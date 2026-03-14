98. podelitev oskarjev: napovedujejo tesen boj do zadnje odprte kuverte

Čeprav je tokrat v igri za nagrade ameriške akademije za filmsko umetnost in znanost sorazmerno malo filmov, se zdi, da je izid bolj nepredvidljiv kot že leta. Glavno vprašanje, s katerim so se pred podelitvijo, ki bo v noči na ponedeljek po našem času, ukvarjali mediji, je bilo: Paul Thomas Anderson in Ena bitka za drugo ali Ryan Coogler in Grešniki. Slednji je zbral rekordno število nominacij. Dobil jih je 16, dve več, kot je dosedanji rekord, ki si ga delijo Dežela La La, Titanik in Vse o Evi.

Že ob razglasitvi nominacij smo večkrat prebrali, da so na 98. podelitvi oskarjev, ki jo bo drugič vodil Conan O'Brien, končno v ospredju žanrski filmi. Mednje gotovo sodi največkrat nominirani film, ki ga največkrat opredeljujejo kot vampirsko, gotsko grozljivko in zgodovinsko dramo z močnimi glasbenimi vložki. Podobno se med različnimi žanri gledalec izgubi ob filmu Ena bitka za drugo, ki je na prvi pogled politični triler, hkrati pa tudi družinska drama in komedija zmešnjav.

14 nominacij, a doslej brez oskarja

Njegov film je sicer dobil kar šest baft.

Čeprav med nominiranci najdemo tudi nekaj izrazito žanrskih kandidatov, denimo znanstvenofantastično Bugonijoin še eno grozljivko, Frankesteina, se vsaj po stavnicah in medijskih analizah zdi, da sta v bitki za zmago le filma Paula Thomasa Andersona in Ryana Cooglerja. Stavnice več možnosti napovedujejo prvemu, režiserju, ki se je podpisal pod naslove, kot so Vroče noči, Magnolija, Tekla bo kri, Gospodar in Fantomska nit ter velja za eno od največjih imen ameriške kinematografije svoje generacije. Doslej je nanizal 14 nominacij za oskarja (vključno s tremi za tokratni film), a nikoli ni zmagal.

Njegov zadnji film je dobil glavne nagrade na več podelitvah, med drugim bafto, zlati globus in nagrado cehov režiserjev in producentov. Slednja skupina je še posebej močen napovedovalec uspeha za najboljši film.

Nekaj manj uspeha na podelitvah je morda doživel žanrski hibrid Ryana Cooglerja, ki je pritegnil pozornost s filmom Črni panter in bi lahko postal prvi temnopolti zmagovalec v kategoriji za najboljšega režiserja v skoraj stoletni zgodovini oskarjev; do zdaj je šele sedmi, ki je bil nominiran. Marsikateri filmski kolumnist v prid Grešnikom navaja tudi dejstvo, da je oskarje pritegnila energija, kakršne že dolgo niso doživeli.

Toda vsi vemo, da so tudi podelitve teh mainstreamovskih filmskih nagrad nepredvidljive in da pričakovani zmagovalci hitro postanejo poraženci. Spomnimo se samo filmov, kot so Barva škrlata, Tolpe New Yorka in Pravi pogum – vsi so nanizali po enajst oziroma deset nominacij, a ostali brez nagrad.

Tako je mogoče pritegniti misli kolumnista revije Variety Claytona Davisa za AFP: »Dokler ne bo odprta zadnja kuverta za najboljši film, ne bomo vedeli, kdo bo zmagal.«

Rekorderji

Tudi če bo Ryan Coogler izgubil v bitki za najboljšega režiserja ali najboljši film, je slišati napovedi, da če mu je kaj zagotovljeno, je to zmaga v kategoriji za najboljši izvirni scenarij. Veliko možnosti napovedujejo tudi Michaelu B. Jordanu za kipec za najboljšo glavno moško vlogo (v resnici je igral kar dve).

Ekipa filma Grešniki je slavila na podelitvi nagrad igralskega ceha.

Če govorimo o najboljši glavni igralki, se zdi, da je premoč že pokazala irska igralka Jessie Buckley z vlogo Shakespearove žene v filmu Hamnet režiserke Chloé Zhao. Kot zanimivost: njena konkurentka je 37-letna Emma Stone (Bugonija), najmlajša ženska, ki je prejela sedem nominacij za oskarja (in doslej dva oskarja), s čimer je prehitela Meryl Streep.

Sean Penn, ki je nominiran za stransko moško vlogo (Ena bitka za drugo), lovi tretjega oskarja. Tako bi se izenačil (spet) z Meryl Streep, Frances McDormand, Jackom Nicholsonom, Danielom Day-Lewisom, Ingrid Bergman in Walterjem Brennanom. Štiri oskarje za igro ima za zdaj le Katharine Hepburn.

stat. oskarji