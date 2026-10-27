Nejka Jevšek: Literatura mora biti pozorna na svet, v katerem nastaja

Nikoli ne moreš toliko vsega/ljubiti božati nositi/nekaj slej ko prej raniš/in potem mine, zapiše Nejka Jevšek (2000), pesnica, dramaturginja ter magistrska študentka dramaturgije in scenskih umetnosti na AGRFT, ki bo prihodnji mesec pod okriljem Mladinske knjige izdala pesniški prvenec Robovi telesa. Kot pravi avtorica, je poezija dragocena tudi zato, ker »dopušča, da stvari za trenutek obstajajo brez dokončne razlage«.

V sedmo sezono rubrike Mlado pero, s katero v sodelovanju s pisarno Ljubljane, Unescovega mesta literature spodbujamo prisotnost literature mlajših generacij v slovenski publicistiki, vstopamo skozi poezijo. Natančneje skozi poezijo Nejke Jevšek, ki se je, kot pravi, z literaturo začela ukvarjati ob vstopu na poljansko gimnazijo, kjer je štiri leta sodelovala pri šolskem glasilu ter objavljala avtorsko poezijo in kritike.

Po študiju anglistike in primerjalne književnosti ter zatem slovenistike na Filozofski fakulteti v Ljubljani avtorica zdaj obiskuje magistrski študij dramaturgije in scenskih umetnosti na AGRFT, njena dela so bila doslej objavljena v odmevni pesniški antologiji Bog si ga drka na nas (Črna skrinjica, 2022).

Kot pravi pesnica, skozi poezijo najraje raziskuje »človekova intimna razmerja, spomin in različne načine, kako preteklost vztraja v sedanjosti. Veliko razmišljam o tem, koliko drugih ljudi nosimo v sebi, kako nas spreminjajo in kako malo nadzora imamo pravzaprav nad tem, kaj od njih ostane v nas. V tem smislu mi je blizu tudi telesnost, predvsem kot nekakšen arhiv izkušenj, ki jih ni mogoče vselej ubesediti. Telo si včasih zapomni stvari, ki jih sami ne znamo več povedati.

Zdi se mi tudi, da veliko pišem o odsotnosti. Ne toliko o izgubi sami kot o stvareh, ki po njej ostajajo. O predmetih, prostorih, navadah, vsakdanjih gestah, ki nenadoma dobijo drugačen pomen. Zanima me, kako lahko neki prostor še dolgo pripada človeku, ki ga ni več v njem.« Slogovno jo, pravi, privlači predvsem neposrednost, pri čemer si želi, da bi bil njen pesniški jezik »čim bolj natančen in da ne bi poskušal prikriti tistega, česar ne znam povedati«.

Kot dodaja Nejka Jevšek, ljudje »velik del življenja porabimo za to, da poskušamo razumeti, kaj se nam dogaja. Nenehno si pripovedujemo zgodbe o sebi in drugih, iščemo vzroke, upravičujemo odločitve, poskušamo vzpostaviti smisel tudi tam, kjer ga morda sploh ni. Poezija pa dopušča, da stvari za trenutek obstajajo brez dokončne razlage.«

Na kratko Zadnja prebrana knjiga? Lov na čarovnice Arthurja Millerja. Knjiga, za katero si želiš, da bi jo napisala? Francoski testament Andreïa Makina. Pa karkoli od Wajdija Mouawada. Najljubši prostor za pisanje? Kavč v moji dnevni sobi. Ali pa postelja. Najljubše umetniško delo? V zadnjem času predstava 1973 Tomija Janežiča. Najljubša beseda? Duša.

Zaupati bralcu in ga ne podcenjevati

Nejka Jevšek pravi, da poezije ne piše »z nobenim namenom ali stremljenjem«, pač pa piše – na telefon, saj ga ima vselej pri sebi –, »ker tako pač razumem svet. Tako ga izgovarjam, doživljam, raziskujem. Nikoli ni drugega namena kot 'izpisati' nekaj iz sebe, nekaj, kar sili ven. Takrat, ko nekaj napišem, napišem samo zase, brez misli na bralca, brez misli, da bo kdo kdaj to prebral.«

Tudi sama veliko bere, pri čemer ji je blizu »literatura, ki človeka ne poskuša prikazovati lepšega ali bolj razumljivega, kot je. Takšna, ki si dovoli govoriti o sramu, neumnosti, odvisnosti, krutosti, poželenju, o vseh tistih delih človekove izkušnje, ki jih pogosto poskušamo prikriti za bolj sprejemljivo podobo sebe.

Pomembno se mi zdi tudi, da je literatura pozorna na svet, v katerem nastaja. Mislim, da ni mogoče povsem ločiti intimnega od političnega. Naše najzasebnejše odločitve, odnose in predstave o sebi zaznamujejo družbene okoliščine, v katerih živimo, čeprav se tega pogosto ne zavedamo. Predvsem občudujem avtorje, ki bralcu zaupajo in ga ne podcenjujejo,« pravi.

Med avtorje, h katerim se vedno znova vrača, pesnica umešča Borisa A. Novaka, Vinka Möderndorferja, Anjo Zag Golob, Vitomila Zupana, Alojza Ihana, Marka Matičetova, Pavla Goranovića, med tujimi pesniki so ji posebej ljubi Mark Strand, Adam Zagajewski, Kim Addonizio in Philip Schaefer, njen najljubši pa je Marko Tomaš. »Genialec,« pravi.

Na njeno pisanje poleg drugih avtorskih glasov vpliva tudi lastno dramaturško delo, predvsem takšno, da je, kot pravi, postala nekoliko manj zaupljiva do besedila, tudi do svojega. »Pri dramaturškem delu se ves čas ukvarjam s tem, kaj je v besedilu zares prisotno, kaj vanj vpisujemo, kakšna razmerja nastajajo med izrečenim in zamolčanim. Podobna vprašanja me spremljajo tudi pri pisanju poezije.«

Kajti »pesem, četudi izhaja iz izrazito osebne izkušnje, ni nujno njen dokument. Pesniški subjekt ni preprosto avtor, ki je svoje življenje prenesel na papir. Tudi če je poezija osebna, ni nujno biografska. Tudi v poeziji gre za konstruiranje perspektive, izbiro jezika, vzpostav­ljanje razmerij in oblikovanje resničnosti, ki se lahko od dejanske izkušnje precej razlikuje. Mogoče je to ena od najpomembnejših stvari, ki mi jih je dalo ukvarjanje z dramaturgijo: zavedanje, da literatura ne nastaja zgolj iz tega, kar se nam je zgodilo, ampak predvsem iz tega, kaj smo s tem sposobni narediti v jeziku.«

»Želim si, da bi znala ohraniti določeno nezaupanje do lastnega pisanja,« pravi Nejka Jevšek. FOTO: Voranc Vogel

Uriti se v nezaupanju

Nenehno prehajanje meje med intimnim in javnim prežema tudi avtoričin prihajajoči pesniški prvenec Robovi telesa, ki bo prihodnji mesec izšel pri Mladinski knjigi. Kot pravi Nejka Jevšek, so pesmi nastajale več let in šele ob njihovem sopostavljanju je spoznala, »da jih povezuje podobno razumevanje človekove izkušnje. V zbirki je veliko telesnosti, vendar me telo ne zanima zgolj v fizični razsežnosti. Zdi se mi, da je telo tudi nekakšen prostor spomina. V njem ostajajo ljudje, dotiki, navade, bolečine in izkušnje, ki jih morda niti ne znamo več umestiti v svojo življenjsko zgodbo.

Zanima me, kako se človek skozi odnose z drugimi ves čas spreminja in kako težko je določiti, kje se pravzaprav konča njegov lasten svet in začne svet nekoga drugega«. Precej pesmi je ljubezenskih, pravi, pri čemer so ljubezenski odnosi pogosto izhodišče za premislek o minevanju, spominu, izgubi, navezanosti in potrebi po pripadnosti.

»Pomemben del zbirke je povezan tudi z otroštvom, odraščanjem in prostori, ki jih zapuščamo. Veliko razmišljam o tem, kako se spreminja naš odnos do preteklosti. Kako si jo ves čas nekoliko na novo pripovedujemo in kako pogosto se pokaže, da se stvari, za katere smo bili prepričani, da smo jih že razumeli, v našem spominu nenehno spreminjajo.«

V prihodnje bi si, kot pojasnjuje pesnica, želela še veliko brati, pisati in se učiti – se uriti v pisanju. Kajti »pisanje je nekaj, v čemer se v resnici ves čas uriš. Želim si tudi, da bi znala ohraniti določeno nezaupanje do lastnega pisanja. Mislim, da se človek precej hitro navadi na določene postopke, na svoj način oblikovanja podob, na ritem in jezik, v katerem se počuti varnega. Verjetno je prav takrat pomembno, da poskuša narediti nekaj drugačnega. Upam, da bom dovolj radovedna, da bom še naprej iskala stvari, ki jih ne znam napisati.«