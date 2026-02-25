Molitev k bližini: o pesniški zbirki Mile Kodrič Cizerl

Pesniški prvenec Mile Kodrič Cizerl J+J, ki je izšel pri mariborskem zavodu za poetizacijo sveta Dve luni, že z naslovom nakaže dvojnost, bližino in skrivnostno razmerje, ki ga pesmi postopoma in tiho razpirajo. Osrednja nit zbirke, v katero nas vpne ­odlična uvodna pesem pieta z dvema jezusoma, je na prvi pogled drzno, a hkrati tankočutno upovedovanje istospolne ljubezni v kontekstu sodobnega krščanstva.

Stik institucije, ki od nekdaj marginalizira in zatira kvirovsko skupnost, in identitet, ki to starodavno institucijo izzivajo in preizprašujejo, je kompleksen in kot tak izrazito dovzeten za raznovrstno umetniško (re)interpretacijo. Kvirovska poezija lahko z rabo krščanskega imaginarija svojega zatiralca obsodi neposredno ali njegov pojmovni aparat in obrazce rekontekstualizira ter zaobrne njihove pomene.

Na področju ­pesništva tako beremo glasove, kot so denimo Brane Mozetič, Ocean Vuong, Federico García Lorca ali Audre Lorde, pogosto je tematiziranje »prepovedane« strasti, greha, bolečine (zlasti ob motivu svetega Sebastijana in pasijona), surove telesnosti, predanosti partnerju in iskanja pomiritve v njem oziroma njej. Tako je na primer pri Vuongu telo cerkev, klečanje pred ljubimcem pa izenačeno s klečanjem pred Bogom.

Toda: Mila Kodrič Cizerl v prvi pesmi zbirke zapiše: tukaj je sveto pismo ljubezensko, in slutnja morebitne provokacije ali ostre kritike katoliškega zavračanja istospolne ljubezni se hitro zmehča v objem in širšo meditacijo o intimnih odnosih (s sabo, drugim, svetom in Bogom). Namesto deklarativne subverzije pesniška zbirka izbere govorico tihega, skoraj molitvenega šepeta, v katerem ljubezen ni manifest, temveč je intimna izkušnja bližine in predanosti.

Pesmi vseskozi nihajo med pripovednostjo in izpovednostjo, pri čemer se spreminja tudi lirski subjekt. Zbirko objemata uvodna pesem pieta z dvema jezusoma in sklepna pieta dveh deklet, ki se zrcalita druga v drugi, kar poudari krožnost ljubezenske in duhovne izkušnje ter njeno univerzalnost. Moški in ženski subjekt teh dveh pesmi se v zbirki izmenjujeta, motivno in sporočilno pretakata, v sozvočju pa izrisujeta visoko pesem sodobne kvirovske izkušnje. Univerzalnost se izraža tudi v slogovni odločitvi za opuščanje velike začetnice, zaradi česar se hierarhija med božjim in človeškim zabriše – z malo začetnico so imenovani tako bog in jezus kot ljubimec.

V pisavi je sveže tudi dejstvo, da istospolna ljubezen ni obravnavana znotraj vprašanja drugosti, temveč je intimna izkušnja kot vsaka druga. Čeprav ne gre za eksplicitno problematizacijo, si subjekta ne zatiskata oči pred kontekstom, v kakršnem ljubita: konec sveta ne bo ustvaril ljubezni –/treba je več kot histerično verjeti.

Mnogi iščejo zatočišče in uteho v religiji, pesniškima subjektoma v zbirki pa prostor miline in pripadnosti prinaša ljubezen, pri čemer pesmi z zakrivanjem povedo prav toliko kot z upovedovanjem in refleksijo. Bližina se stopnjuje do erotike, ki pa nikoli ni surova in eksplicitna, temveč je bolj sramežljivo namigovanje, nekakšno nežno gnezdenje v drugem. Kljub tej zavezanosti ljubezni zbirka ni naivna – zaveda se bolečine in strahu, ki jo prinašajo intimne vezi, kar nazorno ponazori kitica iz pesmi jabolka: tako globoko si se zarila vame,/da je ves strup priplaval tik pod površino./zdaj skrivam jabolka in kričim strah in / strah me je, da sem ga izkričala naravnost/nazaj vate [...].

Motivno se zbirka pogosto vrača k podobam jabolka, rib, trepalnic, spovednice, smrti na križu, žebljev, razpela ali cerkvenih zvonov. Gre za simbolni register, ki združuje biblijske, umetnostnozgodovinske in intimne reference, med katerimi izstopajo češnje in trepalnice. Med najbolj sugestivnimi so prav trenutki, ko se religiozna ikonografija neopazno zlije z erotiko ali vsakdanjo bližino.

Tako na primer beremo verze: ko skrivava jabolka, je najslajše tisto v tvojem grlu, cerkveni zvonovi so / zvok sponke tvojega pasu, in če bog obstaja, ga bom našel kot riba, / plavajoč med tvojimi nogami. Najmočnejše podobe zbirke so tiste, ki na nepričakovan ali sinestetičen način zaobrnejo besede, pojme in simbole, potopljene v naš kolektivni spomin in kulturni kod. Med bolj duhovitimi primeri je denimo verz: in ne bo mu treba umreti, da bo vstal./in vstal bo večkrat iz pesmi pieta z dvema jezusoma.

Poleg religiozne razsežnosti zbirka tematizira tudi zapleteno in protislovno obdobje odraščanja. Pesnica ujame občutek neznosne vmesnosti med otroško igrivostjo in zrelim premislekom o svetu, kar najbolj zgosti v verzih: in še vedno moram pri vesoljnih skrivnostih/sedeti za otroško mizo. Motivno to ponazarja še s podobami igrišč, mladostniških simpatij, v pesmi lonček kuhaj pa tudi z referencami na pravljice. V temelju iskanja svojega mesta v svetu torej nastaja napetost med čistostjo čustva in surovostjo sveta, med krhkostjo subjekta in njegovo željo po varnem zavetju v drugem. Ali kakor je zapisano v pesmi cona 30: majhnega in mehkega so me poslali v ta svet/in tak bom ostal v tvoji dlani.

Zbirka ima izrazito motivno in sporočilno moč, vendar sta pomen in sporočilo mestoma izražena preveč neposredno, zaradi česar pesniške podobe izgubijo moč sugestivnosti. Tako denimo v uvodni pesmi, ki je sicer ritmično in motivno močna, zmoti verz tukaj ljubezen ne bo dušila, ki se zdi zaradi močne pasijonske motivike, sopostavljene z nežnostjo ljubimcev, odveč.

Moč podob pesnica izgublja tudi zaradi dolžine pesmi – četudi so posamezne podobe izvirne in udarne, v predolgih pesmih razvodenijo, če niso smiselno umerjene bodisi s ponavljanjem bodisi s stopnjevanjem ali dopolnjevanjem. Prav ti prijemi so glavni gradniki ritma, ki se v zbirki ne zdi vedno premišljen in se mestoma preveč približa prozi. Prosti verz namreč zahteva jasen občutek za zven, ponavljanje in notranjo strukturo, kar vse pomenljivo vpliva na tempo branja, vsebinske poudarke in bralsko izkustvo.

V zbirki J+J najbolj izstopajo pesmi, ki gradijo atmosfero z različnimi sredstvi ponavljanja – takšne so na primer dulce madre (ponavljanje do občutka vrtoglavice), pieta z dvema dekletoma (vključuje variacije verzov iz zbirke), razlito: modro počasno (ponavljanje glagolov za ponazoritev čustev) ter jabolka in aleluja ob 15.15, ki z uporabo anafore in naštevanjem poudarja banalnost vsakdanjosti, v kakršno se vpenjata ljubimca.

Ritmično bi bilo za zbirko lahko zanimivo po­igravanje z molitvenimi obrazci, metriko psalmov ali slogovnimi sredstvi Biblije ali visoke pesmi, s čimer bi zven odseval pomen, zato bi se pesmi odprle novim estetskim in interpretativnim razsežnostim. Tu in tam pesmi zdrsnejo v patetično-sentimentalne formulacije, kot na primer kar bije v naših majhnih srčkih,/je večnost, ki oslabijo sicer zrelo in poglobljeno dikcijo zbirke.

Kljub pomislekom J+J ostaja svež in zanimiv prvenec, ki se bere kot sodobna visoka pesem in molitev k bližini. Pesnica najmlajše generacije namreč ne vstopa v prostor literature s krikom, temveč z govorico tihega, skorajda sakralnega šepeta. Največja moč njene poetike je v nežni in izvirni rekontekstualizaciji krščanske simbolike ter v tem, da istospolne ljubezni ne tematizira kot vprašanje drugosti, temveč kot intimno izkušnjo s središčem v univerzalni želji po naklonjenosti in toplini. Pesmi tako ne odzvanjajo ne kot izpoved krivde ne kot krik proti instituciji, temveč kot iskanje miline, razumevanja, pripadnosti in prostora, kjer ljubezen ne duši, temveč varuje.