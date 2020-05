FOTO:Če bi besedo dobili utišani ...

Če bi besedo dobili utišani ...

Netflixova miniserija poskuša popraviti krivično zgodovino filmske industrije.

V novi viziji serije Hollywood temnopolta in azijska dekletca ne bi več igralk svoje rase gledala v vlogah služkinj in suženj ali pa eksotičnih zapeljivk, omamljenih od opija, ampak kot ponosne ženske, v lepih oblekah, elegantne, zaželene, dostojanstvene in spoštovane.