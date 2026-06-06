Nominiranci za kresnika: Pisanje se začne z opazovanjem

Poleg kritičark Izabelle Rajh, ­Danijele Sitar, Maše Mramor, ­Nastje Uršule Virk, Eve Ule, Brine Jerko,­ Nejke Jevšek in Mije ­Suljanović se tokrat za nagrado mlado pero potegujejo še avtorji Luka Školč, Lara Božak, Julija Lukovnjak, Lučka Neža Peterlin, Mila Kodrič Cizerl, Iva Štefanija Šlosar, Nika Šoštarič in Alen Golež.­ Ob 36. kresniku bomo nagrado podelili petič. V Švicariji,­ kjer bo podelitev, bodo zanj v igri romani Ajde Bračič, Romana Rozine, Vesne Lemaić, Agate ­Tomažič in Irene Svetek.

Pisateljske poti avtorjev Kresničevja, Trafikanta, Obraza, Ušabtija in Tam, kjer plešejo tulipani so različne. Večina jih je debitirala s knjižnimi objavami kratke proze. Rozina je denimo v leposlovje vstopil pozno, pred tem pa je že pisal drugačne knjige, z Agato Tomažič prihajata iz novinarskih vod, Ajda Bračič in Vesna Lemaić sta navdušili že s prvencema, Irena Svetek pa je v zadnjih letih dobila vzdevek kraljica slovenske kriminalke. Kako se lotevajo pisanja in kaj bi pri tem svetovali nadobudnim mlajšim kolegom?

Vesna Lemaić FOTO: Blaž Samec

Vesna Lemaić

Da pisanje steče, me mora najprej nekaj vznemiriti, pograbiti. Na to, kdaj se bo to zgodilo, nimam nobenega vpliva. Ta vmesni čas je poln negotovosti, vsakič znova sta potrebna potrpežljivost in opazovanje. Ego na splošno pripomore k temu, da manj dvomiš vase. A če je prevelik, te oddalji od preizpraševanja, zoži tvoj zorni kot in ukine možne perspektive. Določena mera samokritike te obvaruje pred prenapihnjenostjo, ki je včasih naravnost komična. Pisanje ni samo to, kar se meni zdi, menim, da je boljše, če sloni na razumevanju družbenih razmerij moči.

Irena Svetek FOTO: Leon Vidic

Irena Svetek

Vedno sem verjela, da se pisanje začne z opazovanjem. Pisatelj je po svoje nekakšen profesionalni radovednež, ki si ne more pomagati, da ne bi poslušal pogovorov in vedno opazoval ljudi, saj ga zanima, kaj se skriva za na videz običajnimi življenji. Mladim piscem bi svetovala, naj veliko berejo, še bolj pomembno pa je, da ohranijo svoj glas in se ne obremenjujejo preveč s tem, ali je njihovo pisanje dovolj dobro. Pomembneje je, da je iskreno. Pisanja se učimo s pisanjem, tako kot se hoje učimo s hojo. Včasih je največji pogum preprosto to, da napišemo prvi stavek in ­nadaljujemo.

Agata Tomažič FOTO: Blaž Samec

Agata Tomažič

Miha Kovač je v knjigi Od katedrale do palačinke: tisk, branje in znanje v digitalni družbi že pred več kot desetletjem opozarjal, da bo v prihodnosti več pisateljev kot bralcev, in za šalo dodal, da bo vzniknil poklic literarnih gejš. Ustrežljive dame da bodo piscem pihale na dušo z recitiranjem odlomkov iz njihovih knjig in vsesplošnim blagrovanjem. Njegova prerokba žal ni napačna, le da bi danes morda potrebovali tudi čedne mladeniče, ki bi hvalili avtorice. A nikar ne bodite del te žalostne statistike: berite. Vse, da je le natisnjeno in ne migota na telefonu. Berite klasike, sodobno književnost, berite slovensko. Berite časopise, kratke zgodbe, poezijo in romane. Berite pravljice, stripe, znanstveno literaturo. Ne bojte se tujih knjig, ne bodo izničile vašega avtorskega izraza, temveč ga bodo obogatile.

Roman Rozina FOTO: Blaž Samec

Roman Rozina

Še vedno nisem odkril najbolj primernega pisateljskega pristopa. Vse bolj se mi dozdeva, da najbrž sploh ne obstaja. Gotovo je dobro veliko pisati, ampak dobro je tudi veliko brisati. Razumno je izdelati načrt, napeti dramaturški lok, naslikati prizorišča in nastopajočim izbrati barvo oči, a razumno je tudi vse to spremeniti ali celo zavreči. Smiselno je iskati nasvete, prav tako smiselno jih je ne upoštevati. Nazadnje avtor vedno ostane sam pred pregovornim praznim listom papirja. Kakorkoli se takrat odloči, je prav. Tudi če je narobe.

Ajda Bračič FOTO: Blaž Samec

Ajda Bračič

Zdi se mi pomembno ostajati v sozvočju z lastnimi vzgibi za pisanje, ne glede na to, kako nerazumljivi, nenavadni ali nepravi se nam zdijo. Pisati tako, da smo zmožni presenetiti sebe in druge. Delovati na mejnih območjih, preizkušati nove jezikovne lege in zavzemati­ spregledane perspektive. Se ne pretirano zmeniti za zunanji del literature, torej kritiko, sprejem, nagrade, mnenja – razen kolikor in kadar nam ti pomagajo postati boljši pri pisanju –, pač pa se raje neposredno potapljati v odnos z besedilom. Se sprijazniti z nezadovoljstvom nad večno nezadostnostjo lastnega dela. Kljub temu vztrajati.