26. izdaja filmskega festivala samo po spletu

S projekcijo filma Koncentriši se, baba bosanskega režiserja Pjera Žalice se jutri začenja sarajevski filmski festival. Tokrat bo zaradi izredno slabe epidemiološke slike prvič v četrtstoletni zgodovini – festival so prvič organizirali leta 1995 sredi vojne vihre, da bi ohranili multikulturni značaj mesta, promovirali umetnost in na noge postavili segmente civilne družbe – potekal izključno po spletu.Poleg premišljene selekcije filmov in gostovanj uglednih in tudi zvezdniških igralcev in režiserjev je bil sarajevski festival med drugim ena najpomembnejših platform za filmski posel v Jugovzhodni Evropi, tako da bo škoda ...