98. podelitev oskarjev: napovedujejo tesen boj do zadnje odprte kuverte

Postanite naročnik | že od 14,99 €
Čeprav je tokrat v igri za nagrade ameriške akademije za filmsko umetnost in znanost sorazmerno malo filmov, se zdi, da je izid bolj nepredvidljiv kot že leta. Glavno vprašanje, s katerim so se pred podelitvijo, ki bo v noči na ponedeljek po našem času, ukvarjali mediji, je bilo: Paul Thomas Anderson in Ena bitka za drugo ali Ryan Coogler in Grešniki. Slednji je zbral rekordno število nominacij. Dobil jih je 16, dve več, kot je dosedanji rekord, ki si ga delijo Dežela La La, Titanik in Vse o Evi.
Že ob razglasitvi nominacij smo večkrat prebrali, da so na 98. podelitvi oskarjev, ki jo bo drugič vodil Conan O'Brien, končno v ospredju žanrski filmi. Mednje gotovo sodi največkrat nominirani film, ki ga največkrat opredeljujejo kot vampirsko, gotsko grozljivko in zgodovinsko dramo z močnimi glasbenimi vložki. Podobno se med različnimi žanri gledalec izgubi ob filmu Ena bitka za drugo, ki je na prvi pogled politični triler, hkrati pa tudi družinska drama in komedija zmešnjav.
Njegov zadnji film je dobil glavne nagrade na več podelitvah, med drugim bafto, zlati globus in nagrado cehov režiserjev in producentov. Slednja skupina je še posebej močen napovedovalec uspeha za najboljši film.
Nekaj manj uspeha na podelitvah je morda doživel žanrski hibrid Ryana Cooglerja, ki je pritegnil pozornost s filmom Črni panter in bi lahko postal prvi temnopolti zmagovalec v kategoriji za najboljšega režiserja v skoraj stoletni zgodovini oskarjev; do zdaj je šele sedmi, ki je bil nominiran. Marsikateri filmski kolumnist v prid Grešnikom navaja tudi dejstvo, da je oskarje pritegnila energija, kakršne že dolgo niso doživeli.
Toda vsi vemo, da so tudi podelitve teh mainstreamovskih filmskih nagrad nepredvidljive in da pričakovani zmagovalci hitro postanejo poraženci. Spomnimo se samo filmov, kot so Barva škrlata, Tolpe New Yorka in Pravi pogum – vsi so nanizali po enajst oziroma deset nominacij, a ostali brez nagrad.
Tako je mogoče pritegniti misli kolumnista revije Variety Claytona Davisa za AFP: »Dokler ne bo odprta zadnja kuverta za najboljši film, ne bomo vedeli, kdo bo zmagal.«
Tudi če bo Ryan Coogler izgubil v bitki za najboljšega režiserja ali najboljši film, je slišati napovedi, da če mu je kaj zagotovljeno, je to zmaga v kategoriji za najboljši izvirni scenarij. Veliko možnosti napovedujejo tudi Michaelu B. Jordanu za kipec za najboljšo glavno moško vlogo (v resnici je igral kar dve).
Če govorimo o najboljši glavni igralki, se zdi, da je premoč že pokazala irska igralka Jessie Buckley z vlogo Shakespearove žene v filmu Hamnet režiserke Chloé Zhao. Kot zanimivost: njena konkurentka je 37-letna Emma Stone (Bugonija), najmlajša ženska, ki je prejela sedem nominacij za oskarja (in doslej dva oskarja), s čimer je prehitela Meryl Streep.
Sean Penn, ki je nominiran za stransko moško vlogo (Ena bitka za drugo), lovi tretjega oskarja. Tako bi se izenačil (spet) z Meryl Streep, Frances McDormand, Jackom Nicholsonom, Danielom Day-Lewisom, Ingrid Bergman in Walterjem Brennanom. Štiri oskarje za igro ima za zdaj le Katharine Hepburn.
Najboljši film
Bugonija
Frankenstein
F1
Hamnet
Veličastni Marty
Ena bitka za drugo
Tajni agent
Sentimentalna vrednost
Grešniki
Vlak sanj
Najboljši igralec v glavni vlogi
Timothée Chalamet, Veličastni Marty
Leonardo DiCaprio, Ena bitka za drugo
Ethan Hawke, Blue Moon
Michael B. Jordan, Grešniki
Wagner Moura, Tajni agent
Najboljša igralka v glavni vlogi
Jessie Buckley, Hamnet
Rose Byrne, Če bi imela noge, bi te brcnila
Kate Hudson, Song Sung Blue
Renate Reinsve, Sentimentalna vrednost
Emma Stone, Bugonija
Najboljši režiser
Paul Thomas Anderson, Ena bitka za drugo
Ryan Coogler, Grešniki
Josh Safdie, Veličastni Marty
Joachim Trier, Sentimentalna vrednost
Chloé Zhao, Hamnet
Najboljši izvirni scenarij
Blue Moon
Bila je samo nesreča
Veličastni Marty
Sentimentalna vrednost
Grešniki
Najboljši prirejeni scenarij
Bugonija
Frankenstein
Hamnet
Ena bitka za drugo
Vlak sanj
Komentarji