    S smehom preglasimo strah in vzpostavimo skupnost

    Dramatika daje priložnost za ustvarjanje večglasnosti, pravi dramatičarka in dramaturginja Iva Štefanija Slosar, ki se predstavlja v rubriki Mlado pero.
    Iva Štefanija Slosar trenutno pa končuje študij na Akademiji dramske umetnosti v Zagrebu. FOTO: Voranc Vogel
    Iva Štefanija Slosar trenutno pa končuje študij na Akademiji dramske umetnosti v Zagrebu. FOTO: Voranc Vogel
    Pia Prezelj
    31. 3. 2026 | 11:11
    14:26
    A+A-

    »Slabokrvnost, bolezni srca in ožilja so se razširile kot požar. Ulice so potihnile. Vse manj ljudi je zaupalo svojim pevskim sposobnostim«, v drami Kako se smeji papež zapiše dramatičarka­ in dramaturginja Iva Štefanija Slosar (1998), v letih 2022, 2025 in letos na Tednu slovenske drame nominirana za nagrado za mlado dramatičarko (z letošnjim letom preimenovano v nagrado Zofke Kveder).

    Iva Štefanija Slosar je na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo v Ljubljani diplomirala z dramskim besedilom 3 vitezi, objav­ljenim tudi v reviji Literatura, in spremljevalnim esejem Kako sem poskušala napisati komedijo, trenutno pa končuje študij na Akademiji dramske umetnosti v Zagrebu.

    Kot pravi, se študij dramaturgije v Zagrebu na magistrski ravni deli na štiri smeri, izbrala pa je »tisto, za katero se mi je zdelo, da ponuja, za kar na diplomskem študiju v Ljubljani nisem imela toliko priložnosti. Torej področje praktične uprizoritvene dramaturgije, ki presega dramsko gledališče in se fokusira na avtorski potencial in razvoj praktičnih dramaturških postopkov posameznega študenta. Tu sem nadaljevala raziskovanje potencialov smeha in komike, hkrati sem s študijem v Zagrebu hotela spoznati prostor zunaj slovenske scene, kljub strahu, da bom zaradi začasnega odhoda 'pozabljena'.«

    Mila Kodrič Cizerl: Premalo dovzetni smo za mite

    Toda strah pred pozabo se zdi odveč, kajti avtorica, ki deluje na področju dramskega pisanja in praktične dramaturgije, je bila z dramskima besediloma Kako se smeji papež (razvito na programu Nova branja, ki ga je v organizaciji SNG Drama vodila Simona Hamer) in Zapali mi kres v letih 2022 in 2025 nominirana za nagrado za mladega dramatika, z besedilom Tončka pa je zmagala na natečaju Words Beyond – Translating Borders, ​besedilo je bilo objavljeno v italijanskem prevodu pri založbi Bottega Errante Edizioni.

    Ob tem je Iva Štefanija Slosar besedila doslej objavljala še v revijah Adept, November in Literatura, lani je sodelovala na prvi ediciji programa Atelier, ki ga organizira Sarajevo Theatre Showcase za razvoj perspektivnih dramatikov jugovzhodne Evrope, »februarja pa smo začeli Dramaturški laboratorij za mlade v organizaciji SPID (Zveza scenaristov in piscev uprizoritvenih del), na katerem sodelujem z nadaljevanjem teksta Kako se smeji papež«, je povedala.

    Kot dramaturginja je med drugim sodelovala pri predstavah Žene v testu (režija Živa Bizovičar, SNG Drama Ljubljana) in Balada o trobenti in oblaku (režija Žiga Hren, AGRFT in Mini teater), ki sta bili uvrščeni v tekmovalni program oziroma nagrajeni na festivalih Teden slovenske drame in Borštnikovo srečanje, ter nazadnje pri predstavi Don Kihot, ki je bila sen (režija Živa Bizovičar, PG Kranj), te dni pa je »globoko v vajah« za Konec epohe v SNG Nova Gorica (besedila Dina Pešuta, režija Jaka Smerkolj Simoneti).

    Kot pravi, v dramatiki vidi »priložnost za ustvarjanje večglasnosti, hkrati se lahko poigravam z razpršenostjo pozornosti oziroma nagovarjanja bralca z več zornih kotov naenkrat. Dramatika mi omogoča dialoškost različnih perspektiv oziroma glasov in nastavlja dober poligon za ustvarjanje ­komike.«

    Na kratko

    Zadnja prebrana knjiga? Roman Ujemi zajca Lane Bastašić, od dramatike Ubij se, tata Monike Herceg.

    Knjiga, za katero si želiš, da bi jo napisala? Don Kihot Miguela de Cervantesa.

    Najljubši prostor za pisanje? Tema.

    Najljubše umetniško delo? Dokumentarec Fiume o morte! Igorja Bezinovića.

    Najljubša beseda? Brižen.

    Njeno osnovno vodilo je ustvarjati »pisanje, ki zbuja smeh. Ne nasmihanje, ampak izbruh v smeh. Verjamem namreč, da s takšnim smehom za trenutek preglasimo strah in smrtno resnost aparatusov. Ti točno določajo, kje na vertikali moči in znanja je naše mesto. Namesto tega s smehom, ki s širjenjem med občinstvom vzpostavlja skupnost, ustvarjamo rizom – horizontalno mrežo brez stalnega središča.«

    K pisanju sicer pristopa kot k nekakšnemu miselnemu eksperimentu, pojasnjuje, pri katerem »preizkuša« ideje, na katere je naletela v strokovni literaturi. »No, seveda imajo ti eksperimenti – tako kot moje priprave na pisanje, med katerimi raziščem kupe člankov v digitalnih knjižnicah in v repozitoriju, o idejah pa se pogosto pogovarjam tudi z družinskimi člani, ki pridajo svoje piskrčke mišljenja, znanja in izkušenj – navadno precej stranpoti in ekskurzov, s katerimi poskušam razvejiti tekst. Trudim se, da so moji teksti zanimivi tudi za branje, ne zgolj za odrsko postavitev, oziroma da oblikujejo že polnovredno bralno izkušnjo.«

    Kot je pojasnila sogovornica, se ji v kontekstu gledališča zdi »vse bolj ključno ustvarjati družabni dogodek. To seveda ne pomeni, da predstava ne sme izzivati ali da mora biti všečna. Gre bolj za to, da gledališki dogodek razumemo kot nekakšen praznik za skupnost. Če sem prej omenila, da pisanje razumem kot miselni eksperiment, ki dobi pričo v bralcu, gledališče lahko iz miselnega eksperimenta preraste v nabiranje izkušenj in imaginacijo mogočega sveta in družbenega delovanja.«

    Avtorica je letos prejela bienalno nagrado za izvirno komedijo žlahtno komedijsko pero. FOTO: Voranc Vogel

    Slednje se kaže tudi v njenem sodelovanju z režiserko Živo Bizovičar in dramaturgom Nikom Žnidaršičem, s katerima ju veže »občutljivost za vprašanja, povezana z ženskimi perspektivami, razgradnjo patriarhalnih vzorcev, poskus ideološko razbremenjenega pogleda na polpreteklo zgodovino, pa tudi način ustvarjanja gledališča«, pri čemer v dramaturgiji išče »možnosti povezovanja glasov različnih sodelavcev.

    Nekaj zanimivega mi je tudi v prilagajanju novi ali meni manj znani estetiki oziroma preizkušanju sebe v novem okviru. Seveda sem jaz še vedno jaz in tako tudi v delo na predstavi vnašam lastno perspektivo, ki ima posluh za like s fizične ali simbolne periferije, osvobajajoč potencial smeha in vero v kolektiv.«

    Avtorica, ki je letos prejela bienalno nagrado za izvirno komedijo žlahtno komedijsko pero, išče pisateljske vzore v pravljicah Svetlane Makarovič, pesmaricah ljudskih pesmi in prispevkih iz lokalnega časopisa, pa tudi v scenarističnem pisanju Ize Strehar, pesniku in pisatelju Miloradu Paviću ter Lubitschevih filmih.

    »Pomembno so me v predanosti smehu zaznamovali Bahtin, ki me je zastrupil s karnevalizmom, Alenka Zupančič, katere izmučeno knjigo Poetika: druga knjiga že leta vlačim v nahrbtniku, Izar Lunaček s temo svetega in smešnega, h kateri se nehote vedno znova vračam, pa tudi klasični Donna Haraway, Foucault, Deleuze in drugi,« je dodala.

    Nič čudnega torej, da si Iva Štefanija Slosar želi v prihodnje nadaljevati raziskovanje komedije in komike znotraj postdramske strukture in postopkov. »Zdi se mi, da je to smer, ki sledi idejam karnevalistične smehovne kulture. Ta tudi presega cinično satiro, o katere sposobnosti preseganja reproduciranja odnosov in vzorcev – konkretno v Sloveniji danes – dvomim.«

    Kako se smeji papež (uvodni odlomek)

    Na prelomu 16. in 17. stoletja je Ivana D. rodila deklico. To se je zgodilo že večkrat v zgodovini. Ko so Ivano vprašali, s kom je legla, je duhovnik rekel, da z nikomer. To se ni zgodilo velikokrat. Deklica, hčerka Ivane D., je odraščala in ni bila neumna. To se je zgodilo že večkrat. S svojimi zelenimi očmi pod gosto črno obrvjo pod ploskim čelom je pogledala v duhovnikove zelene oči pod gosto sivo obrvjo pod nagubanim ploskim čelom in vprašala, če je mogoče, da vstopi v postopek kanonizacije (torej proglasitve za svetnico) ali vsaj beatifikacije (torej proglasitve za blaženo). Odgovoril ji je, da to seveda ni mogoče. Ona je vprašala, če je mogoče, da časopisu izpove, kdo je njen oče. On ji je odgovoril, da je kanonizacija ali vsaj beatifikacija seveda mogoča.

    Kot spočeti brez očeta je deklici, zdaj dekletu, uspelo preskočiti ključno fazo beatifikacije in kanonizacije, ki za začetek s postopki zahteva človeka mrtvega (takrat je največ koristi). Po pospešenem postopku je postala Božja služabnica, iz te napredovala v častitljivo Božjo služabnico, nato v blaženo, ker pa je Cerkev do tedaj že vedela, kako se je končala zgodba nekoč tako iz zraka rojenega otroka (aka Jezus), je naziv blažene, ki deluje lokalno, hitro postal svetniški, ki razmišlja globalno. In kot se svetnikom rado zgodi, je svetnica tekom življenja po spletu naključij povzročila čudež.

    Kljub pomembni vlogi pri oblikovanju slovenske kulture je bila njena zgodba dolgo zamolčana. Verjetno zato, ker je šlo za žensko, četudi je že davni Dalajlama napovedal, da bo njegov naslednik ženska.

    XIII.

    A (v praznem prostoru riše podobo): To je glavni trg. Javni prostor, tukaj se zbira ljudstvo. Tu, sredi trga, je fontana. Točno tu. Premer osnovnega bazena meri osem metrov, ajde, devet na dober dan. Siv kamen. Zloščen. Gladek. In na robu fontane sedi fant, tukaj. Fant jemlje kovance iz platnenega mošnjička, ker veganskega usnja na tej točki zgodovine še ni, in jih meče čez hrbet v fontano. Voda se pretaka čez tri nadstropja, iz najvišjega bazenčka v naslednjega, pa v najnižjega in od tu zopet naokrog. Na prvem, najnižjem nadstropju, jo levčki bruhajo, na drugem, srednjem, angelčki lulajo. Na zgornjem, najvišjem in najlepšem pa sam –

    B: Cerkveni zvonovi zazvonijo. Danes ima svetnica 34. god. Vemo, koga je že prešišala v letih, v čudežih še ne. Zaenkrat. Ljudje se zbirajo na trgu. Njej v čast. V laseh imajo zataknjeno cvetje. Fontano krasijo s pisanimi trakovi. Pleh banda godi. Smejijo se. Plešejo. Skoraj kot takrat, pred sprejetjem zakona o vinih. Potem pa pozidave vinskih področij, zasebne lastnine, preprečevanje javnega dostopa. In tako zdaj že cele generacije niso videle vina, umirajo še zadnji pričevalci. Jasno, to je pustilo velik davek na zdravstvo. Slabokrvnost, bolezni srca in ožilja so se razširile kot požar. Ulice so potihnile. Vse manj ljudi je zaupalo svojim pevskim sposobnostim. A danes ne. O, ne. Na 34. god svetnice se ga žura. Dasiravno nula nula.

    Trg:

    X: Čao, ljudje moji! Kako smo?!

    LJUDSTVO: Dobro!

    X: Kako?!

    LJUDSTVO: Dobro!

    X: Ne čújem dobro …

    LJUDSTVO: Dobro!

    X: Izjemno, izjemno ljudje moji, danes je dan, da se smejimo.

    LJUDSTVO: Uuuuu!!

    X: Danes je dan, da se kaj?

    LJUDSTVO: Smejimo!

    X: Kaj?!

    LJUDSTVO: Smejimo!!

    X: Vidim, da ste z mano, ekipa! Norci! Sami norci! Kdo je norec?!

    LJUDSTVO: Jaaazzz!

    X: Alo, dejmo bit malo kolektivni, a? Kdo je norec?!

    LJUDSTVO: Miiii!

    X: Tukej smo, da se –

    LJUDSTVO: Smejimo!

    X: Eto! Zdej pa se bomo vsi skupej naučili novega plesnega giba. Ste za?

    LJUDSTVO: Jaaaa!

    X: Odlično, nova slika četvorke, gotovo je še ne poznate. Vam bo pa všeč, ker tukej smo zato, da se –

    LJUDSTVO: Smejimo!

    X: Fantje in dekleta, stopite v pare! Tako. Postavite se drug nasproti drugega. Odlično! Zdej pa zahteven del. Dekleta, položite desno roko ne fantov levi bok. Tako. Pa levo roko na fantov desni bok. Smo?

    DEKLETA: Jaaaa!

    X: Pazite rokice, da vam ne zlezejo kam nižje, ha ha ha. Fantje, zdej pa vi – desno roko v zrak. Pa levo roko v zrak (dramatična pavza) in so vas razorožile! Hahahaha! Predali ste se! Ahahahaha! Kako so vas punce ujele, a! Hahahahaha! Sploh ne morem … Ahahahaha! Kako – Hahahaha! Kakšna dobra fora. Hahaha! One v boke, vi pa – Hahahahaha Danes je dan, hahaha, da se –

    LJUDSTVO: Smejimo!

    X: Hahahahahahaha (se smeji, dokler ne umre).

