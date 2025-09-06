Beneški filmski festival: zlati lev Američanom, najboljša igralka Kitajka

Zlatega leva za najboljši film na 82. mednarodnem filmskem festivalu v Benetkah je prejela komična drama Father Mother Sister Brother v režiji Jima Jarmuscha. Srebrnega leva, veliko nagrada žirije, so podelili dokumentarni drami o vojni na območju Gaze The Voice of Hind Rajab tunizijske režiserke Kaouther Ben Hania.

Znani vsi nagrajenci

Srebrnega leva za najboljšega režiserja je žirija, ki ji je letos predsedoval ameriški režiser Alexander Payne, dodelila ameriškemu režiserju Bennyju Safdieju za režijo biografske drame The Smashing Machine.

Luna Wedler je prejela nagrado Marcella Mastroiannija za najboljšo mlado igralko. FOTO: Yara Nardi/Reuters

Posebno nagrado žirije je ob koncu letošnjega mednarodnega filmskega festivala v Benetkah prejel dokumentarec Sotto le nuvole (Below the clouds) režiserja Gianfranca Rosija. Valerie Donzelli in Gilles Marchand pa sta za biografsko dramo A pied duvre (At work) prejela nagrado za najboljši scenarij.

Nagrade Coppa Volpi za najboljšega igralca se je razveselil italijanski igralec Toni Servillo za vlogo v drami La Grazia, za najboljšo igralko pa je bila izbrana kitajska igralka Xin Zhilei za vlogo v drami The Sun Rises on Us All.