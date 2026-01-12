V ustvarjanju magije: o prozi Julije Lukovnjak

Boj dveh nasprotujočih si sil je premisa, ki že sama po sebi predstavlja zaplet. V žanru fantazijske literature je to nekakšen kliše, ki mu sledijo številne sage ali samostojni romani, vendar vedno znova dokazujejo, da potencial na videz preproste iztočnice še zdaleč ni izrabljen. Za žanru že znan pristop se je odločila tudi prozaistka Julija Lukovnjak; v romanu Živa tema Edgarja Kaosa, tretjem v ciklu Edgarja Kaosa, sledimo Edgarju in nekaterim drugim junakom v fantazijskem svetu, v katerem je magija nenadoma izginila.

Kot nakazuje že naslov, si tokrat stojita nasproti tema in svetloba. Karakterizacija obeh motivov je tipična: tema kot prikaz negativnih lastnosti in svetloba kot prikaz dobrih. Jasno je, da so vilini iz zlatega gozda, ki spominjajo na »svetle pokončne kipe«, vredni zaupanja, temni stvori v likih pa vzbujajo strah.

Ogrodje pripovedi avtorica kroji iz znanih tolkienovskih motivov: vilinov, magije, skrivnostnih obredov, prerokb … K uporabi žanrskih konvencij pa pristopa premišljeno. Podatke o svetu vpeljuje previdno, ne da bi okrnila organski tok pripovedi ali nas preobremenila z informacijami. S tem uspešno izriše dogajalni prostor kot podlago za razvijanje kompleksnejših in nekoliko bolj univerzalnih idej.

Ena izmed teh idej se pojavi že v prologu. V roman Živa tema Edgarja Kaosa nas uvede Edgarjeva smrt – soočenje duše, telesa in smrti kot samostojnih likov –, ki poteka v medprostoru med realnim in imaginarnim. Razkol med telesnim in psihološkim polom lika je predstavljen lahkotno, na trenutke celo nekoliko humorno: »'Vstalo je, malo ga je zaneslo. Nekam gre,' sem rekel podobi. 'Pojdi za njim,' je odločno odvrnila, 'in ga ustavi.' 'Zakaj pa jaz?' Res mi ni bilo do lovljenja živih trupel.«

Obenem Julija Lukovnjak ponudi dovolj prostora za junakovo refleksijo: »Duhovi sploh ne obstajajo. Jaz ne obstajam, ne obstajam, ne obstajam […] Ne, to ni res, ne obstajam samo takrat, ko me ne vidi. Čeprav sem samo duh, sem. Kajti če me ne bi bilo, me ne bi skušal pregnati. Oba veva, da sem, da sem nekaj – nekaj, česar ni, tisto, česar ni. […] Tisto, kar manjka.«

Nasploh so idejni zametki globljih filozofskih misli vseprisotni in pronicajo v miselni tok likov – od motivov, kot je krona, ki raste z modrostjo vladarja ali vladarice, do nekajvrstičnih opisov občutkov, na primer: »[…] in vseh ne vem koliko milijard koscev mojega telesa malce zapleše na mestu v svoji individualni smeri, kakor ne bi bili več del celote …« Podobni idejni zametki prispevajo k razdelanosti fantazijskega sveta Julije Lukovnjak, bralcu začrtajo smer nadaljnjega razvoja junaka ter ustvarijo svojevrsten suspenz: tako je že ob prizoru kronanja očitno, da se bo negotova kraljica vilinov Floria v nadaljevanju romana soočila z novo vlogo vladarice.

Fabula je podana predvsem prek dialogov, vendar ni sestav­ljena zgolj iz replik posamičnih likov, temveč tudi iz njihovih samogovorov. Slednje zelo dobro podpira odločitev za prvoosebno pripoved, saj ta omogoča skoraj neopazno prehajanje med notranjim monologom in izrečenim dialogom. To je najbolj očitno, ko se protagonisti znajdejo v čustveno nabitih stanjih. V svetu Edgarja Kaosa je eden takšnih trenutek, ko je Edgar pod vplivom »črnega sladkorja« – nekakšne psihoaktivne substance – in se sooča s »temnimi bitji«.

K občutku nejasnosti dogajanja prispeva tudi skladnja: »Poznam to umazano uniformo in ta vonj po zažganem zažganem mesu in dimu in to kričanje […]​ Zberi se, zberi se. […]​ Mislim, da imam nekje bodalo. Kje imam bodalo? […]​ bodalo […]​ bodalo […]​ bodalo.« Samogovori in prehodi oblikujejo nezanesljive pripovedovalce, ob katerih bralec podvomi o resničnosti dogajanja. Resnobnost vzdušja avtorica pogosto blaži s samoironičnimi opazkami oseb. Čeprav notranji glasovi delujejo prepričljivo, Juliji Lukovnjak ne uspe v celoti poustvariti naravnega zvena dialogov – predvsem zaradi posameznih besed, ki izstopajo iz pogovorne dikcije junakov, denimo tujke ali besede, ki jih v vsakdanjem govoru redko slišimo.

Perspektiva, s katere sprem­ljamo dogajanje, se zamenja v vsakem poglavju, saj je prikazana skozi oči različnih protagonistov, kar razkrije ime lika, zapisano na začetku poglavja. Izris osebnosti in značajskih lastnosti pripovedovalcev je tako mogoč že v uvodnih poglavjih, kar bralcu, ki ni seznanjen s prejšnjimi romani Edgarja Kaosa, olajša vstop v cikel. Menjava pogleda omogoča hkraten razvoj več pripovednih linij, ki so zaradi zunanje zgradbe jasno ločene. S tem prozaistka vnaša v pripoved dinamičnost, ne da bi zmanjšala njeno razumljivost, s čimer dodatno obogati že tako kompleksno zasnovan fantazijski svet.

Če bi o protagonistih Julije Lukovnjak lahko trdili, da zaživijo zaradi svoje razdelane individualnosti, vitalnost sveta, v katerem bivajo, nastaja predvsem skozi opise. Opisnost je v pisavi Julije Lukovnjak prisotna ne le kot zaželena slogovna poteza, ki omogoča slikovit prikaz dogajanja, temveč je skoraj nujna za krojenje takšnih podob.

Pri tem izstopata dve pesniški figuri – ukrasni pridevki in primere. Čeprav ukrasni pridevki v večini dosežejo želeni učinek barvitejšega izrisa okolja, lika, trenutka ali predmeta, »[…] ko se trava pod Kýo'caavinimi kopiti prične zlatiti in temno zelene barve hoste postanejo svetle kakor sredi najjasnejšega poletnega dne; najprej pozlati potok, ko se voda spremeni v magijo«, njihova številnost ter nenehno ponavljanje enakih lastnosti nekoliko okrnita tok pripovedi.

Bolj uspešne v ilustrativnosti so primere, predvsem zaradi preprostosti in raznolikosti uporabljene motivike. Prozaistka omenjeno slogovno sredstvo vključi v pripoved nevsiljivo ter ga pri tem prilagaja idejno-tematskemu kontekstu. »Če sem je vredna, bo poljubila mojo glavo, kot temu pravijo v spevih, in mi nadela krono iz magičnega zlata.« Nekoliko skopi kljub temu ostajajo opisi dejanj oziroma akcij, ki so ponekod bolj podobni »napotkom za uprizarjanje« kot pravim opisom, zlasti med dialogi. Ti trenutki slogovno močno izstopajo, zato je odrezava predstavitev dejanj še bolj očitna. Prav tu se odpira prostor za razširitev, predvsem v povezavi z omenjeno prvoosebno pripovedjo, saj bi tako sicer dodelana vsebina bolj prišla do izraza.

Pisava Julije Lukovnjak na bralca ne gleda iz epske vzvišenosti, temveč mu želi ustvarjeni fantazijski svet čim bolj približati – omogočiti vstop vanj in poistovetenje s protagonisti. Zato tudi slog, ki na trenutke vzbuja občutek nedovršenosti, ostaja preprosto razumljiv, hkrati pa omogoča razvoj kompleksne fabule ter umestitev dogajanja v ustvarjeno okolje. V okvirih fantazijskega žanra prozaistka kljub znanim žanrskim klišejem izoblikuje pristen avtorski izraz.