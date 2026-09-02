V tekmi leve 21 filmov, le enega je samostojno režirala ženska

Beneški filmski festival, ki ima sloves najelegantnejšega med največjimi tovrstnimi festivali na svetu, se bo tokrat, kot je napovedal umetniški direktor festivala Alberto Barbera, pokazal v najbolj politični različici doslej. V enajstih dneh bodo gledalci na Lidu videli filme o Gazi in Izraelu, vojni v Ukrajini, racijah službe Ice v Minneapolisu, Pinochetovem prevzemu oblasti v Čilu ... V tem slogu se bo najstarejši filmski festival in eden od petih velikih – poleg Benetk še Cannes, Berlin, Toronto in Sundance – danes tudi začel. Otvoritveni večer bo zaznamoval Ink režiserja Dannyja Boyla, drama o tem, kako je Rupert Murdoch leta 1969 prevzel britanski tabloid Sun in začrtal temelje svojega medijskega imperija. Scenarist James Graham je za film, v katerem v glavnih vlogah nastopajo Guy ...