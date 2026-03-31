S smehom preglasimo strah in vzpostavimo skupnost

»Slabokrvnost, bolezni srca in ožilja so se razširile kot požar. Ulice so potihnile. Vse manj ljudi je zaupalo svojim pevskim sposobnostim«, v drami Kako se smeji papež zapiše dramatičarka­ in dramaturginja Iva Štefanija Slosar (1998), v letih 2022, 2025 in letos na Tednu slovenske drame nominirana za nagrado za mlado dramatičarko (z letošnjim letom preimenovano v nagrado Zofke Kveder).

Iva Štefanija Slosar je na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo v Ljubljani diplomirala z dramskim besedilom 3 vitezi, objav­ljenim tudi v reviji Literatura, in spremljevalnim esejem Kako sem poskušala napisati komedijo, trenutno pa končuje študij na Akademiji dramske umetnosti v Zagrebu.

Kot pravi, se študij dramaturgije v Zagrebu na magistrski ravni deli na štiri smeri, izbrala pa je »tisto, za katero se mi je zdelo, da ponuja, za kar na diplomskem študiju v Ljubljani nisem imela toliko priložnosti. Torej področje praktične uprizoritvene dramaturgije, ki presega dramsko gledališče in se fokusira na avtorski potencial in razvoj praktičnih dramaturških postopkov posameznega študenta. Tu sem nadaljevala raziskovanje potencialov smeha in komike, hkrati sem s študijem v Zagrebu hotela spoznati prostor zunaj slovenske scene, kljub strahu, da bom zaradi začasnega odhoda 'pozabljena'.«

Toda strah pred pozabo se zdi odveč, kajti avtorica, ki deluje na področju dramskega pisanja in praktične dramaturgije, je bila z dramskima besediloma Kako se smeji papež (razvito na programu Nova branja, ki ga je v organizaciji SNG Drama vodila Simona Hamer) in Zapali mi kres v letih 2022 in 2025 nominirana za nagrado za mladega dramatika, z besedilom Tončka pa je zmagala na natečaju Words Beyond – Translating Borders, ​besedilo je bilo objavljeno v italijanskem prevodu pri založbi Bottega Errante Edizioni.

Ob tem je Iva Štefanija Slosar besedila doslej objavljala še v revijah Adept, November in Literatura, lani je sodelovala na prvi ediciji programa Atelier, ki ga organizira Sarajevo Theatre Showcase za razvoj perspektivnih dramatikov jugovzhodne Evrope, »februarja pa smo začeli Dramaturški laboratorij za mlade v organizaciji SPID (Zveza scenaristov in piscev uprizoritvenih del), na katerem sodelujem z nadaljevanjem teksta Kako se smeji papež«, je povedala.

Kot dramaturginja je med drugim sodelovala pri predstavah Žene v testu (režija Živa Bizovičar, SNG Drama Ljubljana) in Balada o trobenti in oblaku (režija Žiga Hren, AGRFT in Mini teater), ki sta bili uvrščeni v tekmovalni program oziroma nagrajeni na festivalih Teden slovenske drame in Borštnikovo srečanje, ter nazadnje pri predstavi Don Kihot, ki je bila sen (režija Živa Bizovičar, PG Kranj), te dni pa je »globoko v vajah« za Konec epohe v SNG Nova Gorica (besedila Dina Pešuta, režija Jaka Smerkolj Simoneti).

Kot pravi, v dramatiki vidi »priložnost za ustvarjanje večglasnosti, hkrati se lahko poigravam z razpršenostjo pozornosti oziroma nagovarjanja bralca z več zornih kotov naenkrat. Dramatika mi omogoča dialoškost različnih perspektiv oziroma glasov in nastavlja dober poligon za ustvarjanje ­komike.«

Na kratko Zadnja prebrana knjiga? Roman Ujemi zajca Lane Bastašić, od dramatike Ubij se, tata Monike Herceg. Knjiga, za katero si želiš, da bi jo napisala? Don Kihot Miguela de Cervantesa. Najljubši prostor za pisanje? Tema. Najljubše umetniško delo? Dokumentarec Fiume o morte! Igorja Bezinovića. Najljubša beseda? Brižen.

Njeno osnovno vodilo je ustvarjati »pisanje, ki zbuja smeh. Ne nasmihanje, ampak izbruh v smeh. Verjamem namreč, da s takšnim smehom za trenutek preglasimo strah in smrtno resnost aparatusov. Ti točno določajo, kje na vertikali moči in znanja je naše mesto. Namesto tega s smehom, ki s širjenjem med občinstvom vzpostavlja skupnost, ustvarjamo rizom – horizontalno mrežo brez stalnega središča.«

K pisanju sicer pristopa kot k nekakšnemu miselnemu eksperimentu, pojasnjuje, pri katerem »preizkuša« ideje, na katere je naletela v strokovni literaturi. »No, seveda imajo ti eksperimenti – tako kot moje priprave na pisanje, med katerimi raziščem kupe člankov v digitalnih knjižnicah in v repozitoriju, o idejah pa se pogosto pogovarjam tudi z družinskimi člani, ki pridajo svoje piskrčke mišljenja, znanja in izkušenj – navadno precej stranpoti in ekskurzov, s katerimi poskušam razvejiti tekst. Trudim se, da so moji teksti zanimivi tudi za branje, ne zgolj za odrsko postavitev, oziroma da oblikujejo že polnovredno bralno izkušnjo.«

Kot je pojasnila sogovornica, se ji v kontekstu gledališča zdi »vse bolj ključno ustvarjati družabni dogodek. To seveda ne pomeni, da predstava ne sme izzivati ali da mora biti všečna. Gre bolj za to, da gledališki dogodek razumemo kot nekakšen praznik za skupnost. Če sem prej omenila, da pisanje razumem kot miselni eksperiment, ki dobi pričo v bralcu, gledališče lahko iz miselnega eksperimenta preraste v nabiranje izkušenj in imaginacijo mogočega sveta in družbenega delovanja.«

Avtorica je letos prejela bienalno nagrado za izvirno komedijo žlahtno komedijsko pero. FOTO: Voranc Vogel

Slednje se kaže tudi v njenem sodelovanju z režiserko Živo Bizovičar in dramaturgom Nikom Žnidaršičem, s katerima ju veže »občutljivost za vprašanja, povezana z ženskimi perspektivami, razgradnjo patriarhalnih vzorcev, poskus ideološko razbremenjenega pogleda na polpreteklo zgodovino, pa tudi način ustvarjanja gledališča«, pri čemer v dramaturgiji išče »možnosti povezovanja glasov različnih sodelavcev.

Nekaj zanimivega mi je tudi v prilagajanju novi ali meni manj znani estetiki oziroma preizkušanju sebe v novem okviru. Seveda sem jaz še vedno jaz in tako tudi v delo na predstavi vnašam lastno perspektivo, ki ima posluh za like s fizične ali simbolne periferije, osvobajajoč potencial smeha in vero v kolektiv.«

Avtorica, ki je letos prejela bienalno nagrado za izvirno komedijo žlahtno komedijsko pero, išče pisateljske vzore v pravljicah Svetlane Makarovič, pesmaricah ljudskih pesmi in prispevkih iz lokalnega časopisa, pa tudi v scenarističnem pisanju Ize Strehar, pesniku in pisatelju Miloradu Paviću ter Lubitschevih filmih.

»Pomembno so me v predanosti smehu zaznamovali Bahtin, ki me je zastrupil s karnevalizmom, Alenka Zupančič, katere izmučeno knjigo Poetika: druga knjiga že leta vlačim v nahrbtniku, Izar Lunaček s temo svetega in smešnega, h kateri se nehote vedno znova vračam, pa tudi klasični Donna Haraway, Foucault, Deleuze in drugi,« je dodala.

Nič čudnega torej, da si Iva Štefanija Slosar želi v prihodnje nadaljevati raziskovanje komedije in komike znotraj postdramske strukture in postopkov. »Zdi se mi, da je to smer, ki sledi idejam karnevalistične smehovne kulture. Ta tudi presega cinično satiro, o katere sposobnosti preseganja reproduciranja odnosov in vzorcev – konkretno v Sloveniji danes – dvomim.«