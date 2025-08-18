Gajin svet se spremeni, ko ji ugrabijo mamo, zdravnico na misiji

V nadaljevanju preberite:

»Tako kot je odrasla Gaja, je tudi zgodba filma Gajin svet 3 dozorela. Izjemno sem ponosen in hvaležen celotni ekipi – igralski in tehnični – za profesionalnost, predanost in srčno delo. To je pristop, ki lahko rodi še veliko Gajinih svetov,« je (so)scenarist in režiser Peter Bratuša povedal o tretjem delu filma, ki sodi med naše najuspešnejše filmske franšize. Šestnajstletno Gajo spet upodablja Uma Štader, ki vstopa v novo živ­ljenjsko obdobje začetka srednje šole, prvih ljubezni in tudi prvih razočaranj.