igriva aluzija na Petra Pana, ampak je tudi preoblikovana materinska figura, ki ji je drugače ime Katja.

Rubriko Mlado pero, v kateri že peto leto predstavljamo mlade avtorje in literarne kritike, časopisna hiša Delo pripravlja v sodelovanju s pisarno Ljubljane, Unescovega mesta literature.

Tu se pojavi eden od najmočnejših mehanizmov avtoričine pisave: fantazijski lik ni pobeg iz realnosti, ampak je njena natančnejša, bolj boleča preobleka.­ Kapitan Kljuka Wendy ne vrne le v »resničen svet«, ampak ji vsili tudi pogled nase kot na telo, ki ga je treba nadzirati: govori ji o stegnih, rokah, celulitu, o tem, da mora biti lepša, bolj suha, manj zatežena, če noče ostati sama. Njen otroški svet s tem okuži z odraslimi, patriarhalnimi in potrošniškimi predstavami o ženskem telesu.

Senca se pojavi natanko na mestu tega zloma. Ko Wendy uzre temen madež v obliki svojega telesa, senca prvič spregovori. Ni le namišljena prijateljica, ne zgolj dvojnik ali projekcija, temveč je funkcionalen odziv na to nasilje – protiutež internaliziranemu glasu nadzora, nekakšen protiurok.

V Finding Dory: Ponedeljki je notranji glas še fragment ali vdor v realizem, tu pa je razcep že povsem dramatiziran: subjekt je razdeljen na dve sočasni prisotnosti. V tej doslednosti se občasno pokaže tudi avtoričina meja: posamezni glasovi se bližajo enotnemu tonu, ki bi ga bilo v prihodnje mogoče še bolj razplastiti. Vendar ne glede na to ta poteza deluje učinkovito prav zato, ker ne ostane le na ravni simbolike, temveč tudi neposredno strukturira dramsko situacijo.

Hkrati ta razcep ni stabilna rešitev: senca ni zgolj zaščita, ampak je tudi potencialen vir dodatne napetosti, saj Wendy sili v upor, ki ga sama še ne zmore. Prav v tej ambivalenci med zaščito in pritiskom drama najmočneje vzpostavi svoj glavni konflikt: preživetje je mogoče le skozi razcep, a ta nikoli ni povsem obvladljiv.

Katja/Kapitan Kljuka oz. Wendyjina mama ni demonizirana, ampak je prikazana kot figura, ki sama nosi podedovane modele nadzora, sramu in tesnobe (»Takšne kot so mame do svojih hčerk, so hčerke kot mame do svojih hčerk.«); tu Nika Šoštarič ne piše samo družinske drame, ampak tudi genealogijo ženskega prenosa travme. Kako si odšiti senco? je drama o tem, kako subjekt preživi nasilje odraslega sveta tako, da si izmisli drugo sebe – senco, ki je hkrati prijateljica, upor in spomin.

V tej drami je zelo jasno, da je za Niko Šoštarič bistveno prav to: človek ni enoten, odraščanje ni linearno, materinski jezik je lahko hkrati zaščita in rana, domišljija pa ni eskapizem, ampak je nujno sredstvo preživetja. Zato to ni le drama o otroštvu ali materi in hčeri, ampak je tudi zelo natančna upodobitev ženskega subjekta in njenega umeščanja v svet (odraslih).

Avtoričina pisava je trenutno zelo jasno artikulirana, kar odpira zanimivo vprašanje, kako bi se lahko v prihodnje še razrahljala, saj bi morda z več nedorečenosti posamezni prizori dobili še več napetosti. Njena pisava namreč najmočneje deluje ravno tam, kjer pomen ostaja rahlo izmuzljiv.

Hkrati je pisava Nike Šoštarič izjemno sodobna prav zato, ker si upa opustiti iluzijo koherentnosti. Njeni liki ne iščejo več rešitev, ampak poskušajo preživeti v svetu, v katerem so razpadle tako družbene strukture kot jezik. Drame Nike Šoštarič ne razpadajo v praznino, ampak se reorganizirajo v drugačne, hibridne strukture.

Če se zdi, da se subjekt v teh tekstih razkraja, se hkrati tudi na novo sestavlja: ne več kot enoten glas, temveč kot polifonija perspektiv, ki vztrajajo druga ob drugi. Njena dramatika tako ne ponuja zaključkov, ampak procese, ne stabilnih identitet, ampak načine, na katere z njimi v sodobnem svetu, ki jih narekuje, sploh živeti.