  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Mlado pero

    Nika Šoštarič: Svet mineva in mi minevamo v njem

    Literatura lahko artikulira tisto, česar sami nismo znali upovedati, pravi avtorica Nika Šoštarič, ki se predstavlja v rubriki Mlado pero.
    Nika Šoštarič se trenutno nagiba v smer »nove poetične drame. Mogoče svoja izhodišča iščem pri Zajcu, Strniši ali Svetini, ampak je jezik bolj prost,« pravi. FOTO: Voranc Vogel
    Galerija
    Nika Šoštarič se trenutno nagiba v smer »nove poetične drame. Mogoče svoja izhodišča iščem pri Zajcu, Strniši ali Svetini, ampak je jezik bolj prost,« pravi. FOTO: Voranc Vogel
    Pia Prezelj
    29. 4. 2026 | 09:23
    7:39
    A+A-

    »Zmeraj se boš morala prilagajat svetu, ki ti bo narekoval besede,« v drami Kako si odšiti senco? zapiše dramatičarka in pesnica­ Nika Šoštarič (2001), magistrska študentka dramaturgije in scenskih umetnosti na AGRFT, ki vidi največjo vrednost literature v »odprtosti do branja drugih zgodb; priložnosti razumevanja drugih zornih kotov«.

    Nika Šoštarič, ki je diplomirala iz filozofije in slovenistike, trenutno pa deluje kot samostojna dramaturginja in asistentka dramaturgije, med drugim pri predstavah v SNG Drama Ljubljana, je vstopila v pisanje skozi poezijo, danes pa izpisuje predvsem dramatiko – dela, kot so Krik pod rdečo masko (2020, gledališko uprizorjeno), Kdaj pride Ličinka? (2021, gledališko uprizorjeno), O čem sanjajo metulji? (2023, bralno uprizorjeno), Hiša na koncu sveta (2024) in Kako si odšiti senco? (2025).

    Za slednjo je prejela akademijsko nagrado zlatolaska, posebno omembo za dramsko besedilo, ob tem je tudi udeleženka mednarodne delavnice Sarajevo Theatre­ Showcase, v okviru katere sodeluje s hrvaškim dramatikom Ivorjem Martinićem. »Pod njegovim mentorstvom razvijam novo dramsko besedilo 4 jezdeci apokalipse. Sodelujem tudi pri projektu Mini Opere, pri katerem z ukrajinsko skladateljico Tetjano Horošun ustvarjava opero o ženskem telesu, delujem tudi kot producentka predstave Ide gas režiserja in igralca Luke Grbića

    Na kratko

    Zadnja prebrana knjiga? Pesniška zbirka Moja mama ve, kaj se dogaja v mestih Radmile Petrović.

    Knjiga, za katero si želiš, da bi jo napisala? Roman Stekleni zvon Sylvie Plath in drama Kdo se boji Virginie Woolf? Edwarda Albeeja.

    Najljubši prostor za pisanje? Moja velika pisalna miza in vrtljivi stol.

    Najljubše umetniško delo? Albuma Rumors Fleetwood Maca in Samo par godina za nas Ekatarine Velike.

    Najljubša beseda? Se spreminja iz tedna v teden.

    Ob tem Nika Šoštarič piše tudi gledališke kritike in redno sodeluje na okroglih mizah, ki tematizirajo slovensko gledališče in dramatiko, rada pa, pravi, tudi veliko potuje. »Po Indoneziji, ZDA, Evropi – letos bom šla še v Gvatemalo in Kostariko. Tam nabiram zgodbe in reflektiram o pisanju zunaj svojega okolja, zunaj cone udobja.«

    Poezija je bila zanjo sprva orodje za »odkrivanje same sebe in sveta okrog mene, pozneje je to postala metoda razumevanja sveta, njegove refleksije. In potem je v moje življenje prišlo še gledališče, za katero verjamem, da ima moč spreminjati svet. Mogoče ne ravno celotnega vesolja, temveč tiste majhne svetove v nas samih. Verjamem tudi, da imajo zapisane besede še večji potencial,­ ko jih nekdo izgovori na glas. Podobno je pri branju poezije. Verjamem v performativnost in njeno gibanje skozi zrak, prostor in zvok.«

    image_alt
    S smehom preglasimo strah in vzpostavimo skupnost

    Znati slišati drugega

    Kot je pojasnila avtorica, »literatura danes ni več samo nekaj, kar beremo – je tudi nekaj, kar ustvarja pomen v dialogu z realnostjo. Tam, kjer ti spremeni pogled na svet ali artikulira nekaj, česar nisi znal povedati, ima največjo težo. Morda največjo vrednost literature vidim prav v tej odprtosti do branja drugih zgodb, priložnosti razumevanja drugih zornih kotov.

    Lahko te malo prisili, da razmišljaš znotraj druge zavesti, zunaj sebe, lastne pozicije. Gre za neke vrste boj proti kapitalističnemu individualizmu, ki kriči jaz, jaz, jaz, saj ti literatura lahko pokaže, da obstajajo še drugi svetovi, da smo vsi majhni kot mravljice, nepomembni v veliki galaksiji.«

    Kar zadeva njeno avtorsko delo, je za Niko Šoštarič ključna gradnja svetov, ki delujejo kot podlaga za zgodbe, pravi. Zato namenja velik poudarek didaskalijam, »ki pri meni niso zgolj odrski napotki za režiserja in igralce, temveč delujejo v funkciji vzpostavljanja atmosfere in grajenja slik. Tako lahko bralcu približam ne samo besede, temveč tudi občutke, ki spremljajo dogajanje, tišino ali dialoge.«

    Prav tako ključen je za avtorico jezik, pojasnjuje. Zadnje čase se spogleduje tudi s hibridom poetične besede in prostega, vsakdanjega govora, saj verjame, da »v živem jeziku živi največ zgodb. Ne nazadnje ravno intima v odnosih oblikuje sfero 'človeškega'.« V tej intimi avtorica nabira »majhne trenutke, ki ponujajo globino namesto širine. Zanimajo me kratki okruški časa, ki jih je težko poustvariti, fotografirati ali obdržati pri sebi.

    Svet mineva in mi minevamo v njem. Vse, kar lahko naredim, je to, da jih pišem. Kar zadeva slog, svojega pisanja najraje ne bi popredalčkala, ker je vsaka drama ali pesem živa sama zase in verjamem, da forma lahko podpira vsebino. V mojem delu je mogoče prepoznati nekatere ponavljajoče se vzorce, kot so feministične ideje sestrstva, sanjskost dogajanja, magični realizem in tako dalje.«

    Nika Šoštarič piše tudi gledališke kritike in redno sodeluje na okroglih mizah, ki tematizirajo slovensko gledališče in dramatiko, rada pa, pravi, tudi veliko potuje. FOTO: Voranc Vogel
    Pisati na papir

    Nika Šoštarič ob pisanju najprej vse napiše na list papirja, pravi, ob tem pa ustvari »res ogromno materiala, ki ga potem na koncu črtam, krajšam in oblikujem. Moje misli so hipne, momentalne, veliko stvari izgine, če si jih ne zapišem. Vedno, ko pišem, besede tudi izgovarjam na glas. Kot da bi jih morala najprej z glasom poslati v vesolje in šele nato na papir.«

    Kot je pojasnila avtorica, so nanjo, kar zadeva »gradnjo atmosfer v dramah«, močno vplivali filmska režiserja David Lynch in Andrej Arsenjevič Tarkovski ter pisatelj Franz Kafka, tematsko sta jo močno zaznamovali avtorici Sylia Plath in Virginia Woolf, v dramatiki pa so pustili največje sledi Ivo Svetina, Dane Zajc, Simona Semenič in Milena Marković.

    Zato ne preseneča, da se avtorica, kot pravi, trenutno nagiba v smer »nove poetične drame. Mogoče svoja izhodišča iščem pri Zajcu, Strniši ali Svetini, ampak je jezik bolj prost. Teče kot reka in se ne ustavlja. Seveda je želja vsakega dramatika tudi uprizarjanje besedila. Da si priča temu, kako tvoje besede zaživijo na odru. Ampak ne, da so samo izgovorjene, temveč da so tudi slišane. In da mogoče kakšnemu gledalcu še nekaj dni odzvanjajo v glavi; tako kot kak dober komad.«

    Rubriko Mlado pero, v kateri že peto leto predstavljamo mlade avtorje in literarne kritike, časopisna hiša Delo pripravlja v sodelovanju s pisarno Ljubljane, Unescovega mesta literature.

    Sorodni članki

    Kresnik  |  Mlado pero
    Vredno branja

    Mila Kodrič Cizerl: Premalo dovzetni smo za mite

    Ena od osnovnih funkcij literature je izoblikovanje empatije in etike, je poudarila pesnica Mila Kodrič Cizerl, ki se predstavlja v rubriki Mlado pero.
    Pia Prezelj 25. 2. 2026 | 09:16
    Preberite več
    Kresnik  |  Mlado pero
    Mlado pero

    Lučka Neža Peterlin: Kako misliti svet, v katerem človek ni središče

    Obstoječi načini pripovedovanja pogosto reproducirajo iste hierarhije moči in vidnosti, pravi Lučka Neža Peterlin, ki se predstavlja v rubriki Mlado pero.
    Pia Prezelj 27. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Kresnik  |  Mlado pero
    Mlado pero

    Lara Božak: Poezija kot zgoščeni prostor refleksije

    Pisanje razumem tudi kot upor proti hitenju in neoliberalnim načinom delovanja, je poudarila pesnica Lara Božak, ki se predstavlja v rubriki Mlado pero.
    Pia Prezelj 26. 11. 2025 | 13:24
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Črna kronika

    Učiteljica matematike, ki naj bi bila del mamilarske družbe, ostaja za zapahi

    Sodišče je zavrnilo predlog za hišni pripor. Bila naj bi zelo pomemben člen kriminalne mamilarske združbe.
    27. 4. 2026 | 15:48
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Profil

    Kdo so trije mladi fantje, ki so kupili skoraj polovico podjetja Bugatti-Rimac

    HOF Capital so ustanovili trije Egipčani leta 2016 nekaj let po prihodu v ZDA: danes upravljajo približno 12 milijard dolarjev sredstev.
    Pija Kapitanovič 27. 4. 2026 | 08:03
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Živalska tržnica ali laboratorij?

    Razumevanje izvora covida-19 na zatožni klopi

    Vložena obtožnica proti svetovalcu nekdanje zdravstvene avtoritete dr. Anthonyja Faucija zaradi uničevanja in prirejanja dokumentov.
    Barbara Kramžar 28. 4. 2026 | 20:12
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Liege - Bastogne - Liege

    Pogačar po zmagi najprej ob 5500 evrov, nato je UCI srečala pamet

    Sodniki na dirki Liege - Bastogne - Liege so Tadeju Pogačarju po zmagi prisodili kazen zaradi neprimernega dresa na stopničkah, kasneje so jo umaknili.
    28. 4. 2026 | 09:25
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečine v kolenu: zakaj težava pogosto ni le obraba?

    Bolečine v kolenu so pogosta težava in so največkrat povezane z obrabo zaradi vsakodnevnih dejavnosti, kot so hoja, upogibanje, stanje in dvigovanje.
    Promo Delo 28. 4. 2026 | 09:18
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nova era dostave
    Vredno branja

    Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

    Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
    Promo Delo 22. 4. 2026 | 09:37
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Energija za ljudi in prostor

    Energetski projekti danes niso več zgolj tehnične investicije, temveč tudi razvojne priložnosti za okolje, v katerem nastajajo.
    Promo Delo 24. 4. 2026 | 14:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    DRUGAČNOST

    »Nimam nikogar«: zakaj drugačnost še vedno boli (video)

    Otroci razlike hitro opazijo, še hitreje pa začutijo, ali so zaradi njih sprejeti ali odrinjeni.
    21. 4. 2026 | 09:21
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Krožno gospodarstvo

    Čez deset let pomanjkanje klasičnih gradbenih materialov

    Predlagan je regijski trg recikliranih gradbenih materialov, a najprej bo treba določiti nove standarde.
    Borut Tavčar 25. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Gradbeništvo

    Prezračevanje in potresna varnost sta ključna za udobje

    Trajnostna gradnja: Zamujena priložnost za hkratno energetsko in protipotresno obnovo, ob tem, da se je kakovost bivanja ponekod poslabšala
    Borut Tavčar 25. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Intervju Petra Veber

    Pri varnostnih rešitvah bi morale prednjačiti »izdelane v EU«

    Petra Veber: V sedanjih geopolitičnih razmerah bi morala podjetja dati večji poudarek izvoru varnostnih rešitev, ki je eno od kritičnih področij pri poslovanju
    Miran Varga 24. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Mobilnost

    Ženske pogosteje z javnim prevozom kot moški

    Prebivalci Slovenije so lani na vsakodnevnih poteh prevozili oziroma prehodili razdaljo 12,2 milijarde kilometrov.
    Marjana Kristan Fazarinc 24. 4. 2026 | 04:15
    Preberite več

    Več iz teme

    Mlado peroNika Šoštaričdramatikapoezijagledališčeliteratura

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    Delovna nesreča med gradnjo tržnice

    Razveljavljene sodbe: ponovljeno sojenje za smrt delavcev v Celju

    Po skoraj 17 letih od nesreče na gradbišču celjske tržnice bodo trije obtoženi znova pred sodiščem zaradi razveljavitve prvostopenjske sodbe. Kdo bo odgovarjal?
    29. 4. 2026 | 10:06
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Dvig proračuna

    Fifa ugodila reprezentancam, sklad za SP 2026 se viša za 123 milijonov evrov

    V primerjavi s prejšnjim turnirjem v Katarju bodo precej večje nagrade prejele tudi tri najvišje uvrščene reprezentance.
    29. 4. 2026 | 09:35
    Preberite več
    Kresnik  |  Mlado pero
    Vredno branja

    Nika Šoštarič: Svet mineva in mi minevamo v njem

    Literatura lahko artikulira tisto, česar sami nismo znali upovedati, pravi avtorica Nika Šoštarič, ki se predstavlja v rubriki Mlado pero.
    Pia Prezelj 29. 4. 2026 | 09:23
    Preberite več
    Kresnik  |  Mlado pero
    Vredno branja

    Med razpadom sveta in razpadom forme

    Pisava Nike Šoštarič je izjemno sodobna prav zato, ker si upa opustiti iluzijo koherentnosti, poudarja pesnica, dramatičarka in kritičarka Nejka Jevšek.
    29. 4. 2026 | 09:13
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Nasprotujoči pogledi v Los Angelesu: kdo ima prav glede Dončića?

    Košarkarji Houstona se bodo tudi na peti tekmi z Los Angeles Lakers pomerili brez Kevina Duranta, ki ni okreval po poškodbi.
    Nejc Grilc 29. 4. 2026 | 09:10
    Preberite več
    Kresnik  |  Mlado pero
    Vredno branja

    Nika Šoštarič: Svet mineva in mi minevamo v njem

    Literatura lahko artikulira tisto, česar sami nismo znali upovedati, pravi avtorica Nika Šoštarič, ki se predstavlja v rubriki Mlado pero.
    Pia Prezelj 29. 4. 2026 | 09:23
    Preberite več
    Kresnik  |  Mlado pero
    Vredno branja

    Med razpadom sveta in razpadom forme

    Pisava Nike Šoštarič je izjemno sodobna prav zato, ker si upa opustiti iluzijo koherentnosti, poudarja pesnica, dramatičarka in kritičarka Nejka Jevšek.
    29. 4. 2026 | 09:13
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Nasprotujoči pogledi v Los Angelesu: kdo ima prav glede Dončića?

    Košarkarji Houstona se bodo tudi na peti tekmi z Los Angeles Lakers pomerili brez Kevina Duranta, ki ni okreval po poškodbi.
    Nejc Grilc 29. 4. 2026 | 09:10
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Med Dravo in peskom: aktiven oddih v zelenem srcu severa – Podravina in Prigorje

    Obstajajo kraji, katerih obiska ni treba posebej načrtovati – dovolj je, da se odpravite in prepustite ritmu prostora.
    Promo Delo 28. 4. 2026 | 15:06
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
    Vredno branja

    En dan v življenju pacienta, ki je mislil, da je prepozno

    Ko se zdi, da ni več rešitve, sodobna implantologija z naprednimi All-on-X metodami odpira nove možnosti tudi pri pomanjkanju kosti
    Promo Delo 22. 4. 2026 | 09:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    V HLADILNIKU

    Ste prepričani, da pravilno shranjujete živila? Večina jih ne

    S pravilnim shranjevanjem živil lahko znatno podaljšate njihovo svežino, poskrbite za varno uživanje in neposredno zmanjšate količino odpadne hrane.
    Promo Delo 29. 4. 2026 | 07:26
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Zaposlitev slovenskih delavcev pri tujih delodajalcih na evropskem trgu dela

    Globalizacija in razmah dela na daljavo, ki se je še posebej okrepilo v času pandemije in po njej, sta bistveno preoblikovala trg dela.
    Promo Delo 24. 4. 2026 | 14:29
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    SPOMLADANSKI ODKLOP

    Opatija spomladi: umirjen oddih in velnes ob Jadranu

    Pomlad v Opatiji je nekaj posebnega. Dnevi so daljši, svetloba je mehkejša, zrak ob morju pa še posebej svež. Ozračje vabi k ponovni vzpostavitvi ravnovesja.
    Promo Delo 23. 4. 2026 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Skrita kriza energetike: številke, ki vzbujajo skrb

    Distribucijsko omrežje postaja ključni pogoj energetskega prehoda, saj mora hkrati obvladovati več porabe, več virov in več nihanj.
    20. 4. 2026 | 14:44
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo