Po letih poklicnega premora se filmska zvezda devetdesetih let prejšnjega stoletja vrača k romantični komediji s filmom What Happens Later (Kaj se je zgodilo potem). Nekateri mediji so si za to priložnost izmislili izraz megarenesansa. Film, za katerega je Meg Ryan sama napisala scenarij, se podpisala pod režijo in v njem zaigrala glavno vlogo, označuje njeno simbolično vrnitev v industrijo, ki jo je brez obotavljanja izrinila s prestola, ko je želela prenehati biti večna ljubljenka Amerike.

V letih, ko je bila daleč stran od sedme umetnosti, se je posvetila nakupu in prodaji ter prenovi luksuznih nepremičnin v New Yorku, losangeleški soseski Bel-Air ali kalifornijskem mestu Montecito. Med njenimi strankami so bili med drugim princ Harry in Meghan Markle, Ariana Grande in Gwyneth Paltrow. V tem času so medije polnile tudi novice, da je pretiravala s plastičnimi operacijami.

Meg Ryan je le nekaj dni oddaljena od 62. leta. »Počutim se, kot da bi že bila na Luni, zato ob vrnitvi na filmska platna nimam velikih ambicij,« je povedala za New York Times. Sally iz filmske klasike Ko je Harry srečal Sally še zdaleč ne gleda nazaj z zamero pozabljene zvezde, temveč pravi, da je zelo uživala v odločitvi, da je leta 2009 zapustila filmsko industrijo in se posvetila drugim vidikom osebnega življenja. »Kino je služba, ne življenjski slog,« je še dejala.

Kaj se je zgodilo potem

Po desetletjih suše se igralka, ki je nekoč veljala za najbolje plačano žensko v Hollywoodu, vrača k žanru, po katerem je zaslovela. »Posnela sem več kot 30 filmov in samo sedem od njih je bilo romantičnih komedij. Poskušala sem delati druge žanre ... ni šlo,« je priznala. Film Kaj se je zgodilo potem pripoveduje o srečanju med bivšima ljubimcema, igrata ju Meg Ryan in David Duchovny, ki sta ujeta na letališču zaradi snežne nevihte. Glavno vlogo je bila prisiljena prevzeti, da bi pridobila finančna sredstva za produkcijo. S proračunom le treh milijonov dolarjev so imeli komaj 21 snemalnih dni. Kot je povedala, so naredili le tri ali štiri posnetke vsakega prizora. Predvajanje v kinodvoranah je najprej ustavila epidemija covida-19, potem stavka hollywoodskih igralcev, zadnja ovira pa je bila Taylor Swift in gigantska premiera filma o njeni koncertni turneji, ki jih je prisilila v to, da je film na ogled šele zdaj.

Kakorkoli že, premiera filma za Meg Ryan ne bi mogla priti ob bolj primernem času. Na družabnem omrežju tiktok se te dni vrsti na milijone objav sloga, ki ga je igralka popularizirala v filmih, kot sta Romanca v Seattlu in Čaka te pošta. Poletne modne zapovedi, ki jih je prinesla filmska uspešnica Barbie, so že pozabljene, zdaj je tu jesenski slog Meg Ryan: bež jopice, široka krila, preveliki blazerji in klobuki.