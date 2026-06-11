Roman Rozina: Upor je morda nemogoč, ni pa nesmiseln

V tokratni finalni peterici ima najdaljšo zgodovino s kresnikom prav edini pisatelj v njej, Roman Rozina. Pred tokratno nominacijo je bil že dvakrat v deseterici, leta 2022 pa je nagrada romala v njegove roke za delo Sto let slepote. Ta naslov nas spomni na Márquezov Sto let samote (ter ju lahko zato v lapsusu zamešamo), tokratni naslov, Trafikant, pa pri založbi Mladinska knjiga primerjajo s slikami Hieronymusa Boscha – le da ne slika renesanse, temveč sodobnost.

»Tak zasavski hakavati [pripovedovalec zgodb] se zdi Roman Rozina, še sanja se nam ne, kaj, kakšne zgodbe nam verjetno še pripravlja,« je vaš portret, ko ste dobili 32. kresnika, v Sobotni prilogi sklenil Igor Bratož. Kakšna zgodba je po vašem Trafikant?

V osnovi je to zgodba o nastajanju romana Trafikant. Masiven zgodbeni okvir, sestavljen iz dveh predgovorov in študije, govori o oblastni represiji. Sredica, zgodba o Trafikantu, pa je nizanje prizorov, ki slikajo današnji čas, odtujenost, izgubljenost in nezmožnost sodelovanja. Teme niso strogo ograjene in tako natančno razvrščene, veliko je še drugih motivov. Knjiga je zato zelo odprta za različna branja, še meni se zdi marsikje enigmatična.

V čem, na primer?

Bil sem vprašan, denimo, zakaj se v romanu tolikokrat pojavijo enciklopedije. Šele takrat sem začel razmišljati o tem. Sem hotel povedati, da danes omalovažujemo znanje, da nam zadoščajo že govorice, ugibanja in zarote? Ali pa to oklepanje nečesa prastarega, neuporabnega – enciklopedije so tiskane v Trafikantu nerazumljivem jeziku in neberljivi pisavi – cika na današnje vztrajanje pri stereotipih, poenostavljenih trditvah in starodavnih podobah? Gre morda celo za nostalgijo za časi, ko ničvredne informacije še niso poplavile vsega, ko si je bilo lažje ustvariti podobo nečesa ali nekoga. V časih alternativnih dejstev najbrž ničesar več ni mogoče splošno veljavno opisati z leksikalnim geslom.

Marsičesa ne znam razumsko utemeljiti, zgodba ni znanstveno besedilo, v katerem naj bi bil vzročno-posledični preplet popoln, pisanje večkrat bolj spominja na alkimijo.

Pri vaši založbi so poudarili, da se ta roman razlikuje od vseh vaših dosedanjih del. Kakšen vzgib je za tem?

Oznaka se najbrž nanaša na zgradbo, saj je v prejšnjih delih pripoved sledila teku časa, tokratna pa je razlomljena.

Meni se knjiga v določenem pogledu zdi tudi politična. Oblastniki imajo radi sledilce in glasne navijače, ne marajo pa tistih, ki opazujejo, razmišljajo, dvomijo

in nasprotujejo.

Kako ste jo pletli?

Moji zgodbeni načrti so vedno precej majavi. Nekatere začetne­ namere se med razvijanjem zgodbe pokažejo za slabe, celo nemogoče, marsikaj se spremeni. Pisanje ni zapisovanje, ampak je razmišljanje, zraven se pritaknejo celo stvari, ki sem jih delal ali razmišljal kdaj prej. Pri pisanju Trafikanta je bilo to še bolj izrazito kot pri prejšnjih delih.

Najprej in povsem samostojno je nastala temna pravljica Optik Panoptik. Razmišljal sem celo, da bi jo ob šestdesetletnici izdal kot darilno knjižico. Knjiga je začela nastajati z izmišljanjem prizorov komunikacijskih šumov, okolja pohabljenega sporazumevanja. To je tema, s katero sem se ukvarjal ob prvih kratkih zgodbah, ki so izšle v zbirki Šumijo besede domače. Šele na tej točki sem se odločil za zgradbo, kakršno ima zdaj že natisnjena knjiga.

Zakaj se vam je takšna vrsta pripovedi zdela pomembna za portretiranje današnjega časa?

Predvsem zaradi divjosti in eksplozivnosti, ki ga poseljujeta. Včerajšnja pravila in vrednote pospešeno razpadajo, največ šteje surova moč, močnejši lahko nekaznovano tepe šibkejšega. Nasilništvo je odlika, grobijani se, stoječ na betonskih podrtijah in človeških ruševinah, oglašujejo za pravičnike in zase brezsramno zahtevajo hvalo in nagrade. Kot bi se Nič ni resnično, vse je dovoljeno iz Bartolovega Alamuta precedilo v dejanskost.

V romanu srečamo več likov, izstopata pa Trafikant in Dervish­ Devetak. Kakšno je razmerje med njima ter kako ste s tem oblikovali asimetrijo vprašanja razmerja med političnim uporom in ­gospodarsko nemočjo?

Voditelj nekega literarnega večera mi je povedal, kako je po spletu iskal Dervisha Devetaka, ker je zgodbeno dogajanje datumsko natančno označeno in pade v čas epidemije korone. Zato najprej, da sta oba lika izmišljena. Dervish se bori proti represivni politični oblasti, po smrti pa postane romaneskni lik. Da bi knjiga lahko izšla, ga pisatelj preobrazi v popolno nasprotje pogubljenega vstajnika, v nedejavnega Trafikanta, ki se v razpadajočem kiosku na robu prav take soseske skriva pred ljudmi in dogajanjem. Ker nehote prekriža načrte mogočnikom, tokrat iz kapitalskih vrst, jim tudi skoraj neslišen in umaknjen v globino in temino kioska ne more ubežati.

Kakšna je vloga tega kioska pri ponazarjanju širših družbenih procesov?

Trafikantu je zatočišče, v globini njegove majhnosti se počuti varno, za mimoidoče pa je spovednica, v kateri v temo onkraj prodajne line odlagajo svoje tegobe, strahove, razočaranja, jezo, sume, ki gradijo Trafikantov zemljevid sveta. Med občutji najbolj izstopa tujost. Trafikant je v njej odraščal, ne more je preseči v odnosu do Pekovke, leta opazuje upokojeno delavko in bolehnega avtomehanika, ki ne znata skrčiti razdalje med njima. Pravzaprav sem mu prihranil samo zadnji prizor, ker se odvije nedaleč stran in natanko takrat, ko on poleti v svetlobo.

Kritik Robert Kuret je v Književnih listih zapisal, da roman razume skozi prizmo apolitizacije (literature in na splošno). Je prikazana zgolj kot simptom ali jo tudi sam reproducira?

Meni se knjiga v določenem pogledu zdi tudi politična. Resda ni manifest, če sprašujete po njeni agitacijski moči, in spremna beseda ni sociološka analiza stanja in razmerij. Nima potenciala, da bi lahko spreminjala stvarnost, če knjige to zmožnost sploh (še) imajo, odpira pa vrata, da vstopamo v misli in občutja drugih, napeljuje k razmišljanju. V tem smislu je politična, oblastniki imajo radi sledilce in glasne navijače, ne marajo pa tistih, ki opazujejo, razmišljajo, dvomijo in nasprotujejo.

»Bil sem vprašan, denimo, zakaj se v romanu tolikokrat pojavijo enciklopedije. Šele takrat sem začel razmišljati o tem,« pravi Roman Rozina. FOTO: Blaž Samec

Mene je pritegnilo predvsem razmišljanje o stanju sodobnih medijev, o naravi novinarskega dela, lastništvu medijev ter prihodnosti teh v kontekstu UI. Tudi študijo o ozadju romana Trafikant zaupate novinarki – Romani Rozin.

Digitalizacija, nove tehnologije in kanali sporočanja so močno pretresli tradicionalne medije in nanje oprte navade. Že naštevanje skrbi in težav bi vzelo preveč prostora: pomanjkanje verodostojnosti, lažne informacije in manipulacije, neznana lastniška razmerja, skriti plačniki, umetna inteligenca in algoritmi … V knjigi je prizor, ko Trafikanta tlači mora, dostavljavci so mu namesto časopisov pripeljali snopiče nepotiskanih listov. Upam, da bodo mlajši bralci čez leta še razumeli njegov strah.

Stanje seveda dobro razumete, ker ste bili novinar. Kakšno prihodnost napovedujete temu poklicu?

Upam, da bo novinarstvo, ki gradi na resnici, preverjanju informacij, objektivnosti, etičnosti, pogumu in podobnih postulatih, obstalo in bo vsakomur dostopno. Da ne bodo vsi mediji postali zagovorniki določenih interesnih skupin, kajti v tem primeru je jasno, da bodo na strani oblastnikov in zelo bogatih, ki bodo medije lahko vzdrževali. Močno upam tudi, da bodo medije še naprej ustvarjali ljudje in ne stroji.

V Trafikantu se možnost upora proti oblastnikom in kapitalu zdi nemogoča, zato morda celo nesmiselna. Pa vendar – kako preživeti v neizprosnem svetu?

Morda je vse bolj nemogoča, ni pa nujno nesmiselna. V novi resničnosti, v kateri je moč vse bolj zgoščena in podprta z brezkrajnimi količinami uničujočega orožja in tehnologijami, ki omogočajo popoln nadzor nad ravnanji slehernika, davidi skorajda ne morejo več presenetiti goljatov. Ker me je ta primerjava popeljala v Izrael: skoraj nemogoče je, da bi kateri od humanitarnih flotilj uspelo prebiti pomorsko zaporo Gaze, a jih to ne naredi nesmiselne. Vsak čoln, tako kot vsaka udeležba na protestu, vsak podpis pod peticijami, vsaka izobešena zastava so drobni madeži rje, ki bo nekoč razžrla železno peto hudodelskega režima. Ne poznam boljšega odgovora, žal.