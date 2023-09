Beneški zlati lev filmu Poor Things Grka Yorgosa Lanthimosa

Zlatega leva za najboljši film na 80. mednarodnem filmskem festivalu v Benetkah je dobil film Poor Things grškega režiserja Yorgosa Lanthimosa.

Srebrni lev, velika nagrada žirije, je na nocojšnji podelitvi pripadla japonskemu filmu Evil Does Not Exist, ki ga je režiral Ryusuke Hamaguchi.

Nagrajeni japonski režiser Ryusuke Hamaguchi. FOTO: Guglielmo Mangiapane/Reuters

Poor Things je eksperimentalna različica zgodbe o Frankensteinu z ameriško igralko Emmo Stone v glavni vlogi. V filmu sta zaigrala še Willem Dafoe in Mark Ruffalo. Petdesetletni režiser je sicer znan po filmih, kot so Najljubša, Jastog in Ubijanje svetega jelena.

Z veliko nagrado žirije ovenčani japonski film Evil Does Not Exist, ki ga je režiral Ryusuke Hamaguchi, pripoveduje o Takumiju in njegovi hčerki Hani, ki živita v vasi blizu Tokia. Nekega dne prebivalci vasi izvedo za načrt gradnje glampinga v bližini Takumijeve hiše, ki bi negativno vplival na lokalno oskrbo z vodo. Nameni agencije ogrozijo tako ekološko ravnovesje planote kot način življenja vaščanov, posledice pa močno vplivajo na Takumijevo življenje, je o vsebini filma mogoče izvedeti na spletni strani festivala.

Srebrni lev je pristal tudi v rokah režiserja Mattea Garroneja. FOTO: Guglielmo Mangiapane/Reuters

Srebrni lev tudi režiserju Matteu Garroneju

Srebrnega leva za režijo je prejel Matteo Garrone za film Io Capitano. Film pripoveduje o dveh mladih moških iz zahodnoafriške države Senegal, ki želita pobegniti v Italijo, a ju na poti čakajo grozljive izkušnje. Film pa je pobral še eno nagrado: Seydou Sarr je za vlogo v filmu prejel nagrado žirije Marcello Mastroianni za najboljšega mladega igralca.

Nagrado za scenarij sta prejela Guillermo Calderon in Pablo Larrain za film El Conde.

Nagrado Coppa Volpi za najboljšo igralko je žirija namenila ameriški igralki Cailee Spaeny za vlogo v biografskem filmu o ženi Elvisa Presleyja z naslovom Priscilla, ki ga je režirala Sofia Coppola. Film prikazuje pogosto težavno razmerje Elvisa in Priscille vse do ločitve leta 1972.

Nagrado coppa volpi za najboljšega igralca pa je prejel ameriški igralec Peter Sarsgaard za dramo Memory, ki jo je režiral Michel Franco. 52-letni igralec je v njej upodobil moškega z demenco. Na novinarski konferenci v Benetkah je Sarsgaard po pisanju dpa pojasnil, da se ga je film še posebej dotaknil zaradi osebne povezave. Njegov stric, s katerim si je bil zelo blizu, je relativno zgodaj zbolel za demenco.

Režiserka Agnieszka Holland. FOTO: Guglielmo Mangiapane/Reuters

Posebna nagrada »brutalnemu napadu« na poljsko obmejno stražo

Posebno nagrado žirije je prejel film Green Border Agnieszke Holland. Poljska režiserka v njem popisuje migrantsko krizo, ki je v zadnjih dveh letih izbruhnila na poljski meji z Belorusijo. Film je po projekciji požel veliko odobravanje kritikov, v domovini pa naletel na negativen odziv. Poljski minister za pravosodje Zbigniew Ziobro je film primerjal z nacistično propagando, poljski notranji minister Mariusz Kaminski pa ga je označil za lažniv in za »brutalen napad« na poljsko obmejno stražo.

V tekmi za zlatega leva je bilo letos 23 filmov. Ocenjevala jih žirija, ki ji je predsedoval ameriški režiser Damien Chazelle.

Letošnji festival je sicer močno zaznamovala stavka igralcev in scenaristov v Hollywoodu, zaradi katere so na rdeči preprogi umanjkali številni zvezdniki.