Vsehkratnost bivanja: o drami Lučke Neže Peterlin

Težko je ujeti stanje nenehnega prehajanja med brezupno otopelostjo in neizmerno preobremenjenostjo, v kateri je ujeta po zaslonu drseča Zemljanka, in hkrati ne zapasti v nadležno samopomilovanje. V drami Jagnje Lučki Neži Peterlin uspe ravno to: podrezati v nekaj našemu času in prostoru tako bistvenega, v nekaj kratkih prizorih naplastiti toliko tem, perspektiv in občutkov, ki se zdijo simptomatični za določeni tukaj in zdaj.

V kratkem postdramskem besedilu, ki se giblje na obronkih uprizorljivega, spremljamo notranji glas brezimne protagonistke in njegovo postopno prehajanje v tretjeosebno didaskalijo, s tem pa postopno prehajanje iz osebne stiske v vseobsegajoč kaos bivanja v antropocenu, ki kulminira v – dobesednem – razkroju človeškega in preizpraševanju ­civilizacijskega.

Postdramska epizodna zasnova nam ne ponuja stanovitnih likov – z izjemo tiste, ki se nam sprva začrta kot protagonistka. A tudi njena identiteta je fluidna; sprem­ljamo jo v različnih obdobjih njenega življenja – včasih je stara 15, včasih 17, večinoma ne vemo. Javlja se nam prek didaskalij, skoraj brez izjeme: ne odziva se navzven in četudi drugi liki vstopajo v komunikacijo z njo, se njen glas ne prepleta z njihovim; kot bi šlo za notranji monolog, mestoma prekinjen z glasovi zunanjega sveta.

Drugi liki so mimobežni, človeška sta zgolj dva: v prizoru Srna 1 nastopi Oče, ki protagonistko odpelje na lov, v Srni 2 pa Medina – družinska prijateljica in zeliščarka ter mati, žalujoča za smrtjo hčerke, ki jo protagonistka obišče, pri čemer ne vemo zares, v kakšnem kontekstu, v postdramski strukturi besedila pa nas pomanjkanje motivacije ne moti, saj celoten tekst deluje kot zaporedje slik, ki katalizirajo postantropocentristično misel drame. Tako se tudi lik X, ki ga identificiramo kot notranji glas medvedke, pojavi zgolj enkrat: v prvem prizoru Gozd, v katerem beremo vzporedna notranja monologa Y in X.

Pri tem je Y protagonistka, ki se spoprijema z motnjo hranjenja, X pa medvedka, ki premleva, ali bi protagonistko pojedla za kosilo. V tekstu že tako postdramska forma še dodatno razpade in se lepi v slike; odslej nastopajoči liki medveda, taščice, volkulje, srne in drugih živali (mestoma komično poosebljenih) se berejo bolj kot udejanjitve narave.

Med drugim to beremo v prizoru Lisica, v katerem iz televizorja na jasi, ki ga motrijo gozdne živali, mimo njih v alinejah letijo prizori človeškega življenja, pri katerih motrenje subvertira ustaljeno logiko človeka kot gospodarja vsega živega. Hitro nanizane podobe so tudi same po sebi absurdne in mešajo človeško z naravnim: tako »Noseč morski konjiček, [...] dela ilegalni splav z miniaturnim ­obešalnikom iz alg«, pri čemer ga »[n]jegova samica [...] grdo gleda«.

Hitrost nizanja podob spominja na dramaturgijo motrenja družbenih omrežij, na katerih se hipne podobe – med njimi tudi vztrajno naraščajoč AI slop, katerega bizarna nad- oziroma postrealističnost podob je primerljiva z antropomorfiziranimi morskimi konjički v tekstu – nizajo druga za drugo in skačejo iz vrtoglave absurdnosti brezosebne umetne inteligence v prikupnost, iz te v (četudi prostovoljno) prekinjeno intimo nekega vsakdana, iz te pa že naslednji trenutek v brezmejno krutost in brezbrižnost človeštva, in podobno v tekstu: »Izraelski vojak postreli še zadnje Palestince. Potem se usede na rob pločnika in iz žepa vzame čokoladno pralino. Zbaše si jo v usta. Potem še eno. Potem še eno.«

V tekstu simbolika mestoma ostaja na meji prepoznavnosti. V prizoru Lisica tako protagonistka – še vedno v notranjem monologu – naslavlja lisico. »Ti si majhna oranžna lisica./Pogledaš me./Pogledam te./In vse se spremeni.« Lisica je vodnica, ki popelje protagonistko na jaso, na kateri različne živali gledajo televizijo. Medtem ko je živalsko motrenje antropocenih prizorov komično in učinkuje kot poigravanje z odnosom med človekom in naravo, pogrešamo vpeljavo lisice, ki izgine tako hipno, kot se pojavi.

Največjo simbolno stanovitnost predstavlja naslovno jagnje, ki se v tekstu pojavlja v različnih bitnostih, včasih kot orumenel kosem volne, včasih kot belina snega, včasih kot kadaver odrasle ovce; že spočetka je nekakšen kompas, saj se že v prologu jagnje pojavi kot edini viden člen gmote petintridesetih ovac, ki se skriva pod nizkim borovcem valovite pokrajine. Biti viden, sploh kadar te motri predator (najsibo človek ali žival), pomeni smrt. Predatorski pogled je prisoten že spočetka – ne samo v zunanjem pogledu na slabo skrito jagnje, temveč tudi v medvedkinem motrenju protagonistke v prvem prizoru.

V sledečih prizorih budno, skorajda voajersko spremljamo notranja občutja protagonistke, katere življenje se v prizoru Robidnica hipoma izteče, ko jo napade stekla volkulja. Protagonistka je podobna jagnjetu iz prologa: kot on se tudi ona ne znajde v svojem okolju (niti v svojem telesu).

Poskuša najti povezavo s svojim telesom, z naravo, a naposled njeno truplo obleži prežvečeno, »vedno bolj polno muh, ki ga zasedajo od zunaj in znotraj, da je od daleč videti kot nedoločljiva črna masa. Z miniaturnimi tipalkami si bašejo v usta miniaturne kose mesa. Vse hkrati, na tisoče muh.« Protagonistka se razgradi, postane del narave, njene življenjske tekočine napajajo zemljo. Če je še v prejšnjem prizoru robide zobala »kot kokice v kinu«, bo njena kri zdaj napojila zemljo in »[č]ez nekaj let bo nad okostjem cvetela robidnica«.

S tem, ko protagonistkina kri napoji zemljo, se dogajanje (ne več) dramskega besedila osredišči na pravo protagonistko, ki je narava – s tem se zasidra v preizpraševanju človekove pozicije v svetu. Pravzaprav celoten tekst deluje kot osvobajanje oziroma raztelešanje misli, ki sprva biva v mladi ženski, ki jo spočetka spremljamo.

Ko jo prvič slišimo v prizoru Gozd, je njen notranji monolog pisan pokončno, a že deluje kot notranji glas nekoga, ki ne zmore, ne želi biti s telesom: »Sovražim dejstvo, da imam prebavni sistem in da hrana potuje kot tujec po mojem telesu. Plazi in leze od ust dol kot sluzast lazar in jaz ne morem več, jaz ne morem več jest, vsakič ko nekaj pojem, je isto, in tega se ne grem več.« V sledečih prizorih, v katerih Oče in Medina vstopata v komunikacijo z njo, deluje odmaknjena od dogajanja; njeno raztelešanje je proces, ki poteka še pred njeno smrtjo.

Tekst se konča z epilogom, ki ima naslov Jagnje in najbolj očitno vpeljuje – in ironizira – katoliško simboliko – oziroma vsakršno civilizacijskost. V človeškem ritualu se svet vsako nedeljo konča – in medtem se bolj malo postori. »Medtem se položi opeka in ogrodje in stene in streha./Medtem se pogovarjamo in odkrivamo in izumljamo in umiramo in pozabimo in spet odkrijemo nov smisel in ga pozabimo in odkrijemo in izumljamo in umiramo in odkrijemo nov smisel.

Sizifovska naloga upiranju toka svojega časa se izjalovi, četudi napišem eno vrstico, nekaj brezveznega, na primer: / 'zdaj ukinjam cikličnost časa'/in potem o tem napišem odstavek in potem poglavje in potem knjigo in potem zbirko knjig, ki na polici sedijo abecedno označene, in potem je to človeštvo.« Avtorica preizprašuje avtoriteto velikih religij in sistemov, s samoreflektivnostjo svojega pisanja pa– nekoliko fatalistično – postavlja pod vprašaj tudi sebe.

Poleg očitnega spogledovanja s postantropocentristično težnjo po premlevanju bolj vseobsegajočih, nespecističnih in manj izkoriščevalskih oblik človeškega bivanja se tekst tako spogleduje tudi z določeno mero eksistencialističnih, pa tudi determinističnih predpostavk. Če se namreč vsako polaganje opek in ogrodja in sten in strehe izjalovi v koncu sveta in vedno znova pozabimo smisel, iz tega sledi, da je ta naloga jalova. A ravno v tem brezupu prepoznamo izjemno točno artikulacijo raznovrstnih sodobnih stisk, od spopadanja z biodiverzitetnim kolapsom, prek nezmožnosti povezave z lastnim telesom in z naravnim okoljem, do občutka nemoči, ki izhaja iz vsakodnevnega motrenja krutosti nekaterih – in trpljenja drugih – prebivalk in prebivalcev Zemlje.