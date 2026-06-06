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    Mlado pero

    Mlado pero in kritika: Govoriti iz razpoke

    Ena od osmih kritičark sezone 2025/26 bo z nagrado mlado pero dobila priložnost za kritiške objave v Delu.
    Izabella Rajh je študentka magistrskega študija filozofije in primerjalne književnosti. FOTO: Voranc Vogel
    Galerija
    Izabella Rajh je študentka magistrskega študija filozofije in primerjalne književnosti. FOTO: Voranc Vogel
    Pia Prezelj
    6. 6. 2026 | 05:00
    6:22
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    V šesti sezoni rubrike Mlado­ pero, v kateri predstavljamo ­mlade avtorje in kritike ter spodbujamo prisotnost literature mlajših generacij v domači publicistiki (rubrika nastaja v sodelovanju s pisarno Ljubljane, Unescovega mesta literature), smo poleg osmih avtorjev poezije, proze in dramatike predstavili tudi osem literarnih kritikov. Enemu od njih bomo 23. junija, na večer podelitve nagrade kresnik, podelili nagrado mlado pero ter s tem omogočili enoletno objavljanje kritik v našem časopisu.

    Izabella Rajh (2002)

    »Pisavo Luke Školča bi lahko opisali kot pravljično z etičnimi primesmi. Besedila nosijo v sebi poučevalno vrednost, ki bralca ne želi zgolj zabavati ali kratkočasiti, temveč poskuša prek humornih elementov in čudežnega dogajanja tudi vzbuditi premislek o družbenem ustroju sveta, o njegovih krivicah in absurdnosti,« je o delu prozaista zapisala študentka magistrskega študija filozofije in primerjalne književnosti, ki knjižne recenzije objavlja na platformi Koridor – križišča umetnosti, prispevke pa piše tudi za reviji Mentor in Apokalipsa.

    Danijela Sitar FOTO: Voranc Vogel
    Danijela Sitar FOTO: Voranc Vogel

    Danijela Sitar (1997)

    »Kot lahko kapljica kljub majhnosti in mirnosti ob vztrajanju v stalnem ritmu kapljanja povzroči silovite posledice, tako prodira tudi poezija Lare Božak. Že naslov pesniške zbirke Kap lje kap lje je mamljiva interpretativna vaba. Razdrobljeni besedi ustvarita nenavaden ritem in z onomatopoijo kapljanja povežeta pomen in zven, ob tem pa napovedujeta igranje z zvokom, obliko ter iskanjem pomenov, ki jih takšno eksperimentiranje ponuja,« beremo v kritiki magistrice primerjalne književnosti in slovenščine, ki se kritiško udejstvuje na portalu Koridor – križišča umetnosti.

    Maša Mramor FOTO: Voranc Vogel
    Maša Mramor FOTO: Voranc Vogel

    Maša Mramor (2006)

    »Boj dveh nasprotujočih si sil je premisa, ki sama po sebi predstavlja zaplet. V žanru fantazijske literature je to nekakšen kliše, ki mu sledijo številne sage ali samostojni romani, vendar vedno znova dokazujejo, da potencial­ na videz preproste iztočnice še zdaleč ni izrabljen. Za žanrsko znan pristop se je odločila tudi prozaistka Julija Lukovnjak; v romanu Živa tema Edgarja Kaosa, tretjem v ciklu Edgarja Kaosa, sledimo Edgarju in nekaterim drugim junakom v fantazijskem svetu, v katerem je magija nenadoma izginila,« nas v delo prozaistke povede študentka dramaturgije in scenskih umetnosti na AGRFT.

    Nastja Uršula Virk FOTO: Voranc Vogel
    Nastja Uršula Virk FOTO: Voranc Vogel

    Nastja Uršula Virk (1998)

    »Težko je ujeti stanje nenehnega prehajanja med brezupno otopelostjo in neizmerno preobremenjenostjo, v kateri je ujeta po zaslonu drseča zemljanka, in hkrati ne zapasti v nadležno samopomilovanje. V drami Jagnje Lučki Neži Peterlin uspe ravno to: podrezati v nekaj našemu času in prostoru tako bistvenega, v nekaj kratkih prizorih naplastiti toliko tem, perspektiv in občutkov, ki se zdijo simptomatični za določeni tukaj in zdaj,« beremo v kritiki praktične dramaturginje, kritičarke in avtorice radijskih oddaj, ki kot kritičarka redno sodeluje s portaloma Kritika in Lutka.

    Eva Ule FOTO: Voranc Vogel
    Eva Ule FOTO: Voranc Vogel

    Eva Ule (2001)

    »Pesniški prvenec Mile Kodrič Cizerl J+J že z naslovom nakaže dvojnost, bližino in skrivnostno razmerje, ki ga pesmi postopoma in tiho razpirajo. Osrednja nit zbirke, v katero nas vpne odlična uvodna pesem pieta z dvema jezusoma, je na prvi pogled drzno, a hkrati tankočutno upovedovanje istospolne ljubezni v kontekstu sodobnega krščanstva,« pojasnjuje magistrska študentka slovenistike in primerjalne književnosti, ki piše literarne in stripovske kritike, moderira in organizira literarne dogodke ter ureja prispevke literarne redakcije na portalu Koridor – križišča umetnosti.

    Brina Jerko FOTO: Voranc Vogel
    Brina Jerko FOTO: Voranc Vogel

    Brina Jerko (2002)

    »Zašli bi v težave, če bi dramatiko Ive Štefanije Slosar poskušali prebirati na javnem kraju, ki zapoveduje tišino. V knjižnici, na primer, muzanje, krohot in glasni zvoki odobravanja niso zaželeni, nemara so preprosto prepovedani. Glavna odlika avtoričinega pisanja je vedno posrečena hudomušna družbena kritika, ki je nekoliko subtilnejša v groteski Kako se smeji papež in bolj neposredna v čudaški ljubezenski štoriji Zapali mi kres. Če niti aplavz v knjižnici ni zaželena gesta, je tako vsaj v gledališču,« piše dodiplomska študentka sociologije kulture, ki piše literarne in gledališke kritike kot sodelavka kulturne redakcije Radia Študent.

    Nejka Jevšek FOTO: Voranc Vogel
    Nejka Jevšek FOTO: Voranc Vogel

    Nejka Jevšek (2000)

    »Dramski opus Nike Šoštarič se od dramskega realizma vse bolj nagiba k poetični drami, pri čemer njena zbirka poezije Solo ni stranski produkt, ampak je nekakšen laboratorij za njen dramski jezik. Deluje kot izčiščen prostor njenega glasu, kjer se že nakazane poteze iz dramskih besedil razprejo v popolnoma lirski obliki. Gre za poezijo, ki je izrazito neposredna, telesna in fragmentarna: subjekt govori iz razpoke med ironijo in ranljivostjo, med željo po bližini in občutkom praznine,« razlaga študentka magistrskega študija dramaturgije in scenskih umetnosti na AGRFT, ki bo jeseni izdala pesniški prvenec Robovi telesa.

    Mija Suljanović FOTO: Voranc Vogel
    Mija Suljanović FOTO: Voranc Vogel

    Mija Suljanović (2001)

    Kot ob delu Alena Goleža pravi literarna kritičarka, ki končuje magistrski študij francistike in primerjalne književnosti, so besede »kot nekakšne žive enote, ki se opomenjajo šele med sabo, so odvisne druga od druge. Le v pravem kombiniranju in učinkovitih sopostavitvah prenašajo jasna sporočila ali pa dvoumnosti – kar je čar literature. Besede v zgodbah in pesmih Alena Goleža so postavljene na pravo mesto, saj ustvarjajo sveže, živahne, pogosto nepredvidljive kombinacije. Goleževi literarni svetovi odsevajo naš realen svet – drvijo v krize in slutijo bližajoče se katastrofe, se pa takšnega stanja ne otepajo, temveč se ga lotevajo z izvrstno, ponekod ostro in drugje humorno ironijo.«

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