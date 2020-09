FOTO:Aktivistke, sufražetke in pravičniki delavskega razreda

Deklica, s katero se je vse začelo

Strti ideali enakopravnosti spolov

Eleanor Marx, četrta hči Karla Marxa, aktivistka, publicistka, sindikalistka, sufražetka in borka proti otroškemu delu, postane izbranka filmske biografinje Susanne Nicchiarelli v filmu Miss Marx (Gospodična Marx).

Dobrodelnost pred umetnostjo

Festival se je prevesil v drugo polovico, in kot se je izrazil britanski igralec Jim Broadbent na novinarski konferenci: »Skoraj se zdi, kot da je vse normalno.« Posebne okoliščine, v katerih poteka festival, so terjale kompromise tudi pri programu in Benetke pomnijo že boljše tekmovalne filme. Zato letos bolj kot filmi, ki se potegujejo za zlatega leva, pozornost zbujajo naslovi iz drugih, netekmovalnih sekcij, med njimi sta Greta in The Duke (Vojvoda).Greto najdemo sredi razburkanega Atlantika avgusta 2019. Privezana na klop male regatne jadrnice se sredi oceanskih valov z resno zaskrbljenim obrazom zazira v obzorje brez kopnega. Sem se režiser Nathan Grossman vrne še pozneje, a film se zares začne dobro leto prej, na stockholmski ulici, pred parlamentom, kjer drobno dekletce s kitkami sedi na tleh ob transparentu »Šolski protest za podnebje«. Mladi švedski režiser s svojo skoraj skrito kamero snema, kako se ob deklici ustavljajo babice in ji prigovarjajo, naj gre nazaj v šolo, saj vendar protestiranje ni način, da se kam pride. Ne mine dolgo, da se nad petnajstletnico z jasnimi načeli in cilji za podnebne spremembe navdušijo mediji – ostalo je zgodovina.Z nekaj potezami Grossman zariše vrtinec, ki Greto v nekaj mesecih povzdigne v globalno senzacijo in pomembno govornico na mednarodnih okoljskih konferencah. Pri tem uporablja izključno svoj posneti material, ki se ga je v letu dni (sledil ji je od avgusta 2018 do septembra 2019) nabralo za dobrih sto ur. Zraven je, ko jo oče z avtom pelje na podnebno konferenco na Poljsko in v Strasbourg; tiho jo opazuje, kako se v hotelu živčno pripravlja na govor in odločno zavrača očetove predloge, kako mrzlično popravlja pravopisne napake, čeprav bo govor samo prebrala. Poleg je, ko mladi v njej spoznajo vzornico, ona pa v njih prijatelje; ujame jo, medtem ko se zabava ob tem, kaj pišejo in govorijo o njej njeni kritiki. Priča je neformalnemu pomenku med Greto in Macronom in tam je, ko ji v roko seže papež Frančišek. Sledi ji v palače svetovnih voditeljev, kjer se počuti neprijetno, kot da tja ne sodi, »ker je tam vse zlagano«, pove sama. In na koncu se z njo vkrca še na tekmovalno jadrnico (brez stranišča, tuša, kuhinje in z nekakšnimi nosili namesto postelje), s katero Greta prepluje Atlantik, da bi na podnebnem vrhu v Združenih narodih po tednih plovbe povsem izčrpana pred kamerami doživela manjši živčni zlom in v solzah zaklicala: »How dare you!« (Kako si drznete).Družino Thunberg je Grossman spoznal prek prijatelja in si pridobil Gretino zaupanje. Za leto dni je postal njena senca, kot režiser, snemalec in tonski mojster v eni osebi. »Vse skupaj je bilo videti precej neprofesionalno in priznam, da sem dvomila o tem, da bo film kaj prida,« je prek videoklica na novinarski konferenci v Benetkah povedala Greta. »Če bi bila to resna produkcija, sem si mislila, bi angažirali vsaj še snemalca tona.« No, ton je v filmu povsem soliden, take samorestrikcije si je naložil režiser sam, da bi ostal čim bolj neopažen in v slogu cinéma vérité posnel čim več pristnega materiala.K temu pripomorejo tudi ekskluzivni družinski domači posnetki in fotografije, ki jih z ganljivimi komentarji pospremi kar Greta sama. Pove, da je že zelo zgodaj začutila veliko odgovornost do okolja in da jo je od nekdaj motilo, da sta bila njena starša potrošniško naravnana. Že kot malčica je ugašala luči po hiši in iztikala kable iz vtičnic, da bi prihranila elektriko. Nekoč je v šoli videla naravovarstveni film in jo je tako prizadel, da je nehala jesti in piti. Dolgo ni imela prijateljev in nihče je ni vabil na rojstnodnevne zabave, zato je večino časa preživela s starši, psi in ponijem. »Rada ima red in rutino, ima skoraj fotografski spomin in zelo pozorna je na detajle. Če jo nekaj zanima, se lahko temu za dolgo časa povsem posveti,« njen oče medijem pojasnjuje simptome aspergerjevega sindroma. Oče je njen stalni spremljevalec in je do hčere skrben, ljubeč in potrpežljiv – kar, kot prikaže tudi film, včasih ni najlažje. Mama se pred kamero odpre le enkrat, ko s solzami sreče pove, da ne more verjeti, da se zdaj njena hčerka večkrat nasmeji.Filmu uspe vzpostaviti ravnovesje med javno podobo okoljske aktivistke, ki je z ostrimi, jasnimi nastopi postala glas generacije, in zasebnostjo zelo posebne, krhke, občutljive in sramežljive najstnice z inteligentnim smislom za humor, ki zna biti tudi prav očarljiva. Ne postavlja je na piedestal, česar se tudi sama skromno ves čas otepa. Tako to ni še en film o podnebnih spremembah, poln grozečih številk in grafov, ki napovedujejo kataklizmo, ampak oseben, intimen klic (k akciji). Saj s tem, ko postavi v ospredje krhko dekletce, evidentno nakaže, da teže podnebnega problema ne more nositi sama. Odgovornost za okolje moramo prevzeti vsi.Podobno kot Greta se je že pri rosnih letih za pravično ter odgovorno družbo začela zavzemati tudi Eleanor Marx, četrta hči Karla Marxa, aktivistka, publicistka, sindikalistka, sufražetka in borka proti otroškemu delu, ki postane, verjetno zaradi svojega nesrečnega konca, izbranka filmske biografinje Susanne Nicchiarelli v filmu Miss Marx (Gospodična Marx).Oče je na njene nazore močno vplival, urejala in prevajala je njegova dela, in kot so zapisali biografi, »zrasla skupaj s Kapitalom«. Po njegovi smrti leta 1883 (tukaj se film tudi začne) je sledila načelom komunizma, se zavzemala za delavske pravice, ustanovila Socialistično ligo in tesno sodelovala z Engelsom, s katerim sta delila podobno vizijo družbe v prihodnosti, enakopravne ne glede na spol. Prepričana je bila, da je zakon zastarela institucija, zgrajena iz ekonomske nuje. »Ženske so v odnosu z moškimi, podobno kot delavci z lastniki, v zatiranem položaju – žrtve organizirane metode izkoriščanja. Ta metoda je sila,« izjavi igralka Romola Garai v naslovni vlogi.Italijanska režiserka Susanna Nicchiarelli, ki je pred tremi leti v Benetkah predstavljala film Nico, 1988 (o drugem delu življenja popart ikone iz Warholove Tovarne), gospodično Marx vidi kot pionirsko punkerico. Viktorijanska kostumska drama ima tako punkovsko glasbeno kuliso, ki služi kot moderni most s sodobnostjo, skupaj z zanimivimi režiserkinimi prijemi – Tussy (kakor so ljubkovalno klicali Eleanoro) včasih »prebije četrto steno« in nam v kamero na hitro pojasni osnove razrednega boja, za boljšo nazornost pa poskrbijo arhivske fotografije in posnetki delavcev v tovarnah.A žal v filmu kaj več od osnovnih, pamfletnih orisov njenega političnega aktivizma ni. Kot da nas film o njenih zaslugah in prizadevanjih ne bi zanimal tako kot njeno zasebno čustvovanje. Nicchiarellijeva se namreč v veliki meri osredotoči na Tussyjino koruzništvo s socialističnim tovarišem Edwardom Avelingom (Patrick Kennedy), boemom, ženskarjem, zastonjkarjem in odvisnikom od opija, ki jo na koncu z varanjem in lažmi pahne v samopogubo (Eleanora je marca 1898, stara 43 let, naredila samomor). Njeni ideali o enakovrednem, svobodnem odnosu med moškim in žensko, polnem ljubezni in spoštovanja, v praksi padejo. Gospodična Marx pa sama v svoji hiši izgubi bitko, ki jo je borila za druge.Umetnost je bila za Eleanoro Marx orodje socializma in feminizma. Pisala je satirične drame in v angleščino prevajala Flauberta in Ibsena ter se navduševala nad Shakespearjem. Enako je v umetnosti in pisanju dram uteho našel junak filma The Duke (Vojvoda), le da se je, bolj kot Shakespeare, simpatično godrnjavemu Kemptonu Buntonu dopadel Čehov. »Saj on ni bil tako naklonjen svojim kraljem kot prvi.«Bunton (igralec Jim Broadbent je poleg izjemne podobnosti z resničnim človekom ujel njegovo simpatičnost in kompleksnost) je namreč nekakšen britanski don Kihot, pravičnik, ki se zavzame za brezplačni dostop do televizije za vse, ki si naročnine ne morejo privoščiti. Ko po (ukradenem) signalu na BBC izve, da je za 140.000 davkoplačevalskih funtov država odkupila sliko Francisca de Goye, na kateri je kot vojvoda wellingtonski upodobljen britanski general, torijec in antisemit Arthur Wellesley, se odloči, da jo bo ukradel. »Za vse tiste, ki ljubijo umetnost bolj kot dobrodelnost,« reče in pred strogo, vedno zaskrbljeno ženo (igra jo Helen Mirren) skrije sliko v omaro podstrešne sobe. Golo naključje je menda, da se tatvina v londonski Narodni galeriji zgodi ravno na obletnico kraje Mona Lize v Louvru, zato Scotland Yard najprej sumi italijansko organizirano združbo.Gre za resnični, a v širši javnosti manj znani sodni primer iz leta 1961, v katerem jo je tat odnesel brez kazni. Navihani Bunton je namreč sliko v galerijo vrnil sam in se predal policiji, poroto pa s svojo simpatičnostjo, načelnostjo, predvsem pa z artikuliranim socialnim čutom in empatijo do malega človeka prepričal, da je pri zlodelu šlo za višje dobro. »S tem denarjem bi lahko plačali letno naročnino za BBC 3500 ljudem,« se je branil na sodišču (v filmu so dialogi spisani po resničnih transkriptih procesa).Filmsko ekipo je na resnično zgodbo spomnil kar Kemptonov vnuk in scenaristični tandem Richard Bean in Clive Coleman je ob pomoči družine Bunton opravil odlično delo. Režiser Roger Michell (Notting Hill, Le Week-End) pa je neverjetno zgodbo o ekscentričnem falotu posnel v žlahtni maniri dinamičnih britanskih komičnih kriminalk iz šestdesetih let prejšnjega stoletja.