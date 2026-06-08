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    Vesna Lemaić: Družbeni kontekst je gonilo vseh nas

    Nominiranka za kresnika Vesna Lemaić je Obraz umestila v tovarno Rog, kjer je delovala deset let. Tam je preživela ogromno časa, zgodba pa je izmišljena.
    Proces pisanja nas osredotoči, misli postanejo manj mimobežne, asociacije bolj nadzorovane, zato je pisanje res dobro za razmišljanje, pravi Vesna Lemaić. FOTO: Blaž Samec
    Galerija
    Proces pisanja nas osredotoči, misli postanejo manj mimobežne, asociacije bolj nadzorovane, zato je pisanje res dobro za razmišljanje, pravi Vesna Lemaić. FOTO: Blaž Samec
    Mirt Bezlaj
    8. 6. 2026 | 05:00
    10:27
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    Že s prvo kratkoprozno zbirko­ Popularne zgodbe je Vesna Lemaić­ leta 2008 pobrala večino­ literarnih nagrad. Kmalu zatem­ je izdala romana Odlagališče (2010) ter Kokoška in ptiči (2014), nato še dve kratkoprozni zbirki,­ Dobrodošli (2018) in Trznil je, odprla je oko (2022), čeprav bi ju najbrž lahko brali tudi kot roman. Obraz je žanrska grozljivka in družbenokritični socialni roman obenem. V napeti zgodbi z veliko senzibilnosti razkriva strahove mlajše generacije, ki v vse bolj gentrificiranem mestu po meri turistov čedalje težje najde prostor zase.

    S pisatelji se je zmeraj težko pogovarjati o prebranem romanu, saj so vse, kar je pomembno, že povedali v knjigi.

    Tudi jaz imam vedno težavo s tem. Po tem, ko sem toliko časa vložila v nastajanje knjige in se tako dolgo ukvarjala s tem, da je, kar je zapisano, čim bolj strnjeno, po tem, ko sem šla stokrat skozi roman, da ne bi bil preobložen, mi je zelo težko odgovarjati na vprašanja. Zdi se mi, da bo, karkoli bom povedala, veliko slabše od romana, s katerim sem se tako dolgo ukvarjala.

    Kako dolgo ste ga pisali?

    Težko rečem, začela sem ga pisati med širjenjem koronavirusa, ko sem bila na pisateljski rezidenci v Skopju. Imela sem mesec sklenjenega časa, kar je najboljše za začetek pisanja knjige. Če nimam časa, da bi se lahko posvetila le pisanju, me preskakovanje med različnimi obveznostmi hitro vrže iz pravega občutja, in potem se je težko splaziti nazaj v knjigo.

    Želela sem si napisati žanrski roman, da bi se tako premaknila od prejšnje, nežanrske knjige. Od žanrov mi je najbliže grozljivka, verjetno zato, ker mi ponuja eskapizem.

    Menda ste ga napisali v enem mesecu?

    Ne, seveda ne, takrat sem le začela pisati. Vmes sem se ukvarjala še s svojo prejšnjo knjigo, zato težko rečem, koliko časa mi je vzelo pisanje, nedvomno zelo veliko.

    Nekoč ste dejali, da se pri pisanju pogosto soočate z blokadami. Ste imeli tudi pri pisanju Obraza težave?

    Še vedno se spopadam s strahom pred belim zaslonom in bojaznijo, da mi ideje ne bo uspelo prenesti v besede. S tem strahom in negotovostjo se vsakič znova soočim. Pred pisanjem se mi še vedno dogajajo psihodrame, res pa je, da niso več tako intenzivne, kot so bile nekoč.

    Zaradi lahkotnosti in neobremenjenosti sloga roman daje vtis, da ste ga zlahka napisali. Pravzaprav me je slog bolj spominjal na sodobno ameriško književnost kot na romane, ki so pisani v slovenščini.

    Zelo počasi berem in dogaja se mi, da se ujamem v zanko in vedno znova prebiram en in isti odstavek, dokler se moj notranji nemir ne umiri. Šele potem lahko berem naprej. Zaradi večkratnega branja posameznih odstavkov sem spoznala, kako pogosto so besedila preobremenjena. Ne maram prenabuhlega sloga in nepotrebnih modrovanj. Zaradi tega poskušam svoje besedilo vedno čim bolj izčistiti nepotrebnega. Kar se tiče ameriške književnosti, se gotovo pozna, da sem prebrala kar nekaj ameriških grozljivih romanov in kratkih zgodb.

    Grozljivi romani so v slovenski literaturi, z nekaj izjemami, še vedno razmeroma redki.

    Želela sem si napisati žanrski roman, da bi se tako premaknila od svoje prejšnje, nežanrske knjige. Od žanrov mi je najbliže grozljivka, verjetno zato, ker mi ponuja eskapizem. Priznam, da berem knjige, ne le grozljivk, predvsem zato, da začasno pobegnem od tukaj in zdaj ali od sebe.

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    Nominiranci za kresnika: Pisanje se začne z opazovanjem

    Kljub temu so vaše knjige, vključno z Obrazom, pogosto družbeno angažirane.

    Ko berem, mi je všeč, kadar umestitev v družbeni kontekst pojasnjuje, zakaj se neka oseba odloča, kot se, ne da bi avtor to moral dodatno pojasnjevati. Družbeni kontekst je bistveno gonilo vseh nas. Določa, kako delujemo, zato je pomemben, ne le ko pišem o temah, ki se me neposredno dotikajo, temveč tudi pri temah, ki se dotikajo ljudi, ki me obdajajo. Zakoreninjenost v tukaj in zdaj, pa tudi v preteklost, je zelo pomembna. Treba je poskušati razumeti, kaj se dogaja okoli nas, čeprav je to pogosto težko.

    Včasih se mi zdi, da grozljivke, vsej fantastičnosti navkljub, mnogo bolje opisujejo resnico dogajanja okoli nas kot nežanrski romani, ki so kljub realističnosti pogosto mnogo bolj eskapistični.

    Pri ameriški žanrski grozljivki me zelo moti, da je groza pogosto uporabljena kot potrjevanje obstoječega družbenega reda. Tako v knjigah kot v filmih je razširjen kliše, da najprej umre dekle, ki je najbolj sproščeno glede seksa. Drug tak kliše je ponovna vzpostavitev idealne družine. Pri žanrski literaturi ne maram klišejev, raje imam, da me vedno znova preseneti. Na srečo so v zadnjem času v ZDA bolj v ospredju grozljivke, ki jih pišejo staroselski pisatelji, in te dajejo žanru drug kontekst. Grozljivke izrekajo izkušnjo nelagodja bivanja v svetu, ki je v resnici močno prisotna v vsakem od nas.

    Priznam, da berem knjige, ne le grozljivk, predvsem zato, da začasno pobegnem od tukaj in zdaj ali od sebe, pravi Vesna Lemaić. FOTO: Blaž Samec
    Priznam, da berem knjige, ne le grozljivk, predvsem zato, da začasno pobegnem od tukaj in zdaj ali od sebe, pravi Vesna Lemaić. FOTO: Blaž Samec

    V vašem romanu se zdi, da je groza, ki izhaja iz, recimo temu, žanrske fikcije, v resnici manj grozna od groze, ki jo v vaših likih vzbujajo resnične grožnje, kot so izguba službe, stanovanja, prijateljev ali rušenje tovarne Rog.

    Situacije, v katerih živimo, so pogosto tako absurdne, da so vir groze. Stanovanjska stiska je tema, ki v romanu ves čas seka iz ozadja. V Ljubljani se vsak mesec dogaja rop najemnikov, kajti ko se najemnine približajo polovici mesečnega zaslužka, jih ni mogoče opisati drugače kot rop. Vsak človek, ne glede na to, ali ima službo ali ne, bi moral imeti zagotovljen prostor, ki mu lahko reče dom. Ne zatočišče v smislu vlažne in plesnive kleti, v katero je v stiski vlomil, ampak normalen bivalni prostor.

    Odziv na to težavo, tudi v vašem romanu, je skvoterstvo.

    ​Skvoti so eksperiment v sobivanju, saj v njih preizkušamo drugačne medčloveške odnose, onkraj hierarhij. Poskušamo premišljati razmerja moči, ki nastanejo zaradi različnih okoliščin, vendar takšno sobivanje ni enostavno. V otroštvo in šolo smo socializirani drugače. V skvotih se na novo učimo sobivanja in pri tem seveda delamo napake. Včasih se zdi, da se ene in iste težave ponavljajo v neskončnost in se ni mogoče premakniti nikamor, včasih so skvoti lahko resnično srečno kaotični. V Rogu sem delovala deset let, tam sem preživela ogromno časa, zato sem vanj umestila roman, seveda pa je zgodba izmišljena.

    Prvo knjigo ste izdali po delavnici kreativnega pisanja Andreja Blatnika, zdaj te vodite tudi sami. Kaj dajo pisatelju takšne ­delavnice?

    Blatnikove delavnice so bile odlične, saj je znal združevati teorijo naracije s prakso pisanja. Delavnica je bila zame pomembna spodbuda. Proces pisanja nas osredotoči, misli postanejo manj mimobežne, asociacije bolj nadzorovane, zato je pisanje res dobro za razmišljanje. Zdi se mi pomembno pisati, tudi če iz tega na koncu ne nastane knjiga. Ko vodim delavnice, poskušam udeležence predvsem čim bolj spodbujati.

    Proces pisanja nas osredotoči, misli postanejo manj mimobežne, asociacije bolj nadzorovane, zato je pisanje res dobro za razmišljanje.

    Dobili ste že kopico literarnih nagrad. Kaj je ključno za tak uspeh?

    Večino zgodb iz prve knjige smo obravnavali na delavnicah. Komentarje, s katerimi sem nato predelovala zgodbe, sem dobila od desetih ljudi, kar je neprecenljivo.­ Ključno je bilo tudi, da nisem bila časovno omejena. Za pisanje dobre knjige je potreben čas in verjetno bi bila marsikatera knjiga boljša, če bi imeli pisatelji več časa. Za ohranitev pravice do plačila socialnih prispevkov moramo objaviti dve knjigi v petih letih, kar je zame velika težava.

    Kljub temu je za slovenske ­razmere Obraz nadpovprečno dolg roman.

    Če ga primerjamo z angloameriškimi romani, ki so velikokrat pravi špehci, bi rekla, da je nekje vmes, ne dolg ne kratek. Veliko časa in truda sem porabila, da bi bil čim bolj berljiv. Ker obravnavam težke teme, se mi je zdelo, da je berljivost pomembna. Pri žanrskih romanih imam rada, da je branje napeto.

    Torej lahko naslednji roman pričakujemo v nekaj letih? Ga že pišete?

    Morala ga bom, vendar še ne vem, o čem. Čakam, da me nekaj zagrabi. Ne morem pisati v prazno.

    Je treba zanimivo živeti, denimo v skvotu, da doživite situacije, ki kličejo po literarni obravnavi?

    Dovolj je, da zapustimo cono udobja. Seveda pa me situacije, ki jih ne morem nadzorovati ali obvladati, strašijo, zato se vsakič znova zatečem nazaj vanjo. Predvsem je bistveno, da smo odprti za dogajanje okoli nas. Zaradi tega sem se odrekla pametnemu telefonu. Raje opazujem okoli sebe in prisluškujem drugim.

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