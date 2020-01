Boris Pahor: Mladi ne vedo nič o fašizmu, zato se znova prebuja!

»Ponavljam zmeraj isto. Rad bi, da bi ljudje vedeli tudi za tiste, ki so bili organizirani proti fašizmu in nacizmu, zaradi česar so bili obsojeni na smrt. Bili smo kulturniki, pisatelji, časnikarji, zdravniki, ki smo morali lačni delati v taborišču,« je včeraj povedal Boris Pahor, pisatelj, glasnik antifašizma in s 106 leti živa priča grozot, ki so se dogajale med drugo svetovno vojno. Sledil je bučen aplavz.V tržaškem gledališču Miela so, v okviru tržaškega filmskega festivala, o njem predvajali dokumentarni film, ki ga je letos posnel BBC. Te »evropske premiere« dokumentarca z naslovom Človek, ki je videl preveč ...