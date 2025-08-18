  • Delo d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Film & TV

    Gajin svet se spremeni, ko ji ugrabijo mamo, zdravnico na misiji

    Gajin svet 3, projekt režiserja Petra Bratuše, je po filmu Kekec prvi slovenski film, ki je dobil tretji del.
    Sebastian Cavazza, ki spet igra očeta naslovne junakinje, ter režiser Peter Bratuša FOTO: Luka Pašič
    Galerija
    Sebastian Cavazza, ki spet igra očeta naslovne junakinje, ter režiser Peter Bratuša FOTO: Luka Pašič
    Peter Rak
    18. 8. 2025 | 11:09
    18. 8. 2025 | 11:18
    4:21
    V nadaljevanju preberite:

    »Tako kot je odrasla Gaja, je tudi zgodba filma Gajin svet 3 dozorela. Izjemno sem ponosen in hvaležen celotni ekipi – igralski in tehnični – za profesionalnost, predanost in srčno delo. To je pristop, ki lahko rodi še veliko Gajinih svetov,« je (so)scenarist in režiser Peter Bratuša povedal o tretjem delu filma, ki sodi med naše najuspešnejše filmske franšize. Šestnajstletno Gajo spet upodablja Uma Štader, ki vstopa v novo živ­ljenjsko obdobje začetka srednje šole, prvih ljubezni in tudi prvih razočaranj.

    Novice  |  Slovenija
    Podkast Supermoč

    Peter Bratuša in Špela Levičnik Oblak: On se boji premier, ona pajkov in kač

    Peter Bratuša je filmski režiser, Špela Levičnik Oblak se podpisuje pod scenarije njegovih filmov.
    Petra Kovič 25. 7. 2024 | 19:00
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Film & TV
    Vrnitev priljubljene serije

    Življenja Tomaža Kajzerja: Življenje ni le črno in belo

    Po desetih letih na male zaslone prihaja nova, druga sezona priljubljene – in prelomne – serije Življenja Tomaža Kajzerja.
    Nina Gostiša 4. 1. 2024 | 09:16
    Preberite več
    Photo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Gajin svet 2

    Zadnja klapa o novih dogodivščinah navihane najstnice Gaje

    V središču Ljubljane je ekipa pospravila kamere, zdaj gre film v postprodukcijo, v kinematografih čez eno leto.
    Simona Bandur 30. 9. 2021 | 08:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Vožnja

    Temačno izkustvo bivaka Ena. Potem ogenj

    Izkustvo gora je pogosto povezano s sončnim vremenom, visokogorje pa ponuja tudi temačne, celo moreče izkušnje.
    16. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Pisatelj Aleš Čar

    Da preživiš na tako brutalnem, grozljivem kraju, moraš nekaj nositi v sebi

    Padec je bil globok in klofuta močna. Zgodba Simona Dome, ki jo je v knjigo prelil Aleš Čar, je – čeprav trpka in na trenutke neverjetna – tudi poučna.
    Anja Intihar 16. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    ZDA in Rusija

    Vladimir Putin hoče natanko to, kar je nekoč zahteval Josip Stalin

    Putin ni človek miru, ampak mož vojne. Trump hoče mir. Zelenski hoče mir. Evropa hoče mir. Le Putin, ki je začel vojno, ga noče.
    Branko Soban 15. 8. 2025 | 10:30
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Savudrija

    Varnostniki, ki so v Savudriji napadli slovenske turiste, suspendirani

    Dva od napadenih sta zdravniško pomoč poiskala tudi v Sloveniji.
    17. 8. 2025 | 08:36
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Pol ducata golov

    Ob Neymarjevem jubileju sramota in solze razočaranja

    Slavni klub iz Sao Paola, ki je vzgojil velikana Peleja in zdajšnjega prvega zvezdnika, je v brazilskem prvenstvu doživel najhujši domači poraz.
    18. 8. 2025 | 11:29
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Socialni demokrati

    Štirje poslanci pozvali k razveljavitvi razpisa za nakup helikopterjev

    V sekciji reševalcev v zdravstvu opozarjajo, da njihova izhodišča in kriteriji v razpisu niso bili upoštevani.
    18. 8. 2025 | 11:16
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Film & TV
    Gajin svet 3

    Gajin svet se spremeni, ko ji ugrabijo mamo, zdravnico na misiji

    Gajin svet 3, projekt režiserja Petra Bratuše, je po filmu Kekec prvi slovenski film, ki je dobil tretji del.
    Peter Rak 18. 8. 2025 | 11:09
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Razmere na cestah

    Začela so se nova obširna obnovitvena dela, dopustniški zastoji do septembra

    Promet iz Razdrtega proti Vipavi bo do konca novembra potekal po vzporedni regionalni cesti.
    18. 8. 2025 | 10:57
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Pretep

    Za incident v Savudriji po navedbah združenja varnostnikov krivi Slovenci

    Celoten incident je bojda trajal dolgo časa, varnostniki pa naj bi Slovence pred tem trikrat opozorili in poklicali tudi policijo.
    18. 8. 2025 | 10:48
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Film & TV
    Gajin svet 3

    Gajin svet se spremeni, ko ji ugrabijo mamo, zdravnico na misiji

    Gajin svet 3, projekt režiserja Petra Bratuše, je po filmu Kekec prvi slovenski film, ki je dobil tretji del.
    Peter Rak 18. 8. 2025 | 11:09
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Razmere na cestah

    Začela so se nova obširna obnovitvena dela, dopustniški zastoji do septembra

    Promet iz Razdrtega proti Vipavi bo do konca novembra potekal po vzporedni regionalni cesti.
    18. 8. 2025 | 10:57
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Pretep

    Za incident v Savudriji po navedbah združenja varnostnikov krivi Slovenci

    Celoten incident je bojda trajal dolgo časa, varnostniki pa naj bi Slovence pred tem trikrat opozorili in poklicali tudi policijo.
    18. 8. 2025 | 10:48
    Preberite več
