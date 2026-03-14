    98. podelitev oskarjev: napovedujejo tesen boj do zadnje odprte kuverte

    Podelitev bo danes ponoči. V zadnjih dneh sta bila v ospredju dva filma: Ena bitka za drugo in Grešniki.
    Zlati kipci so pripravljeni. Podelili jih bodo v noči na ponedeljek (po našem času) v gledališču Dolby v Hollywoodu. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters
    Galerija
    Zlati kipci so pripravljeni. Podelili jih bodo v noči na ponedeljek (po našem času) v gledališču Dolby v Hollywoodu. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters
    Simona Bandur
    14. 3. 2026 | 05:00
    6:24
    A+A-

    Čeprav je tokrat v igri za nagrade ameriške akademije za filmsko umetnost in znanost sorazmerno malo filmov, se zdi, da je izid bolj nepredvidljiv kot že leta. Glavno vprašanje, s katerim so se pred podelitvijo, ki bo v noči na ponedeljek po našem času, ukvarjali mediji, je bilo: Paul Thomas Anderson in Ena bitka za drugo ali Ryan Coogler in Grešniki. Slednji je zbral rekordno število nominacij. Dobil jih je 16, dve več, kot je dosedanji rekord, ki si ga delijo Dežela La La, Titanik in Vse o Evi.

    Hollywoodski zvezdnik udaril mimo, umetniki so ga postavili na realna tla

    Že ob razglasitvi nominacij smo večkrat prebrali, da so na 98. podelitvi oskarjev, ki jo bo drugič vodil Conan O'Brien, končno v ospredju žanrski filmi. Mednje gotovo sodi največkrat nominirani film, ki ga največkrat opredeljujejo kot vampirsko, gotsko grozljivko in zgodovinsko dramo z močnimi glasbenimi vložki. Podobno se med različnimi žanri gledalec izgubi ob filmu Ena bitka za drugo, ki je na prvi pogled politični triler, hkrati pa tudi družinska drama in komedija zmešnjav.

    14 nominacij, a doslej brez oskarja

    Tako polnih rok je Paul Thomas Anderson odšel s podelitve britanskih filmskih nagrad. Njegov film je sicer dobil kar šest baft. FOTO: Suzanne Plunkett/Reuters
    Tako polnih rok je Paul Thomas Anderson odšel s podelitve britanskih filmskih nagrad. Njegov film je sicer dobil kar šest baft. FOTO: Suzanne Plunkett/Reuters
    Čeprav med nominiranci najdemo tudi nekaj izrazito žanrskih kandidatov, denimo znanstvenofantastično Bugonijo Jorgosa Lantimosa in še eno grozljivko, Frankesteina Guillerma del Tora, se vsaj po stavnicah in medijskih analizah zdi, da sta v bitki za zmago le filma Paula Thomasa Andersona in Ryana Cooglerja. Stavnice več možnosti napovedujejo prvemu, režiserju, ki se je podpisal pod naslove, kot so Vroče noči, Magnolija, Tekla bo kri, Gospodar in Fantomska nit ter velja za eno od največjih imen ameriške kinematografije svoje generacije. Doslej je nanizal 14 nominacij za oskarja (vključno s tremi za tokratni film), a nikoli ni zmagal.

    Njegov zadnji film je dobil glavne nagrade na več podelitvah, med drugim bafto, zlati globus in nagrado cehov režiserjev in producentov. Slednja skupina je še posebej močen napovedovalec uspeha za najboljši film.

    Nekaj manj uspeha na podelitvah je morda doživel žanrski hibrid Ryana Cooglerja, ki je pritegnil pozornost s filmom Črni panter in bi lahko postal prvi temnopolti zmagovalec v kategoriji za najboljšega režiserja v skoraj stoletni zgodovini oskarjev; do zdaj je šele sedmi, ki je bil nominiran. Marsikateri filmski kolumnist v prid Grešnikom navaja tudi dejstvo, da je oskarje pritegnila energija, kakršne že dolgo niso doživeli.

    Zmagala Ena bitka za drugo, presenečenje igralec, ki je izrekel največ kletvic

    Toda vsi vemo, da so tudi podelitve teh mainstreamovskih filmskih nagrad nepredvidljive in da pričakovani zmagovalci hitro postanejo poraženci. Spomnimo se samo filmov, kot so Barva škrlata, Tolpe New Yorka in Pravi pogum – vsi so nanizali po enajst oziroma deset nominacij, a ostali brez nagrad.

    Tako je mogoče pritegniti misli kolumnista revije Variety Claytona Davisa za AFP: »Dokler ne bo odprta zadnja kuverta za najboljši film, ne bomo vedeli, kdo bo zmagal.«

    Rekorderji

    Tudi če bo Ryan Coogler izgubil v bitki za najboljšega režiserja ali najboljši film, je slišati napovedi, da če mu je kaj zagotovljeno, je to zmaga v kategoriji za najboljši izvirni scenarij. Veliko možnosti napovedujejo tudi Michaelu B. Jordanu za kipec za najboljšo glavno moško vlogo (v resnici je igral kar dve).

    Ekipa filma Grešniki je slavila na podelitvi nagrad igralskega ceha. FOTO: Daniel Cole/Reuters
    Ekipa filma Grešniki je slavila na podelitvi nagrad igralskega ceha. FOTO: Daniel Cole/Reuters

    Če govorimo o najboljši glavni igralki, se zdi, da je premoč že pokazala irska igralka Jessie Buckley z vlogo Shakespearove žene v filmu Hamnet režiserke Chloé Zhao. Kot zanimivost: njena konkurentka je 37-letna Emma Stone (Bugonija), najmlajša ženska, ki je prejela sedem nominacij za oskarja (in doslej dva oskarja), s čimer je prehitela Meryl Streep.

    Sean Penn, ki je nominiran za stransko moško vlogo (Ena bitka za drugo), lovi tretjega oskarja. Tako bi se izenačil (spet) z Meryl Streep, Frances McDormand, Jackom Nicholsonom, Danielom Day-Lewisom, Ingrid Bergman in Walterjem Brennanom. Štiri oskarje za igro ima za zdaj le Katharine Hepburn.

    stat. oskarji
    stat. oskarji

    Nominiranci v glavnih kategorijah

    Najboljši film

    Bugonija

    Frankenstein

    F1

    Hamnet

    Veličastni Marty

    Ena bitka za drugo

    Tajni agent

    Sentimentalna vrednost

    Grešniki

    Vlak sanj

     

    Najboljši igralec v glavni vlogi

    Timothée Chalamet, Veličastni Marty

    Leonardo DiCaprio, Ena bitka za drugo

    Ethan Hawke, Blue Moon

    Michael B. Jordan, Grešniki

    Wagner Moura, Tajni agent

     

    Najboljša igralka v glavni vlogi

    Jessie Buckley, Hamnet

    Rose Byrne, Če bi imela noge, bi te brcnila

    Kate Hudson, Song Sung Blue

    Renate Reinsve, Sentimentalna vrednost

    Emma Stone, Bugonija

     

    Najboljši režiser

    Paul Thomas Anderson, Ena bitka za drugo

    Ryan Coogler, Grešniki

    Josh Safdie, Veličastni Marty

    Joachim Trier, Sentimentalna vrednost

    Chloé Zhao, Hamnet

     

    Najboljši izvirni scenarij

    Blue Moon

    Bila je samo nesreča

    Veličastni Marty

    Sentimentalna vrednost

    Grešniki

     

    Najboljši prirejeni scenarij

    Bugonija

    Frankenstein

    Hamnet

    Ena bitka za drugo

    Vlak sanj

     

    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kako odločajo sodišča

    Kje bosta živeli hčerki Luke Dončića

    Razmerja med starši in otroki se presojajo po pravu države, katere državljani so, a mednarodni element situacijo lahko zaplete.
    Tanja Jaklič 12. 3. 2026 | 13:30
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Stalne kontrole Prevca so po trenerjevem mnenju že vprašljive

    Na znamenitem Holmenkollnu nad Oslom jutri kvalifikacije smučarskih skakalcev in skakalk za sobotni tekmi. Domnova diskvalifikacija še vedno odmeva.
    Miha Šimnovec 12. 3. 2026 | 19:50
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Konec zaroke

    Dončić prekinil molk: Gabrielo želel odpeljati v ZDA, posredovala je policija

    Luka Dončić je v izjavi za javnost potrdil konec zaroke z Anamario Goltes in predstavil tudi nekaj dogajanja iz ozadja.
    Nejc Grilc 11. 3. 2026 | 07:59
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Shiffrinova razkrila šokantna sporočila: Ti si ničvreden kos smeti

    Ameriška smučarska zvezdnica je objavila brutalne komentarje, ki jih je prejela med nedavnimi olimpijskimi igrami v Italiji.
    Miha Šimnovec 12. 3. 2026 | 13:18
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Bo to udarec za ameriške velikane?

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Pomladni popusti! Priskrbite si Windows 11 Pro za manj kot jutranjo kavo

    Če za izdelke MS plačujete polno ceno, zapravljate denar. Keysoff Spring Sale ponuja velike popuste za orodja MS brez omejitev količine.
    Promo Delo 12. 3. 2026 | 08:37
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Hernija diska: kdaj je operacija res zadnja možnost?

    Vas je neznosna bolečina v hrbtu priklenila na posteljo? Morda gre za hernijo diska – stanje, ki lahko brez rehabilitacije vodi do nepopravljivih posledic.
    Promo Delo 10. 3. 2026 | 08:29
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    HOTEL RAMONDA

    Luksuz in užitek pod mističnim Rtnjem

    Tako kot avtohtona cvetlica z gore, po kateri se imenuje, je hotel Ramonda skladno umeščen v naravni ambient in globoko navdihnjen z okoljem.
    Promo Delo 7. 3. 2026 | 11:30
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravniki in farmacevti

    Znani prejemniki Medisovih nagrad

    Med finalisti za priznanja zdravnikom in farmacevtom, ki poleg dela s pacienti še raziskujejo, tudi trije Slovenci.
    Milka Bizovičar 12. 3. 2026 | 20:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Energetske prenove stavb

    Energetska prenova ni strošek, ampak naložba

    Celovite prenove javnih in poslovnih stavb praviloma prinesejo od 30 do 60 odstotkov nižjo skupno rabo energije.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Energetska prenova ne koristi, če zatohlost rešujemo s prepihom

    Tri četrtine stavb v Evropi energetsko ni učinkovitih, sanacij je minimalno število, še te so pogosto neustrezne.
    Milka Bizovičar 28. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Evropa pred izbiro: digitalna suverenost ali digitalna kolonija?

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več

    Več iz teme

    oskarjifilmoskarji 2024Hollywoodfilmske nagradepodelitev oskarjevnominacijeAmeriška filmska akademija

    VEČ NOVIC
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Javno zdravstvo ne more biti ideologija. Lahko je le stroka

    Žrtvovati moramo prepožrešne dobavitelje in njihove glasove v vseh mogočih formah. Za dobro bolnika moramo biti pripravljeni transformirati celo ZZZS.
    14. 3. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Trnova pot izobraževanja zdravnikov specializantov

    Kateri zasebni zavod bi v takih razmerah še ostal visoko motiviran pri vlaganju prošenj za akreditacijo za izvajanje posameznih delov zdravniških specializacij.
    14. 3. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Podjetja

    Mostovi med podjetji, znanostjo in startupi

    Interdisciplinarna sodelovanja so pomembna za krepitev podjetniške in raziskovalne zmogljivosti Slovenije.
    Marjana Kristan Fazarinc 14. 3. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Karikatura
    Karikatura

    Politiki v naši hiši

    Soočenje: Šest strank, dva pogleda na razvoj države.
    Marko Kočevar 14. 3. 2026 | 05:55
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Na lekcije Kobeja Bryanta so pozabili, pri Dončiću ponavljajo napake

    Nagrado MVP v ligi NBA lahko Shaiu Gilgeous-Alexandru odnese le še poškodba. Candace Parker, prvakinja lige WNBA: Podcenjujete Dončića!
    Nejc Grilc 14. 3. 2026 | 05:10
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Podjetja

    Mostovi med podjetji, znanostjo in startupi

    Interdisciplinarna sodelovanja so pomembna za krepitev podjetniške in raziskovalne zmogljivosti Slovenije.
    Marjana Kristan Fazarinc 14. 3. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Karikatura
    Karikatura

    Politiki v naši hiši

    Soočenje: Šest strank, dva pogleda na razvoj države.
    Marko Kočevar 14. 3. 2026 | 05:55
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Na lekcije Kobeja Bryanta so pozabili, pri Dončiću ponavljajo napake

    Nagrado MVP v ligi NBA lahko Shaiu Gilgeous-Alexandru odnese le še poškodba. Candace Parker, prvakinja lige WNBA: Podcenjujete Dončića!
    Nejc Grilc 14. 3. 2026 | 05:10
    Preberite več
