Zgodbe iz čarobnega vrta: redek, a pomemben primer dobre prakse

Kako je ekipa slovenskih ustvarjalcev sodelovala s Čehi, Francozi in Slovaki pri nastanku lutkovnega animiranega filma, ki navdušuje otroke in odrasle po Evropi in izven nje? Zgodbe iz čarobnega vrta niso le filmska čarovnija, temveč tudi dokaz, da lahko domača animacija doseže vrhunske standarde – čeprav z omejenimi sredstvi. V članku razkrivamo ozadje nastajanja filma, zakaj pomeni prelomnico za slovenski kinematografijo, njegova režiser in producent Leon Vidmar in Kolja Saksida pa delita svoje mnenje o stanju animiranega filma pri nas ter kje so še možnosti za izboljšave.