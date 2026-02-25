  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Mlado pero

    Molitev k bližini: o pesniški zbirki Mile Kodrič Cizerl

    Pesnica v prostor literature ne vstopa s krikom, temveč z govorico tihega, skorajda sakralnega šepeta.
    Eva Ule (2001) končuje magistrski študij slovenistike in primerjalne književnosti. Piše literarne in stripovske kritike, moderira in organizira literarne dogodke, ureja prispevke literarne redakcije na portalu Koridor – križišča umetnosti ter vodi knjigarno Pri kamniti mizi na Vodnikovi domačiji. FOTO: Voranc Vogel
    Galerija
    Eva Ule (2001) končuje magistrski študij slovenistike in primerjalne književnosti. Piše literarne in stripovske kritike, moderira in organizira literarne dogodke, ureja prispevke literarne redakcije na portalu Koridor – križišča umetnosti ter vodi knjigarno Pri kamniti mizi na Vodnikovi domačiji. FOTO: Voranc Vogel
    Eva Ule
    25. 2. 2026 | 10:06
    8:21
    A+A-

    Pesniški prvenec Mile Kodrič Cizerl J+J, ki je izšel pri mariborskem zavodu za poetizacijo sveta Dve luni, že z naslovom nakaže dvojnost, bližino in skrivnostno razmerje, ki ga pesmi postopoma in tiho razpirajo. Osrednja nit zbirke, v katero nas vpne ­odlična uvodna pesem pieta z dvema jezusoma, je na prvi pogled drzno, a hkrati tankočutno upovedovanje istospolne ljubezni v kontekstu sodobnega krščanstva.

    Stik institucije, ki od nekdaj marginalizira in zatira kvirovsko skupnost, in identitet, ki to starodavno institucijo izzivajo in preizprašujejo, je kompleksen in kot tak izrazito dovzeten za raznovrstno umetniško (re)interpretacijo. Kvirovska poezija lahko z rabo krščanskega imaginarija svojega zatiralca obsodi neposredno ali njegov pojmovni aparat in obrazce rekontekstualizira ter zaobrne njihove pomene.

    Na področju ­pesništva tako beremo glasove, kot so denimo Brane Mozetič, Ocean Vuong, Federico García Lorca ali Audre Lorde, pogosto je tematiziranje »prepovedane« strasti, greha, bolečine (zlasti ob motivu svetega Sebastijana in pasijona), surove telesnosti, predanosti partnerju in iskanja pomiritve v njem oziroma njej. Tako je na primer pri Vuongu telo cerkev, klečanje pred ljubimcem pa izenačeno s klečanjem pred Bogom.

    Toda: Mila Kodrič Cizerl v prvi pesmi zbirke zapiše: tukaj je sveto pismo ljubezensko, in slutnja morebitne provokacije ali ostre kritike katoliškega zavračanja istospolne ljubezni se hitro zmehča v objem in širšo meditacijo o intimnih odnosih (s sabo, drugim, svetom in Bogom). Namesto deklarativne subverzije pesniška zbirka izbere govorico tihega, skoraj molitvenega šepeta, v katerem ljubezen ni manifest, temveč je intimna izkušnja bližine in predanosti.

    image_alt
    Eva Ule: Besede ne zadostujejo, a so vse, kar imamo

    Pesmi vseskozi nihajo med pripovednostjo in izpovednostjo, pri čemer se spreminja tudi lirski subjekt. Zbirko objemata uvodna pesem pieta z dvema jezusoma in sklepna pieta dveh deklet, ki se zrcalita druga v drugi, kar poudari krožnost ljubezenske in duhovne izkušnje ter njeno univerzalnost. Moški in ženski subjekt teh dveh pesmi se v zbirki izmenjujeta, motivno in sporočilno pretakata, v sozvočju pa izrisujeta visoko pesem sodobne kvirovske izkušnje. Univerzalnost se izraža tudi v slogovni odločitvi za opuščanje velike začetnice, zaradi česar se hierarhija med božjim in človeškim zabriše – z malo začetnico so imenovani tako bog in jezus kot ljubimec.

    V pisavi je sveže tudi dejstvo, da istospolna ljubezen ni obravnavana znotraj vprašanja drugosti, temveč je intimna izkušnja kot vsaka druga. Čeprav ne gre za eksplicitno problematizacijo, si subjekta ne zatiskata oči pred kontekstom, v kakršnem ljubita: konec sveta ne bo ustvaril ljubezni –/treba je več kot histerično verjeti.

    Mnogi iščejo zatočišče in uteho v religiji, pesniškima subjektoma v zbirki pa prostor miline in pripadnosti prinaša ljubezen, pri čemer pesmi z zakrivanjem povedo prav toliko kot z upovedovanjem in refleksijo. Bližina se stopnjuje do erotike, ki pa nikoli ni surova in eksplicitna, temveč je bolj sramežljivo namigovanje, nekakšno nežno gnezdenje v drugem. Kljub tej zavezanosti ljubezni zbirka ni naivna – zaveda se bolečine in strahu, ki jo prinašajo intimne vezi, kar nazorno ponazori kitica iz pesmi jabolka: tako globoko si se zarila vame,/da je ves strup priplaval tik pod površino./zdaj skrivam jabolka in kričim strah in / strah me je, da sem ga izkričala naravnost/nazaj vate [...].

    Motivno se zbirka pogosto vrača k podobam jabolka, rib, trepalnic, spovednice, smrti na križu, žebljev, razpela ali cerkvenih zvonov. Gre za simbolni register, ki združuje biblijske, umetnostnozgodovinske in intimne reference, med katerimi izstopajo češnje in trepalnice. Med najbolj sugestivnimi so prav trenutki, ko se religiozna ikonografija neopazno zlije z erotiko ali vsakdanjo bližino.

    Tako na primer beremo verze: ko skrivava jabolka, je najslajše tisto v tvojem grlu, cerkveni zvonovi so / zvok sponke tvojega pasu, in če bog obstaja, ga bom našel kot riba, / plavajoč med tvojimi nogami. Najmočnejše podobe zbirke so tiste, ki na nepričakovan ali sinestetičen način zaobrnejo besede, pojme in simbole, potopljene v naš kolektivni spomin in kulturni kod. Med bolj duhovitimi primeri je denimo verz: in ne bo mu treba umreti, da bo vstal./in vstal bo večkrat iz pesmi pieta z dvema jezusoma.

    Eva Ule (2001) končuje magistrski študij slovenistike in primerjalne književnosti. Piše literarne in stripovske kritike, moderira in organizira literarne dogodke, ureja prispevke literarne redakcije na portalu Koridor – križišča umetnosti ter vodi knjigarno Pri kamniti mizi na Vodnikovi domačiji. FOTO: Voranc Vogel
    Eva Ule (2001) končuje magistrski študij slovenistike in primerjalne književnosti. Piše literarne in stripovske kritike, moderira in organizira literarne dogodke, ureja prispevke literarne redakcije na portalu Koridor – križišča umetnosti ter vodi knjigarno Pri kamniti mizi na Vodnikovi domačiji. FOTO: Voranc Vogel

    Poleg religiozne razsežnosti zbirka tematizira tudi zapleteno in protislovno obdobje odraščanja. Pesnica ujame občutek neznosne vmesnosti med otroško igrivostjo in zrelim premislekom o svetu, kar najbolj zgosti v verzih: in še vedno moram pri vesoljnih skrivnostih/sedeti za otroško mizo. Motivno to ponazarja še s podobami igrišč, mladostniških simpatij, v pesmi lonček kuhaj pa tudi z referencami na pravljice. V temelju iskanja svojega mesta v svetu torej nastaja napetost med čistostjo čustva in surovostjo sveta, med krhkostjo subjekta in njegovo željo po varnem zavetju v drugem. Ali kakor je zapisano v pesmi cona 30: majhnega in mehkega so me poslali v ta svet/in tak bom ostal v tvoji dlani.

    Zbirka ima izrazito motivno in sporočilno moč, vendar sta pomen in sporočilo mestoma izražena preveč neposredno, zaradi česar pesniške podobe izgubijo moč sugestivnosti. Tako denimo v uvodni pesmi, ki je sicer ritmično in motivno močna, zmoti verz tukaj ljubezen ne bo dušila, ki se zdi zaradi močne pasijonske motivike, sopostavljene z nežnostjo ljubimcev, odveč.

    Moč podob pesnica izgublja tudi zaradi dolžine pesmi – četudi so posamezne podobe izvirne in udarne, v predolgih pesmih razvodenijo, če niso smiselno umerjene bodisi s ponavljanjem bodisi s stopnjevanjem ali dopolnjevanjem. Prav ti prijemi so glavni gradniki ritma, ki se v zbirki ne zdi vedno premišljen in se mestoma preveč približa prozi. Prosti verz namreč zahteva jasen občutek za zven, ponavljanje in notranjo strukturo, kar vse pomenljivo vpliva na tempo branja, vsebinske poudarke in bralsko izkustvo.

    V zbirki J+J najbolj izstopajo pesmi, ki gradijo atmosfero z različnimi sredstvi ponavljanja – takšne so na primer dulce madre (ponavljanje do občutka vrtoglavice), pieta z dvema dekletoma (vključuje variacije verzov iz zbirke), razlito: modro počasno (ponavljanje glagolov za ponazoritev čustev) ter jabolka in aleluja ob 15.15, ki z uporabo anafore in naštevanjem poudarja banalnost vsakdanjosti, v kakršno se vpenjata ljubimca.

    Ritmično bi bilo za zbirko lahko zanimivo po­igravanje z molitvenimi obrazci, metriko psalmov ali slogovnimi sredstvi Biblije ali visoke pesmi, s čimer bi zven odseval pomen, zato bi se pesmi odprle novim estetskim in interpretativnim razsežnostim. Tu in tam pesmi zdrsnejo v patetično-sentimentalne formulacije, kot na primer kar bije v naših majhnih srčkih,/je večnost, ki oslabijo sicer zrelo in poglobljeno dikcijo zbirke.

    Kljub pomislekom J+J ostaja svež in zanimiv prvenec, ki se bere kot sodobna visoka pesem in molitev k bližini. Pesnica najmlajše generacije namreč ne vstopa v prostor literature s krikom, temveč z govorico tihega, skorajda sakralnega šepeta. Največja moč njene poetike je v nežni in izvirni rekontekstualizaciji krščanske simbolike ter v tem, da istospolne ljubezni ne tematizira kot vprašanje drugosti, temveč kot intimno izkušnjo s središčem v univerzalni želji po naklonjenosti in toplini. Pesmi tako ne odzvanjajo ne kot izpoved krivde ne kot krik proti instituciji, temveč kot iskanje miline, razumevanja, pripadnosti in prostora, kjer ljubezen ne duši, temveč varuje.

    Sorodni članki

    Kresnik  |  Mlado pero
    Vredno branja

    Mila Kodrič Cizerl: Premalo dovzetni smo za mite

    Ena od osnovnih funkcij literature je izoblikovanje empatije in etike, je poudarila pesnica Mila Kodrič Cizerl, ki se predstavlja v rubriki Mlado pero.
    Pia Prezelj 25. 2. 2026 | 09:16
    Preberite več
    Kresnik  |  Mlado pero
    Mlado pero

    Lučka Neža Peterlin: Kako misliti svet, v katerem človek ni središče

    Obstoječi načini pripovedovanja pogosto reproducirajo iste hierarhije moči in vidnosti, pravi Lučka Neža Peterlin, ki se predstavlja v rubriki Mlado pero.
    Pia Prezelj 27. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Kresnik  |  Mlado pero
    Mlado pero

    Lara Božak: Poezija kot zgoščeni prostor refleksije

    Pisanje razumem tudi kot upor proti hitenju in neoliberalnim načinom delovanja, je poudarila pesnica Lara Božak, ki se predstavlja v rubriki Mlado pero.
    Pia Prezelj 26. 11. 2025 | 13:24
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Za 223 milijonov evrov

    Hrvati za gradnjo 1600 metrov dolgega mostu znova izbrali Pipenbaherja

    Ocenjujejo, da bo gradnja mostu čez Kaštelanski zaliv stala 223 milijonov evrov. Zmaga zagrebškega Studia 3LHD in Pipenbaher inženirjev v ostri konkurenci.
    23. 2. 2026 | 20:25
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Upokojenci

    Pokojnine bodo verjetno še malenkost uskladili, kolikšen bo skupni dvig?

    Boj za glasove upokojencev: koalicija za predlog, da bi bil skupni dvig petodstoten, opozicija bi zanje ukinila prispevek za dolgotrajno oskrbo.
    Barbara Hočevar 24. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Ocena soočenja

    Janša v spravljivi podobi, na družbenih omrežjih pa kaže povsem drugačen obraz

    Precej vsebinsko prvo soočenje vseh prvakov strank, ki imajo možnost za preboj v državni zbor, je prineslo dokaj medel duel Golob – Janša.
    Uroš Esih 24. 2. 2026 | 11:47
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Soočenje na komercialni televiziji

    Golob in Mesec v simbiozi, Han med levico in Janševo »zmerno« desnico

    »Pomladna« koalicija SDS, NSi in Demokrati enotna pri nižanju davkov in privatizaciji zdravstva, a brez odgovora, kako nadomestiti proračunske izpade.
    Uroš Esih 24. 2. 2026 | 17:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Zgodbe  |  Več kot potovanje
    Vredno branja

    Slovenske železnice na posebni misiji: ohraniti železniško dediščino

    Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
    Promo Delo 25. 2. 2026 | 08:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

    Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pred prvo kavo na terasi

    Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
    Promo Delo 20. 2. 2026 | 10:07
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Železnice

    Prenova železniške infrastrukture na Jesenicah za večjo hitrost

    Investicija v nadgradnjo logističnega vozlišča bo omogočila dvig hitrosti na 100 km/h ter obratovanje daljših, do 740-metrskih tovornih vlakov.
    Marjana Kristan Fazarinc 21. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Prihajajo že iz Indije, Bangladeša in Nepala (VIDEO)

    Že polovica gradbincev težko najde usposobljen kader na trgu dela. V podjetja privablja tudi specifično delovno okolje.
    Milka Bizovičar 20. 2. 2026 | 10:54
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Sodelovanje fakultete in industrije je veliko več kot opravljanje prakse

    Skupno delo krepi prenos znanj, spodbuja inovacije in krajša pot do uveljavljanja v praksi.
    Milka Bizovičar 14. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Množica miz se umika prilagodljivim delovnim postajam

    Pisarna postaja prostor sodelovanja, izmenjave idej in socialne povezanosti.
    Miran Varga 14. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več

    Več iz teme

    Mlado peroEva Ulepesniška zbirkapoezijaknjigaPesnica

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Nogomet
    Španec v bolnišnici

    Stres zamajal zdravje Victorja Sancheza

    Nekdanji trener nogometašev Olimpije in zdajšnji Rijeke je zaradi slabosti končal v bolnišnici. Jutrišnje evropske tekme na Rujevici ne bo vodil.
    25. 2. 2026 | 12:30
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Fotografije dneva (25. 2.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Dejan Mijović 25. 2. 2026 | 12:22
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Louvre

    Krono, poškodovano med ropom, bodo obnovili

    Krono cesarice Evgenije so po ropu našli zunaj muzeja. Zdaj jo bodo restarirali in ponovno postavili na ogled v muzejski galeriji Galerie d'Apollon.
    25. 2. 2026 | 12:15
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Turizem v Sloveniji

    Zakaj Slovenija ne zna izkoristiti potenciala plezalnega turizma? (VIDEO)

    Slovenija se izogiba množičnemu turizmu, a plezalni turizem potrebuje strateški pristop za ohranitev identitete in trajnostnega razvoja.
    25. 2. 2026 | 12:10
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Bralci

    Gostilničar Alojz Šbüll: dve vojni, tri države, ena naročnina

    V družini so se leta 1945 naročili na Slovenskega poročevalca, do danes je ime naročnika enako. Alojz Šbüll st. eden od najpomembnejših prekmurskih fotografov.
    Andrej Bedek 25. 2. 2026 | 12:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Louvre

    Krono, poškodovano med ropom, bodo obnovili

    Krono cesarice Evgenije so po ropu našli zunaj muzeja. Zdaj jo bodo restarirali in ponovno postavili na ogled v muzejski galeriji Galerie d'Apollon.
    25. 2. 2026 | 12:15
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Turizem v Sloveniji

    Zakaj Slovenija ne zna izkoristiti potenciala plezalnega turizma? (VIDEO)

    Slovenija se izogiba množičnemu turizmu, a plezalni turizem potrebuje strateški pristop za ohranitev identitete in trajnostnega razvoja.
    25. 2. 2026 | 12:10
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Bralci

    Gostilničar Alojz Šbüll: dve vojni, tri države, ena naročnina

    V družini so se leta 1945 naročili na Slovenskega poročevalca, do danes je ime naročnika enako. Alojz Šbüll st. eden od najpomembnejših prekmurskih fotografov.
    Andrej Bedek 25. 2. 2026 | 12:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako operacija dioptrije spremeni življenje

    Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
    Promo Delo 20. 2. 2026 | 10:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Osteoporoza: kako poteka celostna rehabilitacija?

    Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
    Promo Delo 24. 2. 2026 | 08:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

    Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 09:51
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kam po nasvet, če vas zanima dvojna raba?

    Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
    Promo Delo 8. 2. 2026 | 09:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

    Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:19
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo