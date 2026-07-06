Ko ustvarjalnost dveh različnih svetov porodi tretjega

Tretji svet ni le dokumentarec o legendarni zagrebški skupini Haustor, ki je zaznamovala glasbeno sceno nekdanje Jugoslavije, to je predvsem zgodba o dveh ustvarjalnih nasprotjih – pevcu in piscu besedil Darku Rundku in baskitaristu ter avtorju glasbe Srđanu Sacherju. Je film, ki skuša razgrniti skrivnost, kako dva posamična svetova rodita tretji svet – ko pride do izraza umetniška matematika, da je ena plus ena tri. O filmu, ki se predvaja v naših kinematografih, smo se pogovarjali z režiserjem Arsenom Oremovićem in pevcem Darkom Rundkom.