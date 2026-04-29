    Med razpadom sveta in razpadom forme

    Pisava Nike Šoštarič je izjemno sodobna prav zato, ker si upa opustiti iluzijo koherentnosti, poudarja pesnica, dramatičarka in kritičarka Nejka Jevšek.
    Nejka Jevšek (2000) je študentka magistrskega študija dramaturgije in scenskih umetnosti na AGRFT. Septembra bo pri Mladinski knjigi izšel njen pesniški prvenec Robovi telesa. FOTO: Voranc Vogel
    Nejka Jevšek (2000) je študentka magistrskega študija dramaturgije in scenskih umetnosti na AGRFT. Septembra bo pri Mladinski knjigi izšel njen pesniški prvenec Robovi telesa.
    Nejka Jevšek
    29. 4. 2026 | 09:13
    8:35
    A+A-

    Dramski opus Nike Šoštarič se od dramskega realizma vse bolj nagiba k poetični drami, pri čemer njena zbirka poezije Solo ni stranski produkt, ampak je nekakšen laboratorij za njen dramski jezik. Deluje kot izčiščen prostor njenega glasu, kjer se že nakazane poteze iz dramskih besedil razprejo v popolnoma lirski obliki. Gre za poezijo, ki je izrazito neposredna, telesna in fragmentarna: subjekt govori iz razpoke med ironijo in ranljivostjo, med željo po bližini in občutkom praznine.

    Motivi potovanja, naveličanosti, telesa in ljubezni se ponavljajo kot refreni, pri čemer jezik pogosto prehaja med konkretnim in poetičnim. Zbirka tako ne gradi na klasični metaforiki, ampak na toku zavesti, naštevanju in ritmu, ki razkriva razdrobljeno, nestabilno identiteto subjekta. V tem smislu Solo ni zgolj pesniška zbirka, temveč je tudi ključ do razumevanja njenega celotnega dramskega opusa, ki se bliža poetizaciji. Drama se lomi v liriko, lirika pa prevzema dramsko napetost. Prav zato tudi forma ne more ostati nedotaknjena.

    Drama Finding Dory: Ponedeljki gradi dramaturgijo skozi zavestno menjavanje slogov, ki niso zgolj formalna vaja, ampak so tudi način pripovedovanja. V ospredju sta Karin, glasna in impulzivna frizerka, in Dora, zadržana študentka, ki zaradi prometne nesreče, ki jo je povzročila, opravlja družbenokoristno delo; vsak ponedeljek se skupaj z drugimi znajdeta na različnih lokacijah in pobirata smeti. Prav v tem banalnem, ponavljajočem se okviru se razpirata njun odnos ter širša slika sveta, ki ga zaznamujeta razpad in dezorientacija.

    Posamezni prizori vzpostavljajo različne perspektive istega sveta: realistični dialog med Karin in Doro deluje kot surov, skoraj dokumentaren zapis vsakdanjega govora, naturalistične didaskalije pa s pretirano natančnostjo ustvarjajo ironično distanco in razkrivajo nesorazmerje med urejenostjo zunanjega sveta in notranjo razpoko likov.

    Vpeljava notranjega glasu Dory dodatno razgradi enotnost prizora in subjekt razcepi na več ravni. Čeprav se včasih zdi, da besedilo svojo simbolno os izriše zelo zgodaj, zaradi česar posamezni motivi morda ne dobijo vedno prostora za dodatno plastenje, je zanimivo, da avtorica skozi to slogovno heterogenost drame ne pripoveduje zgodbe linearno, ampak jo sestavlja kot niz pogledov, ki se med seboj ne ujemajo. Prav v tem razhajanju se izriše njena glavna poanta: realnost ni enotna, ampak je razpršena, tako kot identiteta njenih likov.

    Osrednji »konflikt« se vzpostavlja med Karinino hiperverbalnostjo in Dorino zadržanostjo. Ta asimetrija ni le psihološka, ampak je tudi slogovna, saj se prav zaradi tega Dorin lik cepi na več perspektiv iste subjektivnosti, ki jih omogočajo različni slogi. Slogovna razpršenost torej postane nosilka njene psihologije – bolj ko je Dora navzven tiha, bolj se znotraj razmnožuje – ne kot oseba, ampak kot niz stilno pogojenih načinov zaznavanja in izrekanja.

    Kako si odšiti senco? je ena od ključnih dram v avtoričinem opusu. V njej so jasno vidne skoraj vse glavne poteze njene pisave: razcepljen subjekt, konflikt med mamo in hčerjo, otroška domišljija kot obrambni mehanizem, močna predmetnost prostora, pa tudi prehod iz realističnega dialoga v poetično, skoraj pravljično dramsko strukturo.

    Prvi prizor narekuje celotno logiko besedila. Na verandi stare hiše sedemletna Wendy vstopi v piratsko igro, v kateri z domišljijo preoblikuje prostor v ladjo in vsakdanje predmete v elemente pustolovščine. Toda ta prostor se hitro destabilizira, ko v igro vdre figura Kapitana Kljuke, ki ni le igriva aluzija na Petra Pana, ampak je tudi preoblikovana materinska figura, ki ji je drugače ime Katja.

    Rubriko Mlado pero, v kateri že peto leto predstavljamo mlade avtorje in literarne kritike, časopisna hiša Delo pripravlja v sodelovanju s pisarno Ljubljane, Unescovega mesta literature.

    Tu se pojavi eden od najmočnejših mehanizmov avtoričine pisave: fantazijski lik ni pobeg iz realnosti, ampak je njena natančnejša, bolj boleča preobleka.­ Kapitan Kljuka Wendy ne vrne le v »resničen svet«, ampak ji vsili tudi pogled nase kot na telo, ki ga je treba nadzirati: govori ji o stegnih, rokah, celulitu, o tem, da mora biti lepša, bolj suha, manj zatežena, če noče ostati sama. Njen otroški svet s tem okuži z odraslimi, patriarhalnimi in potrošniškimi predstavami o ženskem telesu.

    Senca se pojavi natanko na mestu tega zloma. Ko Wendy uzre temen madež v obliki svojega telesa, senca prvič spregovori. Ni le namišljena prijateljica, ne zgolj dvojnik ali projekcija, temveč je funkcionalen odziv na to nasilje – protiutež internaliziranemu glasu nadzora, nekakšen protiurok.

    V Finding Dory: Ponedeljki je notranji glas še fragment ali vdor v realizem, tu pa je razcep že povsem dramatiziran: subjekt je razdeljen na dve sočasni prisotnosti. V tej doslednosti se občasno pokaže tudi avtoričina meja: posamezni glasovi se bližajo enotnemu tonu, ki bi ga bilo v prihodnje mogoče še bolj razplastiti. Vendar ne glede na to ta poteza deluje učinkovito prav zato, ker ne ostane le na ravni simbolike, temveč tudi neposredno strukturira dramsko situacijo.

    Hkrati ta razcep ni stabilna rešitev: senca ni zgolj zaščita, ampak je tudi potencialen vir dodatne napetosti, saj Wendy sili v upor, ki ga sama še ne zmore. Prav v tej ambivalenci med zaščito in pritiskom drama najmočneje vzpostavi svoj glavni konflikt: preživetje je mogoče le skozi razcep, a ta nikoli ni povsem obvladljiv.

    S smehom preglasimo strah in vzpostavimo skupnost

    Katja/Kapitan Kljuka oz. Wendyjina mama ni demonizirana, ampak je prikazana kot figura, ki sama nosi podedovane modele nadzora, sramu in tesnobe (»Takšne kot so mame do svojih hčerk, so hčerke kot mame do svojih hčerk.«); tu Nika Šoštarič ne piše samo družinske drame, ampak tudi genealogijo ženskega prenosa travme. Kako si odšiti senco? je drama o tem, kako subjekt preživi nasilje odraslega sveta tako, da si izmisli drugo sebe – senco, ki je hkrati prijateljica, upor in spomin.

    V tej drami je zelo jasno, da je za Niko Šoštarič bistveno prav to: človek ni enoten, odraščanje ni linearno, materinski jezik je lahko hkrati zaščita in rana, domišljija pa ni eskapizem, ampak je nujno sredstvo preživetja. Zato to ni le drama o otroštvu ali materi in hčeri, ampak je tudi zelo natančna upodobitev ženskega subjekta in njenega umeščanja v svet (odraslih).

    Avtoričina pisava je trenutno zelo jasno artikulirana, kar odpira zanimivo vprašanje, kako bi se lahko v prihodnje še razrahljala, saj bi morda z več nedorečenosti posamezni prizori dobili še več napetosti. Njena pisava namreč najmočneje deluje ravno tam, kjer pomen ostaja rahlo izmuzljiv.

    Hkrati je pisava Nike Šoštarič izjemno sodobna prav zato, ker si upa opustiti iluzijo koherentnosti. Njeni liki ne iščejo več rešitev, ampak poskušajo preživeti v svetu, v katerem so razpadle tako družbene strukture kot jezik. Drame Nike Šoštarič ne razpadajo v praznino, ampak se reorganizirajo v drugačne, hibridne strukture.

    Če se zdi, da se subjekt v teh tekstih razkraja, se hkrati tudi na novo sestavlja: ne več kot enoten glas, temveč kot polifonija perspektiv, ki vztrajajo druga ob drugi. Njena dramatika tako ne ponuja zaključkov, ampak procese, ne stabilnih identitet, ampak načine, na katere z njimi v sodobnem svetu, ki jih narekuje, sploh živeti.

    Sorodni članki

    Kresnik  |  Mlado pero
    Vredno branja

    Mila Kodrič Cizerl: Premalo dovzetni smo za mite

    Ena od osnovnih funkcij literature je izoblikovanje empatije in etike, je poudarila pesnica Mila Kodrič Cizerl, ki se predstavlja v rubriki Mlado pero.
    Pia Prezelj 25. 2. 2026 | 09:16
    Preberite več
    Kresnik  |  Mlado pero
    Mlado pero

    Lučka Neža Peterlin: Kako misliti svet, v katerem človek ni središče

    Obstoječi načini pripovedovanja pogosto reproducirajo iste hierarhije moči in vidnosti, pravi Lučka Neža Peterlin, ki se predstavlja v rubriki Mlado pero.
    Pia Prezelj 27. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Kresnik  |  Mlado pero
    Mlado pero

    Lara Božak: Poezija kot zgoščeni prostor refleksije

    Pisanje razumem tudi kot upor proti hitenju in neoliberalnim načinom delovanja, je poudarila pesnica Lara Božak, ki se predstavlja v rubriki Mlado pero.
    Pia Prezelj 26. 11. 2025 | 13:24
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Črna kronika

    Učiteljica matematike, ki naj bi bila del mamilarske družbe, ostaja za zapahi

    Sodišče je zavrnilo predlog za hišni pripor. Bila naj bi zelo pomemben člen kriminalne mamilarske združbe.
    27. 4. 2026 | 15:48
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Profil

    Kdo so trije mladi fantje, ki so kupili skoraj polovico podjetja Bugatti-Rimac

    HOF Capital so ustanovili trije Egipčani leta 2016 nekaj let po prihodu v ZDA: danes upravljajo približno 12 milijard dolarjev sredstev.
    Pija Kapitanovič 27. 4. 2026 | 08:03
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Živalska tržnica ali laboratorij?

    Razumevanje izvora covida-19 na zatožni klopi

    Vložena obtožnica proti svetovalcu nekdanje zdravstvene avtoritete dr. Anthonyja Faucija zaradi uničevanja in prirejanja dokumentov.
    Barbara Kramžar 28. 4. 2026 | 20:12
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Liege - Bastogne - Liege

    Pogačar po zmagi najprej ob 5500 evrov, nato je UCI srečala pamet

    Sodniki na dirki Liege - Bastogne - Liege so Tadeju Pogačarju po zmagi prisodili kazen zaradi neprimernega dresa na stopničkah, kasneje so jo umaknili.
    28. 4. 2026 | 09:25
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečine v kolenu: zakaj težava pogosto ni le obraba?

    Bolečine v kolenu so pogosta težava in so največkrat povezane z obrabo zaradi vsakodnevnih dejavnosti, kot so hoja, upogibanje, stanje in dvigovanje.
    Promo Delo 28. 4. 2026 | 09:18
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Energija za ljudi in prostor

    Energetski projekti danes niso več zgolj tehnične investicije, temveč tudi razvojne priložnosti za okolje, v katerem nastajajo.
    Promo Delo 24. 4. 2026 | 14:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    DRUGAČNOST

    »Nimam nikogar«: zakaj drugačnost še vedno boli (video)

    Otroci razlike hitro opazijo, še hitreje pa začutijo, ali so zaradi njih sprejeti ali odrinjeni.
    21. 4. 2026 | 09:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Med Dravo in peskom: aktiven oddih v zelenem srcu severa – Podravina in Prigorje

    Obstajajo kraji, katerih obiska ni treba posebej načrtovati – dovolj je, da se odpravite in prepustite ritmu prostora.
    Promo Delo 28. 4. 2026 | 15:06
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Krožno gospodarstvo

    Čez deset let pomanjkanje klasičnih gradbenih materialov

    Predlagan je regijski trg recikliranih gradbenih materialov, a najprej bo treba določiti nove standarde.
    Borut Tavčar 25. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Gradbeništvo

    Prezračevanje in potresna varnost sta ključna za udobje

    Trajnostna gradnja: Zamujena priložnost za hkratno energetsko in protipotresno obnovo, ob tem, da se je kakovost bivanja ponekod poslabšala
    Borut Tavčar 25. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Intervju Petra Veber

    Pri varnostnih rešitvah bi morale prednjačiti »izdelane v EU«

    Petra Veber: V sedanjih geopolitičnih razmerah bi morala podjetja dati večji poudarek izvoru varnostnih rešitev, ki je eno od kritičnih področij pri poslovanju
    Miran Varga 24. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Mobilnost

    Ženske pogosteje z javnim prevozom kot moški

    Prebivalci Slovenije so lani na vsakodnevnih poteh prevozili oziroma prehodili razdaljo 12,2 milijarde kilometrov.
    Marjana Kristan Fazarinc 24. 4. 2026 | 04:15
    Preberite več

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    Delovna nesreča med gradnjo tržnice

    Razveljavljene sodbe: ponovljeno sojenje za smrt delavcev v Celju

    Po skoraj 17 letih od nesreče na gradbišču celjske tržnice bodo trije obtoženi znova pred sodiščem zaradi razveljavitve prvostopenjske sodbe. Kdo bo odgovarjal?
    29. 4. 2026 | 10:06
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Dvig proračuna

    Fifa ugodila reprezentancam, sklad za SP 2026 se viša za 123 milijonov evrov

    V primerjavi s prejšnjim turnirjem v Katarju bodo precej večje nagrade prejele tudi tri najvišje uvrščene reprezentance.
    29. 4. 2026 | 09:35
    Preberite več
    Kresnik  |  Mlado pero
    Vredno branja

    Nika Šoštarič: Svet mineva in mi minevamo v njem

    Literatura lahko artikulira tisto, česar sami nismo znali upovedati, pravi avtorica Nika Šoštarič, ki se predstavlja v rubriki Mlado pero.
    Pia Prezelj 29. 4. 2026 | 09:23
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Nasprotujoči pogledi v Los Angelesu: kdo ima prav glede Dončića?

    Košarkarji Houstona se bodo tudi na peti tekmi z Los Angeles Lakers pomerili brez Kevina Duranta, ki ni okreval po poškodbi.
    Nejc Grilc 29. 4. 2026 | 09:10
    Preberite več
