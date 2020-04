Cannes in Berlinale v naši dnevni sobi

Ambiciozna Jane Rosenthal je z Robertom De Nirom leta 2002 ustanovila filmski festival Tribeca. Foto Reuters

Filmi za uteho

Eden od bolj pričakovanih filmov letošnje festivalske sezone je dramedija On the Rocks, v kateri sta ponovno združila moči igralec Bill Murray in režiserka Sofia ­Coppola. Bo doživel spletno premiero na globalnem festivalu? Foto Reuters

V Cannesu, Benetkah, Torontu, Londonu, Karlovih Varih in Sarajevu letos ne bo rdeče preproge, gala projekcij in velikih filmskih zvezd. Zato so si filmski festivali podali roke in pripravili alternativno digitalno prireditev s humanitarno noto v podporo Svetovni ­zdravstveni organizaciji.Ko ni bilo več dileme, da canski festival, napovedan maja, ne bo mogel potekati niti junija, saj je francoska vlada prepovedala javne dogodke do sredine julija, in da, glede na stanje stvari, slabo kaže tudi septembrski beneški Mostri in festivalu v Torontu – pravzaprav jo je še najbolje odnesel Berlinale, ki je bil februarja –, so organizatorji filmskih festivalov po svetu sklenili, da bodo združili moči.Pobuda je prišla iz Amerike. Konglomerat Tribeca Enterprises (newyorško podjetje, ki vključuje produkcijsko hišo, filmske studie, televizijski in filmski festival in filmski inštitut) ter Googlova spletna platforma youtube sta vsebinsko povezala največje svetovne festivale v skupni dogodek, imenovan Mi smo eno: globalni filmski festival.Ali lahko filmi spremenijo svet, se sprašujejo avtorji z aktivistično žilico. Nedvomno, je prepričana Jane Rosenthal, ob Robertu De Niru ustanoviteljica newyorškega festivala Tribeca, ki je leta 2002 vzklil tako rekoč na ruševinah svetovnega trgovinskega centra na jugu Manhattna, aprila pa prvič odpadel. »Velikokrat govorimo o edinstveni vlogi filma, ki lahko navdihne in združi ljudi onkraj meja in razlik, govorimo o njegovi zdravilni moči. Ves svet zdaj potrebuje zdravljenje,« je Jane Rosenthal, ki je tudi predsed­nica družbe Tribeca Enterprises, izjavila ob svoji pobudi. Prepričana je, da bodo v alternativni virtualni različici festivalov povezani kuratorji in filmski ustvarjalci z vsebinami in zgodbami z vsega sveta širnemu občinstvu v teh težkih časih ­ponudili uteho.S tem se strinja tudi direktor canskega festivala Thierry Frémaux, ki je ponosen na to, da je njegov festival lahko del globalnega dogodka, o katerem meni, »da bo postavil v središče pozornosti izredna dela filmskih talentov in omogočil občinstvu doživetje različnih odtenkov pripovedovalskih stilov z vseh koncev sveta, obenem pa prikazal specifiko umetniške identitete posameznega festivala.« Za pestrost pogleda se ni bati, saj pri dogodku sodelujejo festivali z vseh celin, poleg omenjenih tudi mumbajski, maroški, jeruzalemski, guadalajarski, macajski, tokijski in kljub temu, da se je že odvil, tudi berlinski.Mi smo eno: globalni filmski festival bo od 29. maja do 7. junija na spletni povezavi YouTube.com/WeAreOne , kjer si bo brezplačno mogoče ogledati filme vseh žanrov in dolžin, lahko bomo prisluhnili tudi pogovorom s filmskimi umetniki. Več o programu in kako bo sploh potekal, organizatorji še niso razkrili. Podrobnosti bodo znane v prihodnjih tednih. Dogodek je, kot rečeno, dobrodelni in organiziran v podporo Svetovni zdravstveni organizaciji, zato bodo spodbujali gledalce, naj prispevajo sredstva za boj proti ­covidu-19.