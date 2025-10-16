Reši me od nikoder: film o glasbeniku, ta pa je čisto slučajno Bruce Springsteen

Legendarni rock glasbenik Bruce Springsteen bo v biografskem filmu Springsteen: Reši me od nikoder razkril eno najtemnejših obdobij svojega življenja. V svojih tridesetih se je spopadal z resno depresijo, pomislil je tudi, da bi si vzel življenje. Znova in znova se je vozil mimo hiše v Long Branchu, kjer je odraščal, in premleval težko otroštvo, preden si je poiskal pomoč.

V filmu, ki ga bodo v slovenskih kinematografih prvič predvajali 23. oktobra, bo v vlogi ameriškega glasbenika zaigral Jeremy Allen White, v vlogi Springsteenovega dolgoletnega menedžerja Jona Landaua pa bo nastopil Jeremy Strong. Allen White je med pripravami na vlogo poslušal Springsteenove posnetke in stare intervjuje, a ga ni želel imitirati. Ustvarjalci filma so se strinjali, da bodo posneli film o glasbeniku, ta pa je čisto slučajno Bruce Springsteen.

Springsteenovo temno obdobje je spremenilo potek njegove kariere. Začel je pisati o resnični, ne tako idealizirani Ameriki, o dostojanstvu za marginalizirane in o odpuščanju v skupnosti, obenem pa je ostal brezkompromisen in komercialno uspešen. Obdobje mu je odprlo pot tudi do družinskega življenja, ki je zvezdnikom pogosto nedostopno.

»Šovbiznis je krasen, če je del življenja. Če pa postane nadomestek za življenje, je lahko nevaren,« je za Time dejal Landau, Springsteenov najtesnejši prijatelj in zaupnik.

Jeremy Allen White je zaslovel s serijo The Bear, ki prikazuje pritisk, s katerim se soočajo vrhunski kuharski mojstri. FOTO: Jaimi Joy/Reuters

Čeprav od izdaje albuma Born to Run mineva 50 let, Springsteen še vedno vztraja na turnejah. »Trdo sem delal na tem, da ne bežim, temveč stojim, da sprejemam življenjske odločitve in za njimi stojim,« je dejal 76-letni ameriški roker in dodal, da je bila to tema njegovih pesmi, odkar je leta 1975 izdal legendarno ploščo.

Navdih za temačne pesmi črpal iz odnosa z očetom

Springsteen je načrt za film skupaj z Landauom, režiserjem filma Noro srce (2009) Scottom Cooperjem in pisateljem Warrenom Zanesom skoval oktobra 2023.

Dogajanje je umeščeno v leto 1982, potem ko je Springsteen v studiu posnel več uspešnic, ki bodo kasneje postale del albuma Born in the USA (1984). Glasbeniku se je obetala izstrelitev med zvezde, a se je najprej umaknil v sobico v Colts Necku, kjer je posnel temačni akustični album Nebraska.

Springsteen je za revijo Time priznal, da mu je terapija rešila življenje. FOTO: Mark Seliger, Menart Records/Press Release

Velik del albuma predstavljajo motivi Brucevega otroštva in odnosa z očetom., ki ga v biografiji igra, je bil molčeč in nedostopen. Pogosto je menjaval službe, vozil taksi in delal kot zaporniški paznik, doma pa razgrajal ter ostajal pokonci ob pivu in cigaretah. Še posebej strog je bil do sina. Mama Adele je preživljala družino in ohranila večni optimizem. Bruce je dejal, da so njegove temačnejše pesmi prišle od očeta, vesele, kot sta Rosalita in Out in the Street, pa od mame.

Šele ko so Springsteen ter njegovi sestri Pam in Virginia odrasli, so očetu diagnosticirali s shizofrenijo in bipolarno motnjo. »Moj oče je bil silak. Tak je bil, ko je bil mlad, in tak je bil tudi, ko sem bil jaz mlad. A v resnici je bil globoko v sebi ranljiv, širokosrčen in čustven človek. Mislim, da se ta del njega vidi na koncu filma,« je za Time razkril Springsteen.

Film so prvič prikazali konec avgusta na filmskem festivalu v Telluridu v Koloradu, kjer je prejel številne pohvale. Obetal naj bi se mu tudi oskar.