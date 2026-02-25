  • Delo mediji d.o.o.
    Mlado pero

    Mila Kodrič Cizerl: Premalo dovzetni smo za mite

    Ena od osnovnih funkcij literature je izoblikovanje empatije in etike, je poudarila pesnica Mila Kodrič Cizerl, ki se predstavlja v rubriki Mlado pero.
    Mila Kodrič Cizerl (2003) je študentka prevajalstva in primerjalne književnosti na Filozofski fakulteti v Ljubljani. FOTO: Voranc Vogel
    Mila Kodrič Cizerl (2003) je študentka prevajalstva in primerjalne književnosti na Filozofski fakulteti v Ljubljani. FOTO: Voranc Vogel
    Pia Prezelj
    25. 2. 2026 | 09:16
    8:19
    Ne znam pripovedovati zgodb / ker ne znam zapreti dlani/ko gredo stvari narobe, v pesmi aleluja IV zapiše pesnica in prevajalka Mila Kodrič Cizerl, avtorica pesniškega prvenca J + J (Dve luni, 2025). Kot pravi, gre pri pisanju za ustvarjanje »materiala, ki verjame sam vase ter v željo bralcev, da se povežejo s svojo človečnostjo, ko se ta umika, da bi naredila prostor informacijski družbi«.

    Mila Kodrič Cizerl (2003) je študentka prevajalstva in primerjalne književnosti na Filozofski fakulteti v Ljubljani. V literarno ustvarjanje je vstopila prek literarne delavnice II. gimnazije Maribor pod mentorstvom Nine Medved, leta 2021 pa postala pesniška olimpijka.

    Kot je poudarila, jo je poezija »našla zelo naravno. Zanjo so me navdušili ptujski Dnevi poezije in vina in vem, da sem svoje prve resnejše verze napisala v času festivala leta 2018. Od takrat poetiziranju ne morem ubežati, me pa redno preganjajo tudi fabulativni vzgibi, zato sem se večkrat preizkusila v pisanju proze. Ampak poezija mi ugaja, ker teh fabulativnih vzgibov ne omejuje. Vsak verz lahko začne novo poglavje, novo zgodbo, konflikt lahko uvedem šele v zadnjem verzu in podobne poslastice. Občutek imam, da se v poeziji zgodbe razširijo, da so bolj reprezentativne, pisanje proze pa me vleče k čistemu realizmu, za katerega nimam oziroma še nisem našla potrpljenja.«

    Lara Božak: Poezija kot zgoščeni prostor refleksije

    Avtorica, ki je poleg pesniške zbirke J + J svoja dela doslej objavila v monografiji Mesto, dom, vrata, ki je izšla ob 30-letnici Narodnega doma Maribor, ter antologiji poezije na temo stanovanjske in bivanjske stiske Ne boš kupil predpražnika, ki jo je izdala Layerjeva založba (urednici Alja Pušič in Hana Bujanović Kokot), od nekdaj piše v obliki daljših zaključenih ciklov, je povedala, pri čemer je večina njenih pesmi »dolgih, nasičenih, ljubezenskih. Vselej me je zanimal kontrast lepega in krutega, nežnega in grobega; in rada si mislim, da mi vedno bolj uspeva tudi ironična nota.

    V prvencu sem se ukvarjala tudi s kontrastom resničnega in izmišljenega, torej z mitom. Mitologija, sploh krščanska, me je spremljala in zanimala od nekdaj, je pa nikoli prej nisem obravnavala na tak način, tako podrobno in s tako širokim kontekstom. Kljub mitološkim temeljem so osrednje teme v zbirki – tako kot v mojem pisanju nasploh – sodobnost, urbanost, mladost, kvirovska ljubezen, poraz, po drugi strani tudi vztrajnost, neka oblika svetobolja.«

    Zadnja prebrana knjiga? Pesniška antologija Ne boš kupil predpražnika.

    Knjiga, za katero si želiš, da bi jo napisala? Zbirka Frank: sonnets pesnice Diane Seuss.

    Najljubši prostor za pisanje? Kjerkoli z razgledom.

    Najljubše umetniško delo? Nemogoče izbrati. Vedno pa se splača pomisliti na serijo Inflammatory Essays umetnice Jenny Holzer.

    Najljubša beseda? Prgišče.

    Zbirka J + J je nastajala pod uredništvom pesnic in urednic Nine Medved in Helene Zemljič. FOTO: Dve luni
    Zbirka J + J je nastajala pod uredništvom pesnic in urednic Nine Medved in Helene Zemljič. FOTO: Dve luni

    Zbirka J + J, ki je nastajala pod uredništvom pesnic in urednic Nine Medved in Helene Zemljič, v prepletu krščanske tradicije in kvirovske ljubezni vzpostavlja figuri Jezusa in ljubimca, toda Mila Kodrič Cizerl poudarja, da ni hotela »pisati samo o moških, samo z moške perspektive, zato sem pisala o dveh parih, enem gejevskem in enem lezbičnem, ter harmonizirala s slovničnima spoloma. Včasih ni takoj jasno, kateri par nastopa, in to dilemo sem ustvarila namerno.

    Bila sem pozorna na to, kdaj in kako je spol lirskega subjekta v ospredju, v kakšnem odnosu je do celote, hkrati pa sem poskušala ustvariti prepričljivo kuliso in shemo metafor ter podob. Največji eksperiment pri pisanju zbirke je bilo radikalno sodobno razumeti figuro Jezusa, jo narediti oziroma ohraniti reprezentativno in najti izrazno obliko, ki bo artikulirala neko mero brezspolnosti.«

    Avtorica meni, da danes nismo dovolj dovzetni za »mite, reprezentacije, prikazni«, kajti nekoč je bila »vera v mite ključna za družbeno tkivo, danes pa se ljudje bojimo takšnih ekstremov, ker nihče noče biti fanatik. Zato na zgodbe brez pomisleka projiciramo, jih interpretiramo dobesedno, enačimo dela z avtorji in podobno.«

    Kot dodaja, sama razume pisanje predvsem kot »iskanje pojavov in razmišljanje o njih«, predvsem pa kot »iskanje najenostavnejše vezi med človekom, naravo in civilizacijo. Literatura je bila temu vedno namenjena: ustvarjanju razumevanja, širjenju idej in perspektiv ter ustvarjanju dialoga. Zato je pomembno, da ljudje berejo, saj je ena od osnovnih funkcij literature prav izoblikovanje empatije in ­etike.«

    Kot pravi pesnica, gre pri pisanju za ustvarjanje »materiala, ki verjame sam vase ter v željo bralcev, da se povežejo s svojo človečnostjo, ko se ta umika, da bi naredila prostor informacijski družbi«. FOTO: Voranc Vogel
    Kot pravi pesnica, gre pri pisanju za ustvarjanje »materiala, ki verjame sam vase ter v željo bralcev, da se povežejo s svojo človečnostjo, ko se ta umika, da bi naredila prostor informacijski družbi«. FOTO: Voranc Vogel

    Mila Kodrič Cizerl se trudi izogibati pisanju na silo, je pojasnila, »čeprav vem, da se marsikateri umetnik z mano sploh ne bi strinjal. Tudi jaz to pravilo kršim, ker včasih ne gre drugače. Sicer pa se držim še dveh vodil: pisati dovolj osebno, da moje delo ostaja relevantno in aplikativno, hkrati pa dovolj abstraktno, da lahko zagovarjam absurd.«

    Slednje se zrcali tudi v njenih pesniških vzorih, med katerimi so Richard Siken, Natalie Diaz, Luise Glück in Audre Lorde, pesnica, ki je v njej vzbudila željo po pisanju, pa je Brynne Rebele-Henry. »Morda ravno od tod navdušenje nad ameriško poezijo, ker sem z njo začela in me je pripeljala do velikih navdihov; se pa z ameriško oziroma anglosaško poezijo ukvarjam tudi s prevajalske perspektive,« je dodala.

    Avtorica bi se v prihodnje rada še bolj posvetila »zgodbi v poeziji«, saj se, čeprav izpisuje daljše zaključene cikle, »snovi še nikoli nisem lotila na skoraj pripovedovalski način. Morda bom poskusila najti še kakšno rešitev za to vprašanje, ki se ne konča v epu.«

    aleluja III

    predstavljaj si videti boga vsakič, ko pogledaš v nebo,
    in da nikoli ne odgovori.
    vsi gledamo navzgor,
    ampak odgovor je v sliki,
    ki jo imaš na koncu trepalnic.
    solza, znoj ali slina –
    obriši si ušesa.

    svet ni bil ustvarjen kot igrišče,
    zato so zgradili proge in ovire
    in vrtiljake.
    zato zdaj izgubljamo noč, zato jih vse prebediš,
    ker veš,
    da bodo letala in vesoljski odpadki zamenjali zvezde.

    ko spim, mi odpiraš usta in umikaš ustnice,
    da si lahko bolje ogledaš
    zvezde, ki sem jih pomešal, da lahko iščeš nove zgodbe.

    pozabim, da mi ni treba dihati,
    da se vedno počutiš,
    kot da odhajaš h koncu. nekaj ni prav –
    vedno strmim v nebo.
    pravim, da se ne morem upreti ...
    včasih strmeti vate,
    tudi če moram zapreti oči.
    to počasno, modro ...
    včasih zlobno v meni,
    ki ne najde težišča.

    grem nekam, kjer je suho, kot so suha drva, preden zgorijo.
    doma sem v ognju in
    cerkveni zvonovi so
    zvok sponke tvojega pasu.

    Mlado pero
    Mlado pero

    Mlado pero
    Mlado pero

    Mlado pero
