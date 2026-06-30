Bondovo dekle prihaja v Slovenijo

Ljutomer bo ponovno postal prizorišče groze. Med 8. in 12. julijem se vanj vrača Festival fantastičnega filma in vina Grossmann, ki se bo letos odvil že 22. Obeta se pester nabor žanrskih filmov, zlasti grozljivk, pa tudi glasbenih dokumentarcev, koncertov, delavnic in nenazadnje vinski program.

Častna gostja festivala bo letos Caroline Munro, kultna igralka, ki je v sedemdesetih letih zaslovela z vlogami v filmih Drakula leta 1972 (1972) in Kapitan Kronos, lovec na vampirje (1974) legendarnega studia Hammer. Njena najbolj znana vloga je bila verjetno Bondovo dekle v Vohunu, ki me je ljubil (1977), pomembne vloge pa je imela tudi v kultnih grozljivkah osemdesetih, med njimi v Maniaku (1980) in Zadnji grozljivka (1982). Tako Zadnja grozljivka kot komercialna uspešnica Sindbadovo zlato potovanje (1973), v kateri je igrala, bosta predvajani tudi v Ljutomeru, pogovor z Munro, ki je lansko leto izdala svojo avtobiografijo, pa bo vodil filmski kritik Andrej Gustinčič.

Pet kandidatov za hudega mačka

Za glavno festivalsko nagrado, hudega mačka za najboljši celovečerec, se poteguje pet filmov. Letos med njimi prevladujejo grozljivke, vsi so izvirni, vsi pa imajo tudi močne osrednje ženske vloge. V Ljutomer se vrača baskovski režiser in scenarist Paul Urkijo Alijo, čigar prejšnja celovečerca Errementari in Irati sta na Grossmannovem festivalu prejela tako nagrado za najboljši celovečerec kot nagrado občinstva. Letos je v boj za hudega mačka poslal svojo novo fantastično grozljivko Noč.

Baskovska grozljivka Noč. FOTO: Promocijsko gradivo

Režiser in scenarista Dave Boyle predstavlja svojo novo nadnaravno grozljivko Nikoli po temi, ki je bil produciran in posnet na Japonskem. Film, ki spaja evropski japonski pristop atmosferičnemu grajenju grozljivega vzdušja, odlikujejo tudi vrhunski praktični učinki. Izjemno nenavaden je tudi film Svitanje norveškega režiserja Patricka Syversena. V inovativnem črnobelem celovečercu je uspel združiti elemente skandinavske družinske drame in brutalne grozljivke.

Bolni um scenarista Srbskega filma je poskrbel za novo dozo odurnosti. FOTO: Promocijsko gradivo

Nič manj nenavaden in inovativem ni srbski film Karmadonna, režijski prvenec scenarista Srbskega filma, zloglasne šokantne grozljivke, ki velja za enega najekstremnejših filmov 21. stoletja. Aleksandar Radivojević, ki je tokrat poskrbel za scenarij in režijo je ponovno poskrbel za film, ki bo z nenavadno metafizično vizijo maščevalnega demiurga, ki so mu zaradi človeštva popustili živci, sprovociral še tako bolne navdušence nad skrajnim nasiljem in črnim sarkastičnim humorjem.

Z letošnjo fantastično zgodovinsko dramo Žalujoči se za hudega mačka poteguje tudi francoski multimedijski umetnik Quarxx, ki je zaslovel s filmoma Pandemonium in Vsi bogovi na nebu. Oba, Quarxx in Radivojević, bosta Ljutomer tudi osebno obiskala.

Kri in vino

Pester je tudi nabor filmov izven tekmovalnega programa. Med drugim na ljutomerska platna prihaja nova predelava barbarske fantastične klasike iz osemdesetih let Deathstalker, nadaljevanje priljubljene metalske grozljivke Deathgasm, Zlobni mrtveci gorijo nadaljevanje popularne grozljive franšize Zlobni mrtveci in drugi del odpiljenega ganskega akcijskega filma Afriški kung fu nacisti. Trilerje bosta zastopala Luger in Zmešana starka, medtem ko je Priden kuža Bena Leonberga morda najbolj inovativna in nenavadna grozljivka zadnjih let, saj je celoten film posnet s perspektive psa.

Caroline Munro v Zadnji grozljivki. FOTO: Promocijsko gradivo

Kratki filmi bodo tekmovali za dve nagradi, Slakov hudi maček in Melies d'argent, ki je del tekmovalnega programa za najboljši evropski fantastični kratki film, posebna sekcija pa bo posvečena kratkim filmom iz regije. Najboljši glasbeni dokumentarec bo na festivalu prejel nagrado hrupni maček, organizatrorji pa obljubljajo tudi filmski maraton kultnih podtalnih uspešnic.

Vendar festival še zdaleč ni namenjen zgolj pasivnim gledalcem. Spremljevalni program ponuja več filmskih delavnic, med njimi že tradicionalno malo delavnico groze in delavnico filmske maske, ter kup predavanj o izdelavi filmov, manjkali pa ne bodo niti koncerti.

V vinskem delu programa, na katerem se tradicionalno predstavljajo regionalni vinarji, se bo letos na posebni vodeni degustaciji predstavilo pet mladih vinarjev, za nagrado vinski šampion hudi maček pa se letos poteguje pet mladih vinark iz domačije Jarc, Emil vino, Kleti Maro, Vin Kovačič in Vin Polanec. Posebna gostja bo vinska strokovnjakinja in sommelierka Manuela Plohl.