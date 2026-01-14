Andrej Košak - Punk je bil za demokratizacijo in svobodo

V nadaljevanju preberite:

Ob petdesetletnici punkovskega gibanja bo v soboto v ljubljanskem Kinu Šiška predpremiera dokumentarnega filma­ Punk pod komunističnim režimom režiserja Andreja Košaka. Prek osebnih zgodb in arhivskih posnetkov razkriva, kako je punk v letih 1977–1984 pretresel temelje socialistične družbe in postal simbol svobodomiselnosti. Punkovski večer se bo nadaljeval s koncertom ljubljanskih Buldogov in reške zasedbe Paraf, ki je po desetletjih izdala nov album. S Košakom smo se pogovarjali o vplivu punkerjev na družbene spremembe.