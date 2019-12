FOTO:Alternativni vodič

Najbolj nemiren film

Najbolj absurden film

Najbolj alegoričen film

Najbolj urban film

Najbolj sanjski film

Največja kolektivna akcija

Najbolj zgodovinski film

Film za otroke

Film za vso družino

Film, narejen po stripu

Največji VR-izziv

Film z največ mednarodnimi nagradami

Najbolj tehnološko napreden film

Najbolj »živalski« film

Lorenz WunderleŠvica, 2018Kojot v napadu volkov izgubi družico in mladiče. Prevzamejo ga človeška čustva in mukoma se trudi predelati svojo izkušnjo.Thomas RenoldnerAvstrija, 2018Fantastični, nadrealistični preplet zabavne industrije in avantgardnega filma oziroma videoumetnosti.Gustavo Steinberg, Gabriel Bitar, André CatotoBrazilija, 2018Tito, plah desetletni deček, ki živi z mamo, išče protistrup za nenavadno epidemijo bolezni, a najde očeta in samega sebe.Edmunds JansonsLatvija, Poljska, 2019Jakob sanja, da bi postal arhitekt kot njegov očka. S sestrično Mimi in tropom govorečih psov poskuša preprečiti pozidavo mestnega parka.Thorsten FleischNemčija, 2019Kadar dolgo strmiš v zaslon, se zaslon zastrmi vate.Michael FreiŠvica, 2019Animirani kratki film raziskuje skupinsko dinamiko, kako se definiramo, kadar smo vsi enaki.Denis DoFrancija, Luksemburg, Belgija, Kambodža, 2018Mlada mati po vdoru Rdečih Kmerov poskuša rešiti sina in v dobi barbarstva združiti ter zaščititi svojo družino.Martin SmatanaČeška, Slovaška, Poljska, 2019Film govori o smrti, vendar na preprost, metaforičen in simboličen način prek odnosa med fantičem in dedkom.Lorenzo MattottiFrancija, Italija, 2019Kralj medvedov Léonce se v reki igra s sinom Toniem. Ko mladička ugrabijo lovci, da bi ga našli, medvedje napadejo dolino, v kateri živijo ljudje.Hélène FrirenFrancija, 2017Osliček Ariol z bujno domišljijo barva vsakdanje prigode.Lucy Greenwell, Michele & Uri KranotVelika Britanija, Danska, 2018V animirani repliki bujnega gorskega deževnega gozda na otoku Kauai lahko najdeš zadnji primerek ptice na robu izumrtja.Osman CerfonFrancija, 2018Dvanajstletni Jonathan živi s sestro in mamo ter nekaj moškimi, ki imajo enake obraze in gnezdijo v omarah, predalih ter pri televizorju.Theodore UshevKanada, 2019Oris življenja od spominov na otroštvo v Bolgariji do čedalje bolj izkoreninjene in melanholične odraslosti v Kanadi. V tehniki slikanja z vročim voskom.Anca DamianFrancija, Romunija, Belgija, 2018Psička Marona se po nesreči spominja svojega življenja, kako je z empatijo in ljubeznijo zaznamovala življenje vsakemu lastniku.